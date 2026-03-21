Le Aprilia RS 660 e RS 457 conquistano il mercato delle sportive grazie a un perfetto equilibrio tra DNA racing, tecnologia e utilizzo quotidiano

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Aprilia RS 660 e 457: perché stanno vincendo ovunque

C’è un filo rosso che unisce le piste di mezzo mondo alle strade italiane, e passa dritto per Noale. Aprilia continua a raccogliere consensi tra i cordoli e su strada, con il 2025 che elegge Aprilia RS 660 e RS 457 come le prime due sportive più vendute in Italia. Numeri che confermano la solidità del progetto nato dalla pista e in grado di interpretare al meglio le esigenze moderne, che vedono le moto sportive come mezzi godibili ogni giorno.

DNA sportivo

Aprilia non ha mai nascosto le proprie ambizioni racing. Il legame con le competizioni è parte integrante del marchio, costruito negli anni con titoli mondiali e una presenza costante nei campionati più prestigiosi, dalla Superbike alla MotoGP. Questo patrimonio tecnico e culturale si riflette direttamente nei modelli stradali. Le RS 660 e RS 457 non sono semplici sportive di immagine, ma moto progettate con una logica ben precisa: portare sensazioni da pista su strada, senza però rinunciare alla facilità di utilizzo.

Il risultato è evidente già alla guida. La ciclistica è precisa, l’elettronica è evoluta ma non invasiva e il motore riesce a essere brillante senza diventare impegnativo. Una combinazione che piace, soprattutto in un periodo in cui molti motociclisti cercano equilibrio tra prestazioni e fruibilità.

Il successo tra Europa e America

Il dominio in Italia è solo una parte della storia. Le due sportive di Aprilia stanno raccogliendo risultati importanti anche fuori dai confini nazionali, in particolare in Europa e negli Stati Uniti. La RS 660, in particolare, è diventata una sorta di riferimento nel segmento delle medie sportive, grazie a un posizionamento intelligente: abbastanza potente da divertire, ma non così estrema da risultare difficile. Il che l’ha resa parte del successo che ha eletto la casa di Noale come primo brand del Vecchio Continente per vendite di moto sportive in Europa, con una quota del 13%.

Negli USA, dove il mercato è tradizionalmente più orientato verso cilindrate elevate, la risposta è stata sorprendente. La formula Aprilia ha convinto anche lì, dimostrando che esiste spazio per moto più leggere, più equilibrate segnando un margine di crescita del 30%, il migliore della categoria. Allo stesso tempo, la RS 457 ha aperto le porte a una nuova generazione di motociclisti, soprattutto giovani. Una moto che strizza l’occhio ai neopatentati, ma che non rinuncia a un’estetica e a una guida da vera sportiva.

Aprilia RS 457 e RS 660

Due moto, una filosofia. È forse questo il vero segreto del successo. La RS 457 rappresenta l’ingresso nel mondo Aprilia: leggera, intuitiva, accessibile, ma con un carattere ben definito. Pensata per chi si avvicina alle sportive o cerca una moto agile e divertente, è capace di offrire sensazioni autentiche senza mettere in difficoltà.

La RS 660, invece, è il gradino successivo. Più potente, più completa, ma sempre fedele a quell’idea di sportività intelligente che non punta solo ai numeri, ma all’esperienza di guida nel suo complesso. Entrambe condividono un’impostazione chiara: peso contenuto, elettronica avanzata e design ispirato al mondo racing. Ma soprattutto, condividono una visione: quella di riportare le sportive al centro del mercato, rendendole di nuovo desiderabili e utilizzabili.