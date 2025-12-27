Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Andare in moto durante l’inverno richiede maggiore attenzione e preparazione specifica. Le basse temperature e le condizioni meteo avverse rendono la guida più impegnativa, aumentando il rischio di disagio e incidenti. Valutare percorsi, condizioni della strada e strumenti di protezione è essenziale per affrontare i mesi freddi in sicurezza.

L’abbigliamento tecnico e gli accessori giusti sono fondamentali per garantire comfort e sicurezza. Dall’intimo termico ai guanti impermeabili, passando per giacche e pantaloni imbottiti, ogni elemento contribuisce a mantenere calore e libertà di movimento. Ecco tutti gli accorgimenti indispensabili per guidare senza soffrire le basse temperature.

Capi impermeabili adatti a ogni condizione

Dainese, azienda italiana leader nella produzione di abbigliamento e protezioni per motociclisti, consiglia di valutare il percorso prima di affrontare l’inverno in moto. Sui tratti autostradali conviene coprirsi con abbigliamento tecnico per basse temperature, perché vento e posizione statica aumentano la dispersione di calore. In percorsi più attivi è preferibile vestirsi più leggeri e aggiungere uno strato extra da indossare durante le soste. La membrana impermeabile è fondamentale: protegge da acqua e pioggia, blocca il vento e va sempre abbinata a giacca e pantaloni collegati tramite la zip in vita.

I capi impermeabili possono essere di due tipi: laminati o con membrana removibile. I laminati offrono il miglior isolamento dall’acqua, con la membrana accoppiata al tessuto esterno per creare uno scudo completo. I capi con membrana rimovibile garantiscono maggiore versatilità: lo strato interno può essere tolto nelle giornate più calde e tra tessuto e membrana si forma un ulteriore cuscinetto d’aria isolante, utile quando fa freddo ma il tempo è asciutto. In ogni caso, un kit antipioggia da tenere sempre con sé può costituire un’ulteriore protezione in caso di freddo eccezionale.

Protezioni per le mani e guanti invernali

I guanti rappresentano un elemento fondamentale per affrontare l’inverno in moto: mani fredde o bagnate possono compromettere comfort e sicurezza. Come per il resto dell’abbigliamento tecnico, anche i guanti devono integrare una membrana impermeabile per proteggere dalle temperature rigide e dall’umidità. L’offerta sul mercato include modelli dedicati all’adventure, più sottili per garantire un perfetto feeling con il manubrio, e modelli stradali con imbottiture isolate per una protezione maggiore contro il freddo.

Per aumentare ulteriormente il comfort, le mani possono essere protette con paramani, manopole riscaldate o moffole. Le manopole riscaldate offrono calore costante durante la guida, mentre le moffole proteggono efficacemente dall’aria e permettono di usare guanti più leggeri. Per chi desidera il massimo, la combinazione di manopole riscaldate e moffole rappresenta la soluzione più completa per mantenere le mani al caldo anche nelle giornate più rigide.

Consigli per stivali e intimo tecnico

Così come per le mani, anche la protezione dei piedi dalle basse temperature è fondamentale per guidare in sicurezza e mantenere il pieno controllo sui comandi della moto. Gli stivali invernali integrano una membrana impermeabile che funge da scudo sia contro l’acqua sia contro l’aria fredda, garantendo comfort e isolamento anche nelle giornate più rigide.

Anche l’intimo tecnico riveste un ruolo centrale nel proteggere il corpo dal freddo. Base layer e strati intermedi realizzati in materiali tecnici permettono all’umidità di allontanarsi rapidamente dal corpo e di asciugarsi in fretta, mantenendo la temperatura corporea stabile. I prodotti di numerosi brand offrono diversi livelli di isolamento, studiati per garantire comfort da 0°C fino a -20°C, così da affrontare condizioni invernali molto diverse.

Protezioni utili anche per collo e viso

Per guidare la moto durante l’inverno è fondamentale proteggere collo e viso dagli spifferi d’aria, che possono compromettere comfort e sicurezza. L’uso di un passamontagna sotto casco offre un isolamento efficace, mentre alcuni caschi integrano interni personalizzabili per la stagione: cuffia reversibile in due materiali e para mento regolabile, più corto per l’estate e più coprente per l’inverno, garantendo protezione ottimale senza sacrificare la vestibilità.

Anche le estremità del corpo meritano particolare attenzione: calze tecniche di qualità proteggono i piedi senza comprimere eccessivamente, evitando problemi di circolazione. Con i giusti accessori e accorgimenti, la guida in inverno diventa gestibile anche nelle giornate più fredde. In particolare, durante le uscite in montagna è importante prestare attenzione al fondo stradale, soprattutto nelle zone d’ombra, ma seguendo questi consigli spostamenti e viaggi in moto restano sicuri e confortevoli.