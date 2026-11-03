Leggera, agile e soprattutto cattivissima in una veste nera con cerchi in carbonio, la nuova Aprilia RSV4 si presenta con nuove sospensioni e un pacchetto aerodinamico racing

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Caratteristiche Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed

Dopo i successi ottenuti in MotoGP, la Casa veneta ha svelato una edizione limitata e numerata della supersportiva più potente della gamma. L’Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed è un concentrato di tecnologia, incarnando le caratteristiche della RS-GP26 affidata alle mani salienti di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Il nuovo gioiello di Noale risulta più efficace che mai con il V4 da 220 CV di potenza, marchio di fabbrica dell’Aprilia.

L’evoluzione, in esposizione all’EICMA 2026, si presenta con un abito total black che rende ancora più affascinante la linea sportiva. La versione a tiratura limitata di 500 esemplari, un numero di serie inciso al laser sulla piastra di sterzo, è stata battezzata Obscure Spe.Ed., dove “Spe.Ed.” è l’acronimo di Special Edition, ma anche di velocità. L’aerodinamica è perfezionata con leg wings di derivazione Aprilia Racing, portando in strada il meglio della pista. Il peso in ordine di marcia è stato ridotto a 201 kg (196 kg con il sistema di scarico completo ART, Aprilia Racing Technology, con terminale SC Project in carbonio), anche grazie ai cerchi da 17″ e la componentistica in carbonio. Grazie a questa cura maniacale, il peso complessivo della nuova RSV4 Obscure Spe.Ed. è sceso di 3 kg rispetto a RSV4 Factory.

Un fulmine nella notte

I tecnici italiani hanno lavorato per coloro che sognano di raggiungere la pura performance in circuito. Sulla piattaforma tecnica d’eccellenza di RSV4, l’edizione limitata si distingue per soluzioni all’avanguardia. Spiccano le sospensioni Öhlins a regolazione meccanica e i parafanghi, fianchetti laterali, paratacchi delle pedane e prese d’aria del freno anteriore in fibra di carbonio. Con una super maneggevolezza la sportiva diventa un sogno in pista, adattandosi alle esigenze di personalizzazione dei piloti.

L’ammortizzatore Ttx e la forcella Nix sono completamente regolabili nell’idraulica in estensione e compressione e nel precarico della molla. Grande attenzione è stata riservata al pacchetto elettronico ricchissimo, comprensivo di Track Pack e Race Pack. In tal modo la deportanza del retrotreno aumenta del 20%, beneficiando l’aderenza al suolo della mescola posteriore e rispettando l’obiettivo di generare carico aerodinamico senza pregiudicare la maneggevolezza.

Ufficio Stampa Aprilia

Novità spaziali

Le Leg Wings, prodotte in fibra di carbonio, rientrano in un pacchetto di soluzioni studiate in galleria del vento ed ereditate dalla Rsv4 Factory, con due superfici alari sovrapposte nella parte sottostante il cupolino e le fiancate laterali dal design studiate per ridurre il coefficiente aerodinamico e al contempo allontanare i flussi di aria calda proveniente dal motore dal corpo del pilota.

L’Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed. darà l’opportunità di provare una esperienza simile alla RS-GP, offrendo 220 CV a 13.000 giri/min e 127 Nm a 10.800 giri/min, tali da rendere anche la versione di RSV4 la superbike omologata di serie più potente al mondo. Installando il sistema di scarico completo by ART, le prestazioni aumentano fino a raggiungere i 223,1 CV a 13.000 giri/min e 131,8 Nm a 10.800 giri/min.

Di serie anche il modulo GPS per il rilevamento automatico dei tempi sul giro e la Aprilia MIA di quarta generazione, la piattaforma multimediale che permette di collegare lo smartphone alla moto estendendo le funzioni della strumentazione e di scaricare i dati per analizzarli. L’abbinamento nero lucido e nero opaco, alternati alle finiture in carbonio, non passerà inosservato.