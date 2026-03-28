Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Aprilia Aprilia RS 457 GP Replica, pensata per coloro che sono alle prime esperienze in moto, è facile e intuitiva da guidare

Arriva una nuova protagonista sul mercato delle moto sportive leggere: Aprilia, infatti, lancia la nuova RS 457 Replica, destinata ai giovani motociclisti in possesso della patente A2. L’allestimento introduce una livrea ispirata al mondo delle competizioni e una dotazione aggiornata, mantenendo invariata l’impostazione tecnica del modello.

I punti di forza rimangono il suo design sportivo, il rapporto peso/potenza, la facilità d’utilizzo e il divertimento alla guida, elementi che hanno permesso alla Casa di Noale di essere un punto di riferimento per le future generazioni.

Caratteristiche tecniche e dotazioni

Come detto, GP Replica mantiene la base tecnica di Aprilia RS 457, con interventi sull’equipaggiamento e su alcuni aspetti funzionali. Il motore resta il bicilindrico da 457 cc con potenza di 35 kW (48 CV), valore limite per la patente A2, inserito in una configurazione che privilegia l’equilibrio generale. Il peso contenuto, pari a 159 kg a secco (175 kg con il pieno), contribuisce a una gestione più intuitiva nelle diverse condizioni di utilizzo, sia in ambito urbano sia su percorsi extraurbani.

Tra gli aggiornamenti figura il cambio quickshifter di serie, che consente il passaggio di marcia senza utilizzo della frizione sia in salita sia in scalata. L’impianto frenante anteriore adotta componenti rivisti per una risposta più efficace, mentre il pacchetto elettronico comprende acceleratore Ride by Wire, controllo di trazione regolabile, ABS e diverse modalità di guida. L’insieme di questi elementi definisce una configurazione che punta a migliorare l’esperienza di guida senza modificare l’impostazione complessiva del modello.

Una livrea ispirata al Motomondiale

RS 457 GP Replica introduce una colorazione estetica ispirata direttamente al mondo delle competizioni. La livrea combina finiture nero lucido e opaco con grafiche ufficiali che richiamano Aprilia RS-GP impiegata in MotoGP (e guidata da Marco Bezzecchi, fresco vincitore del Gran Premio del Brasile, e Jorge Martin), creando un collegamento visivo con i modelli utilizzati nella massima categoria. L’intervento riguarda principalmente l’aspetto esteriore, con l’obiettivo di differenziare questa versione rispetto alle altre disponibili in gamma.

Completano l’allestimento alcuni elementi specifici, come la cover monoposto e le finiture in nero su componenti quali telaio, forcellone e piastra di sterzo, soluzioni che contribuiscono a definire un’impostazione più essenziale. Aprilia RS 457 GP Replica è proposta sul mercato italiano a un prezzo di 7.550 euro, posizionandosi tra le opzioni dedicate a chi è alla ricerca di una sportiva accessibile e utilizzabile con patente A2.

Un piccolo ripasso di Aprilia RS 457

RS 457 GP Replica nasce all’interno di un progetto più ampio con cui Aprilia ha deciso di entrare nel segmento delle sportive leggere, rivolgendosi a un pubblico giovane e ai possessori di patente A2. Il modello base è stato sviluppato per offrire una sintesi tra accessibilità, facilità di utilizzo e contenuti tecnologici, con l’obiettivo di accompagnare il motociclista nelle prime fasi di esperienza, sia su strada sia in un eventuale utilizzo in pista.

Oltre alla versione GP Replica, Aprilia RS 457 è proposta nelle nuove colorazioni Arsenic Yellow e Coral Light Blue per il 2026. Nel listino sono presenti anche gli schemi grafici Opalescent Light, Prismatic Dark e Racing Stripes, tutti disponibili a un prezzo inferiore di 7.250 euro.