Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Aprilia Aprilia RS 660, la serie speciale svelata a EICMA

Phillip Island, affacciato sull’oceano a sud di Melbourne, è una di quelle piste che è rimasta nella storia: veloce, spettacolare, capace di regalare duelli che restano. Quest’anno ospita per l’ultima volta il Mondiale della MotoGP, e Aprilia ha scelto proprio questo momento per rendere omaggio al tracciato australiano con una moto che chiunque possa sognare di portare in garage.

Si chiama RS 660 Phillip Island Tribute, e a svelarla è stato Marco Bezzecchi, che sulla pista australiana ha ottenuto la Sprint del 2025 e che anche in questo weekend ha chiuso davanti a tutti le pre-qualifiche.

Versione speciale numerata

La Tribute non rivoluziona la base tecnica della sportiva di Noale, ma punta tutto su un allestimento esclusivo e su un look riconoscibile al primo colpo. È una serie numerata: sulla piastra di sterzo compare il numero progressivo dell’esemplare, un dettaglio che fa subito la differenza per i collezionisti.

La livrea abbina il bianco della carenatura al verde di fiancate e codino, con i cerchi rossi a completare la combinazione, per richiamare i colori del marchio del circuito australiano. Sulle fiancate trova posto il logo di Phillip Island, con il disegno del tracciato, la scritta “Phillip Island Circuit” e la bandiera a scacchi, mentre sul serbatoio uno scudetto ricorda le vittorie ottenute da Aprilia su questa pista. Di serie, per chi vuole portare con sé un passeggero, c’è anche il coprisella.

Tappa importante del 2025 e non solo

Il legame tra Aprilia e Phillip Island si regge su una lunga serie di successi. Sul circuito australiano la Casa italiana ha conquistato dieci vittorie nelle diverse classi del Motomondiale, a cui si aggiungono quelle ottenute nel Mondiale Superbike con la RSV4.

Il risultato più simbolico, però, risale al 2025: proprio qui Raúl Fernández ha portato la RS-GP sul gradino più alto del podio, regalando al marchio il trecentesimo successo nel Motomondiale. Un traguardo che consacra Aprilia come il costruttore europeo più vincente nella storia del campionato, e che spiega bene perché questa edizione speciale sia dedicata proprio a questo posto.

La base tecnica rimane la RS 660

Sotto la carenatura la Tribute resta la RS 660 che già conosciamo. Il cuore è il bicilindrico frontemarcia da 660 cc, che eroga 105 CV a 10.400 giri al minuto e 70 Nm di coppia a 8.400 giri. Il motore ha anche una funzione portante all’interno del telaio in alluminio a doppia trave laterale, un’impostazione che contribuisce alla compattezza e all’agilità della moto.

Confermato anche il pacchetto elettronico aPRC di ultima generazione, che comprende controllo di trazione, anti-impennata, gestione del freno motore, ABS Cornering e diverse mappe motore, con acceleratore Ride by Wire.

La dotazione tecnica, del resto, è tutt’altro che spartana per la categoria. Ci sono il launch control, il cambio elettronico bidirezionale, il cruise control e la piattaforma inerziale a sei assi, strumenti che permettono di sfruttare al meglio la ciclistica sia in strada sia, per chi lo desidera, in pista. Una scelta coerente con l’identità di una moto pensata per divertire senza chiedere troppo a chi guida.

Pronta per EICMA 2026

Per vederla dal vivo non bisognerà aspettare molto. L’Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute sarà esposta a EICMA 2026, in programma dal 5 all’8 novembre a Milano, presso lo stand Aprilia al padiglione 9. Sarà una delle tante novità della rassegna, ma anche un’occasione per toccare con mano una moto che racconta in modo diretto lo spirito delle corse.

Prezzo e dettagli sulla disponibilità, almeno per ora, non sono stati comunicati: con tutta probabilità se ne saprà di più proprio durante il salone.