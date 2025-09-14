Lo scooter Aprilia SR GT Replica sfoggia livrea MotoGP e dettagli racing, disponibile nelle versioni 125 e 200 per vivere emozioni da pista

Ufficio Stampa Aprilia Aprilia SR GT Replica 2025 porta le grafiche MotoGP su strada

Aprilia porta un pezzo di MotoGP sulle strade di tutti i giorni con una nuova edizione speciale del suo scooter SR GT. Una replica che nasce per celebrare l’impegno del marchio nel Mondiale e che punta a conquistare chi, anche in città, non vuole rinunciare a un tocco racing. Non si tratta solo di uno scooter, ma di un richiamo diretto al paddock, con grafiche e dettagli che sembrano usciti direttamente dai box di Jorge Martin e Marco Bezzecchi

Dettagli da pista

Il nuovo Aprilia SR GT Replica 2025 si distingue subito per la livrea ispirata alla RS-GP25 ufficiale che corre in MotoGP. Nero lucido, inserti rossi e dettagli argentati regalano allo scooter un look aggressivo e riconoscibile, con decalcomanie che ricalcano quelle della moto da gara. Non manca il logo Aprilia in grande evidenza sulle fiancate e un piccolo accenno alla bandiera italiana che sottolinea l’anima tutta made in Italy del progetto. A rendere ancora più esclusiva questa versione ci sono i cerchi neri con dettagli rossi e la sella con cuciture a contrasto, segni distintivi che avvicinano lo scooter al mondo delle corse. Un modo per far sentire chi lo guida parte della stessa atmosfera che si respira nei week-end di MotoGP.

Prestazioni

Sotto la carrozzeria sportiva, l’SR GT Replica resta fedele alla formula vincente della gamma. Disponibile in due motorizzazioni, entrambe pensate per un utilizzo urbano con agilità e divertimento.

125 cc monocilindrico da 11 kW a 8.900 giri;

174 cc monocilindrico da 13 kW a 8.650.

Il telaio e le sospensioni mantengono quell’impostazione definita dalla Aprilia “urban adventure” che ha reso apprezzata la famiglia SR GT, con una forcella Showa a lunga escursione e pneumatici all-terrain capaci di affrontare anche strade meno regolari. La ciclistica, insieme all’impianto frenante con disco anteriore da 260 mm, assicura sempre un buon livello di sicurezza e controllo, anche nelle situazioni più impegnative.

Listino ufficiale

Aprilia ha annunciato prezzi di partenza competitivi per questa versione Replica. La SR GT Replica 125 è disponibile a 4.550 euro, mentre la 200 parte da 4.849 euro. Una differenza minima che consente agli appassionati di scegliere la cilindrata più adatta alle proprie esigenze. Per chi vuole rendere ancora più personale lo scooter, Aprilia mette a disposizione un ampio catalogo di accessori, tra cui parabrezza maggiorato, bauletto in tinta e vari elementi di protezione. Tutti dettagli che rafforzano la praticità senza intaccare l’anima sportiva del modello.

L’appeal giovane

Con questa nuova edizione Replica, Aprilia rafforza il legame tra la strada e la pista, offrendo un modello che non passa inosservato e che porta nelle mani di chi lo guida un pizzico dell’adrenalina che si vive in MotoGP. Sicuramente un’operazione di stile che vuole far breccia nel cuore dei giovani appassionati già legati al marchio e al DNA racing. Dopo tutto, salire in sella a uno scooter che richiama così da vicino le moto di Jorge Martin e Marco Bezzecchi significa vivere un po’ di quella passione che rende Aprilia un nome leggendario nelle corse. E questo, per chi ama i motori, è già un ottimo motivo per sorridere sotto al casco.