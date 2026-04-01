Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Aprilia La livrea di Aprilia X 250TH è ispirata alla bandiera americana, per rendere omaggio ai 250 anni degli USA

È stato un weekend da incorniciare per Aprilia ad Austin, con la doppietta nel Motomondiale firmata da Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Un risultato che ha fatto da sfondo alla presentazione di X 250TH, un modello disponibile in edizione limitata sviluppato dalla Casa di Noale, per celebrare i 250 anni dalla firma della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti.

Il modello introduce soluzioni tecniche direttamente mutuate dalla MotoGP, tra cui l’impianto frenante in carbon-carbon (finora riservato ai prototipi da competizione), e adotta inoltre una livrea “Stars and Stripes” ispirata alla bandiera americana. La produzione è fissata a trenta esemplari, di cui venticinque destinati al mercato statunitense.

Impianto frenante da MotoGP

Il fiore all’occhiello di X 250TH, come detto, è l’impianto frenante in carbon-carbon fornito da Brembo, soluzione finora riservata ai prototipi MotoGP – usata sia da Bezzecchi sia da Martin, autori dell’1-2 di Aprilia ad Austin – e introdotta per la prima volta su un modello destinato alla vendita. Il sistema utilizza dischi freno in carbonio da 340 mm high mass, abbinati a pastiglie in carbonio e a una pinza in alluminio ricavata dal pieno con alette di raffreddamento. Al posteriore è presente un disco freno accoppiato a una pinza con trattamento superficiale al nichel.

L’impiego di componenti in carbonio consente una riduzione significativa del peso rispetto ai tradizionali dischi in acciaio, con effetti sulla maneggevolezza complessiva. Anche le pastiglie contribuiscono alla riduzione delle masse, con un peso inferiore rispetto alle soluzioni sinterizzate. Il sistema è progettato per garantire prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo, mantenendo caratteristiche di frenata simili a quelle delle moto impiegate nel Motomondiale.

Aerodinamica avanzata

L’aerodinamica rappresenta uno degli elementi distintivi di Aprilia X 250TH, ambito in cui il reparto corse è all’avanguardia. Le linee del modello si ispirano alla famiglia RS-GP, in particolare al design del posteriore, capace di replicarne i flussi aerodinamici. Il pacchetto comprende soluzioni avanzate come le seat wings, tecnologia proprietaria Aprilia Racing, e le tail wings, introdotte per la prima volta sulla RS-GP25. La combinazione di ali posteriori e anteriore, under wing e cornering wings aumenta il carico aerodinamico in frenata e in curva, migliorando stabilità e controllo.

Un altro elemento chiave è il supporto sella strutturale in carbonio realizzato da PAN Compositi con tecnologia a “struttura a sandwich”, che massimizza leggerezza e rigidità. Il posteriore di X 250TH riproduce così la dinamica dei prototipi da gara, incrementando il grip e offrendo un feedback più diretto tra comportamento dello pneumatico e sensazioni del pilota. Completa il pacchetto lo scarico sdoppiato SC Project in titanio, progettato per prestazioni elevate e sound racing tipico della MotoGP.

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X 250TH integra anche un sistema di aerodinamica ad effetto suolo sviluppato e brevettato da Aprilia Racing. Il profilo delle fiancate genera deportanza in piega, aumentando aderenza e stabilità. La carenatura in carbonio, prodotta con gli stessi processi della RS-GP25 del Motomondiale, quintuplica il carico verticale in rettilineo e lo triplica in curva rispetto alla RSV4, migliorando stabilità e grip. La livrea “Stars and Stripes” completa il pacchetto, richiamando i colori della bandiera americana e sottolineando l’esclusività del modello.

Motore V4 e gestione elettronica avanzata

Aprilia X 250TH è spinta da un motore V4 a 65° da 1.099 cc sviluppato dal reparto corse con specifiche racing SBK. La potenza massima raggiunge 240 CV a 13.750 giri/min, con regime massimo a 14.100 giri/min, mentre la coppia tocca i 131 Nm a 11.750 giri/min. Le prestazioni derivano da un’evoluzione mirata del V4, che include rapporto di compressione maggiorato, filtro aria racing ad alta permeabilità Sprint Filter, trombette di aspirazione dell’airbox racing, scarico in titanio SC Project a doppio tubo e frizione a secco STM.

La gestione elettronica è affidata alla centralina APX di Aprilia Racing, diretta evoluzione dei sistemi impiegati nei Mondiali Superbike conquistati da Max Biaggi in sella alla RSV4. L’unità consente una regolazione completa dei parametri, adattandosi allo stile di guida e alle condizioni del tracciato. Il sistema controlla anti-impennamento, potenza, traction control e freno motore su ogni marcia, offrendo precisione e sicurezza anche in condizioni estreme.

Completano il pacchetto le funzionalità GPS integrate e la calibrazione avanzata della centralina, che permettono al pilota di monitorare i dati in tempo reale e ottimizzare la gestione del motore. Questa combinazione di motore V4 e elettronica sofisticata avvicina l’esperienza di guida della X 250TH a quella dei prototipi da competizione, garantendo prestazioni elevate in pista e un comportamento preciso su ogni tipo di percorso.

Telaio, sospensioni e componenti di alta gamma

Aprilia X 250TH monta un telaio a doppio trave in alluminio abbinato a sospensioni Öhlins meccaniche con setup dedicato, tra cui una forcella pressurizzata. L’assetto è completato dai cerchi forgiati Marchesini in magnesio, equipaggiati con pneumatici slick Pirelli impiegati nel Mondiale Superbike, a conferma della vocazione racing del modello.

Il livello di finitura riflette l’approccio tipico di Aprilia Racing, con numerosi componenti realizzati in carbonio o in alluminio ricavato dal pieno, come pedane regolabili e piastra di sterzo numerata. La dotazione comprende radiatori acqua e olio maggiorati con tecnologia Superbike e una trasmissione finale con corona in titanio e pignone alleggerito firmati PBR, completata da una catena Regina Chain 520, per garantire resistenza, leggerezza e precisione nella gestione della potenza.

Produzione, prezzi e programma Factory Works

Della produzione complessiva di trenta esemplari di Aprilia X 250TH, venticinque saranno destinati al mercato statunitense, con prezzo di 150.000 dollari, mentre le restanti cinque unità saranno disponibili per altri mercati, tra cui quello europeo, al prezzo di 115.000 euro (IVA esclusa). La prenotazione è aperta esclusivamente online.

Ogni esemplare include una serie di accessori esclusivi: laptop Yashi con software per la gestione dei parametri ECU e delle strategie elettroniche, tappeto e telo copri-moto personalizzati, cavalletti RCB anteriore e posteriore in titanio e termocoperte IRC. La numerazione di ciascun modello conferma l’esclusività dell’edizione limitata.

Aprilia X 250TH rientra nel programma Factory Works di Aprilia Racing, progetto interno del reparto corse di Noale volto a portare la tecnologia sviluppata in MotoGP e Superbike nelle mani di piloti privati e collezionisti. L’iniziativa permette di disporre di una RSV4 o Tuono V4 dalle performance assolute, pensata sia per competere ai massimi livelli nei campionati delle derivate di serie, sia per chi desidera un’esperienza di guida da prototipo stradale.