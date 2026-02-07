La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Se il volante inizia a tremare superati gli 80 km/h, la causa è spesso un'equilibratura sballata: intervieni subito per viaggiare in sicurezza

Se senti una vibrazione al volante mentre sei alla guida, non ignorarla. Questo è un chiaro segnale che indica che qualcosa nell’avantreno (la parte anteriore dell’auto che comprende sterzo e sospensioni) non sta lavorando come dovrebbe. Esistono diverse situazioni che portano a questo difetto. Capire la differenza tra una vibrazione in velocità (tipo guida in autostrada) e una durante la fase di frenata è fondamentale per riferire correttamente il guasto al meccanico e, soprattutto, per prevedere quanto dovrai spendere per la riparazione.

Continuo a guidare o mi fermo?

La risposta dipende dall’intensità e dalla situazione in cui si presenta il tremore. Analizziamo i sintomi per capire se puoi arrivare in officina in autonomia o se è meglio accostare e chiamare il soccorso stradale. Queste sono le principali problematiche di vibrazione al volante che riscontro quotidianamente al lavoro e i relativi consigli del meccanico:

in frenata : il volante pulsa solo quando premi il pedale. La causa risiede quasi sempre nei dischi freno ovalizzati. Il calore eccessivo ha deformato i dischi e le pastiglie, che trasmettono questa fastidiosa vibrazione allo sterzo. In questo caso puoi proseguire, ma con moderazione;

: il volante pulsa solo quando premi il pedale. La causa risiede quasi sempre nei dischi freno ovalizzati. Il calore eccessivo ha deformato i dischi e le pastiglie, che trasmettono questa fastidiosa In questo caso puoi proseguire, ma con moderazione; a una determinata velocità : il tremore compare superata una soglia specifica, ad esempio i 120 km/h. Significa che l’ equilibratura delle ruote anteriori è sballata. Basta che sia saltato un piccolo piombino (il contrappeso fissato al cerchio) perché la ruota non giri più in modo bilanciato. Questo non è un problema, puoi arrivare dal gommista tranquillamente e sistemare il guasto;

: il tremore compare superata una soglia specifica, ad esempio i 120 km/h. Significa che l’ delle ruote anteriori è sballata. Basta che sia saltato un piccolo piombino (il contrappeso fissato al cerchio) perché la ruota non giri più in modo bilanciato. Questo non è un problema, puoi arrivare dal gommista tranquillamente e sistemare il guasto; sterzando a destra o sinistra : se senti la vibrazione quando giri il volante in curva o in manovra, il sospetto cade sul giunto omocinetico (lo snodo che permette alla ruota di girare mentre riceve potenza) o su un cuscinetto ruota usurato. Se il rumore peggiora presentandosi anche nei tratti rettilinei, il mio consiglio e quello di chiamare l’assistenza, altrimenti rivolgiti comunque al meccanico;

: se senti la vibrazione quando giri il volante in curva o in manovra, il sospetto cade sul (lo snodo che permette alla ruota di girare mentre riceve potenza) o su un usurato. Se il rumore peggiora presentandosi anche nei tratti rettilinei, il mio consiglio e quello di chiamare l’assistenza, altrimenti rivolgiti comunque al meccanico; in accelerazione : se oltre al volante, senti l’intera scocca tremare lateralmente in fase di forte accelerazione o sotto sforzo, il problema riguarda i semiassi , ovvero le barre d’acciaio che trasmettono il moto dal cambio alle ruote. Spesso si crea gioco nei tripoidi , gli snodi interni . Guidando con moderazione è possibile raggiungere il tuo meccanico di fiducia;

: se oltre al volante, senti l’intera scocca tremare lateralmente in fase di forte accelerazione o sotto sforzo, il problema riguarda i , ovvero le barre d’acciaio che trasmettono il moto dal cambio alle ruote. Spesso si crea gioco nei , gli snodi interni . Guidando con moderazione è possibile raggiungere il tuo meccanico di fiducia; a bassa velocità : quando invece l’auto “oscilla” vistosamente tra i 20 e i 40 km/h, significa solo una cosa: hai una gomma deformata (un cedimento della tela interna) o un cerchio storto a causa di un urto. Questa è una di quelle situazioni in cui va analizzato lo pneumatico, se lo vedi deformato è rischioso proseguire;

: quando invece l’auto “oscilla” vistosamente tra i 20 e i 40 km/h, significa solo una cosa: hai una (un cedimento della tela interna) o un a causa di un urto. Questa è una di quelle situazioni in cui va analizzato lo pneumatico, se lo vedi deformato è rischioso proseguire; al minimo (da fermo): quando il difetto si presenta da fermo, le ruote non c’entrano. La colpa è dei supporti motore (tamponi in gomma). Se si seccano o si rompono, il motore vibra “ferro contro ferro” con la scocca, ma comunque puoi proseguire e far vedere l’auto al meccanico;

(da fermo): quando il difetto si presenta da fermo, le ruote non c’entrano. La colpa è dei (tamponi in gomma). Se si seccano o si rompono, il motore vibra “ferro contro ferro” con la scocca, ma comunque puoi proseguire e far vedere l’auto al meccanico; su strade sconnesse: quando emerge solo su tombini o asfalto rovinato, la colpa è delle testine dello sterzo o dei braccetti usurati. Questi componenti hanno preso “gioco” e non tengono più le ruote ben salde in asse. In questo caso se la vettura è instabile, consiglio di avvalersi dell’assistenza stradale.

Costo medio per la riparazione

Guidare con il volante che vibra non è solo fastidioso, è pericoloso. Se continui a viaggiare in queste condizioni, le vibrazioni costanti distruggeranno prematuramente altri componenti sani della tua auto. Vediamo una stima media di spesa per risolvere ogni singolo problema:

ripristino equilibratura : l’intervento più economico, te la cavi con circa 40 – 60 euro dal gommista;

: l’intervento più economico, te la cavi con circa dal gommista; sostituzione dischi e pastiglie : per un’auto di media cilindrata, considera una spesa tra i 250 e i 450 euro , a salire per le auto di grossa cilindrata;

: per un’auto di media cilindrata, considera una spesa tra i , a salire per le auto di grossa cilindrata; sostituzione semiassi o giunti : i ricambi sono costosi, la spesa media oscilla tra i 200 e i 500 euro per ogni ruota dell’asse anteriore (variabile a seconda del modello);

: i ricambi sono costosi, la spesa media oscilla tra i per ogni ruota dell’asse anteriore (variabile a seconda del modello); cambio supporti motore : il pezzo costa poco, ma la manodopera può essere impegnativa. Calcola tra i 150 e i 500 euro ;

: il pezzo costa poco, ma la manodopera può essere impegnativa. Calcola tra i ; testine e braccetti: la sostituzione dei componenti dello sterzo richiede circa 150 – 350 euro, devi poi aggiungere la convergenza per allineare le ruote, che si aggira intorno ai 90 euro.

I consigli del meccanico

Come dico sempre, la prevenzione ti fa risparmiare migliaia di euro. Per evitare di ritrovarti con il volante che trema, segui queste semplici regole: