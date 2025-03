La nuova Aprilia Tuono 457 ha tutto per imporsi sul mercato delle naked. Nata per stupire, ha un rapporto peso/potenza davvero fuori dal comune per il suo segmento

Aprilia Tuono 457 super tecnologica: mai vista tanta potenza

Sulla base della RS 457, Aprilia ha deciso di dare vita alla nuova Tuono 457, si tratta di una naked che si adatta sia alla guida quotidiana, che al divertimento nel tempo libero. Questa è l’ultima erede di una lunga tradizione che vede al vertice la Casa di Noale. È una moto che in particolare si rivolge al pubblico giovane, grazie al suo stile anticonformista. Basti pensare che è l’unica nella gamma Aprilia a non avere il cupolino solidale al telaio.

L’Aprilia Tuono 457 si basa su un design completamente originale. Sul davanti troviamo il classico gruppo ottico triplo faro full LED, accompagnato da un piccolo spoiler inferiore, che è un omaggio alla Tuono 1000 R bicilindrica. I fari posteriori sono ugualmente full LED e si fa notare il motore bicilindrico lasciato volutamente scoperto per mostrarsi in tutta la sua potenza. La moto in questione è anche dotata di telaio in alluminio a doppia trave. La seduta è molto generosa e c’è la possibilità di avere come accessorio il codino monoposto.

Un motore super potente

Il cuore di questa Tuono 457 è il motore per l’appunto da 457 cc, un bicilindrico parallelo frontemarcia raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro. Riesce a raggiungere una potenza massima di 35 kW (47,6 CV), il massimo per una moto da guidare con patente A2, e sprigiona una coppia di 43,5 Nm. Il rapporto peso/potenza è praticamente da primato. La Tuono 457, infatti pesa appena 159 kg a secco.

Aprilia ha deciso di riversare in questa moto tutto il suo bagaglio di competenze acquisito nel motorsport in questi anni. Questa moto è, infatti, l’unica del suo segmento ad avere un telaio in alluminio. L’impianto frenante, invece, ha una coppia di pinze ByBre ed è assistito dal sistema ABS Bosch a due canali con doppia mappa di utilizzo. I cerchi da 17 pollici, infine, montano gomme rispettivamente di 110/70 all’anteriore e 150/60 al posteriore.

Optional e prezzo

La Tuono 457 si fa apprezzare anche per la sua ampia dotazione tecnologica. In particolare monta un sistema Ride by Wire, che Aprilia ha introdotto per prima in MotoGP. Questo si avvale di tre diversi Riding Mode: Eco, Sport e Rain. A prescindere dalla modalità selezionata però il controllo di trazione ATC (Aprilia Traction Control) è sempre regolabile. Nell’allestimento di serie inoltre è prevista la strumentazione a colori TFT da 5 pollici. C’è poi anche la possibilità di collegare lo smartphone grazie al sistema Aprilia MIA.

Per quanto riguarda i colori, Aprilia Tuono 457 è offerta in due diverse varianti grafiche: la Piranha Red (nera e rossa) e la Puma Gray (grigia e bianca). La Casa di Noale mette poi a disposizione dei propri clienti un’ampia gamma di accessori come: la leva freno e frizione, pedali freno posteriore e cambio terminali, pedane pilota in alluminio, protezione leva freno, catena di trasmissione rossa, portatarga in alluminio, quickshifter bidirezionale, presa USB, pastiglie freno racing, protezioni ruota anteriore, cavo per fissaggio casco, sensore di pressione pneumatici TPMS, sella comfort, sella ribassata, maniglie passeggero, borse laterali, tank bag, protezione serbatoio, antifurto elettronico, telo copriveicolo da esterno, specchietti style e infine telo copriveicolo da interni. Non è tutto però perché Aprilia ha anche stretto una partnership con Alpinestars, per realizzare una linea di capi di abbigliamento tecnici. Il prezzo della Tuono 457 parte da 6.599 euro.