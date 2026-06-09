Gli appassionati Aprilia e Moto Guzzi avranno la possibilità di usufruire di super sconti. Son previsti test ride nelle concessionarie

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Moto Guzzi I modelli in promozione Aprilia e Moto Guzzi

Dal 9 al 13 giugno i due marchi del Gruppo Piaggio offriranno una esperienza autentica ai clienti interessanti ai rispettivi gioielli della gamma. Aprilia e Moto Guzzi ingelosiranno i clienti interessati a moto da turismo. Il segmento che continua ad essere uno dei più dinamici del mercato motociclistico europeo sta vivendo una fase di crescita esponenziale alle nostre latitudini.

Aprilia e Moto Guzzi hanno ufficializzato una serie di promozioni valide per l’intero mese di giugno e un programma di porte aperte in concessionaria dal 9 al 13, con possibilità di effettuare delle prove gratuite dedicate alla gamma 2026. Nel comparto delle moto destinate ai viaggi e all’utilizzo su ogni superficie, Aprilia e Moto Guzzi conservano un ruolo di primissimo piano.

I modelli in promozione Aprilia

Aprilia sia Moto Guzzi offriranno grandi agevolazioni sui nuovi modelli adventure e touring che rappresentano una chiave del successo nel Belpaese. La Tuareg, la bicilindrica della Casa di Noale che negli ultimi anni ha arricchito le casse del Gruppo Piaggio, verrà offerta con due anni di manutenzione inclusa e un pacchetto di vantaggi del valore di 1.500 euro, utilizzabili per accessori, abbigliamento tecnico o come contributo diretto all’acquisto. L’iniziativa comprende anche la versione Rally, derivata dall’esperienza maturata nelle competizioni raid.

L’enduro stradale e da fuoristrada di media cilindrata, progettata per affrontare avventurose gite fuori porta, unisce brillanti performance su asfalto con una vera vocazione off-road, grazie all’anteriore da 21 pollici. Il cuore pulsante della Tuareg è il brillante bicilindrico parallelo da 659 cc da 80 CV a 9.250 giri/min e 70 Nm di coppia. Offre un grande brio e consumi ridotti, con un’ottima erogazione ai bassi e medi regimi.

Inoltre, Aprilia estende le agevolazioni ad altri modelli della propria gamma, dalla Tuono 457 alla Tuono 660 Factory fino alla Tuono V4 Factory. Quest’ultima vanta un motore V4 da 1.099 cc in grado di sprigionare 180 CV e una coppia di 121 Nm. La sportiva vanta sospensioni semi-attive Öhlins Smart EC 2.0, aerodinamica con winglet integrate e un’elettronica da superbike di assoluto livello.

Le proposte Moto Guzzi

Con la bella stagione i Moto Guzzi Days propongono vantaggi straordinari, validi per tutto il mese, sui modelli della rinnovata gamma 2026. Basta effettuare una prenotazione per provarle gratuitamente su strada, e per essere informati di tutti dettagli delle promozioni che da martedì 9 a sabato 13 giugno vi attendono in concessionaria. Presso la rete ufficiale Moto Guzzi sarà possibile approfondire l’ampia gamma di soluzioni finanziarie disponibili grazie alle formule DreamRide, adatte a tutte le tasche.

Tutte le versioni della rinnovata famiglia della leggendaria travel enduro V85, con prezzi a partire da 12.550 euro, sono proposte con ben 1.500 euro di vantaggi, sfruttabili per avere gli accessori originali Moto Guzzi, l’abbigliamento tecnico o come bonus sul prezzo del mezzo. Moto Guzzi V85 Strada offre un equipaggiamento di serie che la rende pronta al viaggio, oltre alle nuove accattivanti colorazioni Verde Legnano e Rosso Monza.

La Moto Guzzi V85 TT è vendute con due varianti grafiche, Giallo Wadi e Grigio Yanar Dag, mentre alla Moto Guzzi V85 TT Travel, versione pronta all’avventura, calza a pennello il Blu Zefiro. La medesima promo è estesa alla Moto Guzzi Stelvio, che per il 2026 è venduta anche in Grigio Climbing e Verde Hiking. Un vantaggio pari a 750 Euro è presente, infine, anche sulla popolare V7.