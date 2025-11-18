22 anni di esperienza nel giornalismo, ha scritto per testate online e offline di tipo generalista, verticali di settore e quotidiani. Si occupa di Tecnologia, Automotive e Lifestyle.

il meglio dell'abbigliamento lifestyle da moto visto a EICMA 2025

All’EICMA 2025 la moda da moto ha mostrato un volto sempre più lifestyle, dove protezione e stile convivono senza compromessi. Tra le corsie della fiera, l’abbigliamento tecnico si fonde con linee urbane, colori di tendenza e materiali premium che permettono di passare dalla sella alla vita quotidiana, pensati per chi vive la moto come espressione personale e non solo come mezzo di trasporto.

Dalle atmosfere racing-retrò di Yamaha Sport Heritage alle interpretazioni urban della Legend di MIT Group, fino alle proposte super-premium di Rokker, ogni brand porta la propria visione del motociclismo moderno: sicurezza elevata, comfort nelle lunghe giornate in città e un’estetica curata che richiama la cultura street. Anche marchi emergenti come Experts Enterprises trovano spazio con soluzioni accessibili, dimostrando che la protezione non è più un lusso per pochi.

Tra le novità più attese, Segura e Acerbis ridefiniscono la giacca e la felpa hoodie da moto con omologazioni di alto livello e un design che non svela a prima vista la loro anima tecnica. Un segnale chiaro: nel 2025, la moto detta tendenza anche fuori dalla pista.

Yamaha Sport Heritage

La giacca Yamaha Sport Heritage cattura l’essenza più autentica dello stile retrò della XSR900, con una combinazione cromatica nero–giallo–bianco che richiama le leggendarie livree anni ’70 del brand. Realizzata in pregiata pelle di bufalo, è un capo pensato per chi vuole portare su strada lo spirito Sport Heritage senza rinunciare a comfort e protezione.

Raffele Gomiero

La fodera interna in cotone assicura una piacevole sensazione a contatto con la pelle, mentre le protezioni Warrior Lite di livello 1 su spalle e gomiti garantiscono sicurezza nelle uscite quotidiane. È inoltre predisposta per l’inserimento del paraschiena Spidi Warrior, sfoggia il logo Yamaha e rappresenta un equilibrio perfetto tra stile e funzionalità. Prezzo: 510 euo.

MIT Group Legend

La giacca Legend firmata MIT Group reinterpreta il gusto urbano da moto con un taglio più lungo per conferire comodità e un aspetto allungato che scende sul fianco. Il materiale principale è un tessuto in pelle elastico, pensato per assicurare comfort e libertà di movimento anche in città, mentre il colore accosta una base marrone con inserti neri, enfatizzando una palette sobria ma distintiva. Sulla schiena è presente un’ampia zona traforata per una ventilazione ottimale durante la guida. Il prezzo è di circa 269 €euro.

Jeans Experts

I jeans da moto Experts Enterprises puntano a coniugare stile urbano e protezione avanzata: sono realizzati con inserti interni in Kevlar by DuPont, una fibra ad alta resistenza che migliora la resistenza all’abrasione in caso di scivolata.

Raffaele Gomiero

La costruzione prevede rinforzi in aree critiche come ginocchia e anche, pur mantenendo l’aspetto di un denim casual, mentre il taglio è pensato per l’uso quotidiano in moto, senza rinunciare all’estetica “jeans”. Il prezzo nella fascia economica (circa 30-50 €) permette ai jeans Experts di essere un modello accessibile per chi cerca protezione anche con budget ridotti.

Giacche Rokker

Le giacche in pelle Rokker si distinguono per qualità premium, taglio artigianale europeo e certificazione di sicurezza elevata (fino al livello AAA) che garantisce resistenza all’abrasione fino a 120 km/h. Rokker Goodwood Leather Jacket ad esempio è realizzata in pelle pieno fiore con protezioni integrate rimovibili per spalle, gomiti e schiena, pensata tanto per la strada quanto per l’uso urbano. Altissima qualità anche per i pantaloni Rokker, che puntano su funzionalità e stile: dalla linea jeans e cargo urbani fino ai modelli CE-certificati “AA/AAA” per motociclisti esigenti.

Raffaele Gomiero

Fra i vari modelli, i Black Jack Cargo Pants offrono protezione integrata, tessuti rinforzati e finitura elegante che permette l’uso anche fuori dalla moto. Entrambe le categorie incarnano la filosofia del brand: “Protezioni eccellenti senza rinunciare allo stile”. Come prezzi si parla da 400 a 1.200 euro circa per le giacche e 350 euro per i pantaloni.

Giacca Segura Krugger

La Segura Krugger è una giacca dallo stile neo-retrò pensata per la moto e l’uso quotidiano. Realizzata in pelle di bufalo, è dotata di fodera realizzata al 100% con fibre riciclate e di una membrana impermeabile e traspirante (membrana BWTECH Classic).

Raffaele Gomiero

La protezione è di massimo livello, con gomitiere e spalliere regolabili in protezione CE livello 1 (con possibilità di upgrade a livello 2) integrate, e l’omologazione CE DPI classe AAA, il livello più elevato richiesto. Completano la dotazione 5 tasche esterne, 2 interne, tasca portafoglio, colletto con dettaglio pile rimovibile e zip di espansione sui polsini per un’indossatura ottimale. Sarà disponibile a fine 2025 inizio 2026 a 599 euro.

Acerbis Fly Hoodie

La Fly Hoodie di Acerbis è una felpa pensata per la guida urbana in moto, che unisce lo stile casual della felpa “hoodie” con dettagli tecnici da abbigliamento protettivo. È realizzata in tessuto elasticizzato misto cotone-poliestere, dotata di inserti rinforzati nei punti critici (spalle, gomiti e schiena) con predisposizione per paraschiena omologato livello 2.

Raffaele Gomiero

La certificazione CE dei protettori spalla/gomito è EN 1621-1 livello 2 e l’indumento risulta omologato CE EN 17092-4:2020 classe A. Prezzo previsto: circa 149 euro, con disponibilità da gennaio 2026.