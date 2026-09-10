Aston Martin e Brough Superior presentano AMB 002 Roadster, prima moto stradale della collaborazione: V-Twin da 130 CV, telaio in titanio e 300 esemplari

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Aston Martin Aston Martin AMB 002 Roadster: la prima stradale del brand di lusso

Dopo aver conquistato gli appassionati con le esclusive AMB 001 e AMB 001 Pro destinate esclusivamente alla pista, Aston Martin e Brough Superior compiono il passo successivo. Nasce così la AMB 002 Roadster, la prima moto omologata per la strada sviluppata dalla collaborazione tra i due storici marchi britannici.

Non si tratta di una semplice evoluzione dei modelli precedenti. La nuova AMB 002 è stata progettata da zero e rappresenta una sintesi tra il linguaggio stilistico Aston Martin e l’esperienza tecnica di Brough Superior. Una moto costruita per offrire emozioni autentiche su strada, senza rinunciare all’esclusività che caratterizza entrambe le aziende.

La produzione sarà limitata a sole 300 unità assemblate a mano, una scelta che conferma la volontà di mantenere standard elevatissimi in termini di qualità, lavorazione e attenzione ai dettagli.

Design scolpito dal vento

A colpire subito è la silhouette della AMB 002. Le linee sono tese, essenziali e muscolose allo stesso tempo, con una carrozzeria in fibra di carbonio che lascia intravedere la meccanica sottostante. Il lavoro svolto dal centro stile Aston Martin emerge in numerosi dettagli. Il serbatoio e le carene laterali sono modellati per accompagnare la posizione del pilota durante la guida sportiva, mentre le prese d’aria laterali contribuiscono sia al raffreddamento sia alla gestione dei flussi aerodinamici.

I richiami al mondo automobilistico del marchio inglese sono evidenti. La caratteristica fiancata laterale reinterpretata avvolge il gruppo ottico anteriore, mentre gli scarichi ovali richiamano quelli delle più recenti Vanquish, DB12 S e DBX S. Al posteriore trovano spazio elementi luminosi ispirati alle hypercar Valkyrie, Valhalla e Vulcan. L’obiettivo non è soltanto stupire dal punto di vista estetico, ma creare un collegamento diretto con l’universo Aston Martin.

Un V-Twin completamente nuovo

Sotto la carrozzeria trova posto un propulsore inedito sviluppato da Brough Superior. Si tratta di un bicilindrico a V da 1.083 cc, raffreddato a liquido e alimentato da un ciclo a quattro tempi. La potenza raggiunge 130 CV, mentre la coppia massima arriva a 110 Nm. I tecnici hanno privilegiato l’erogazione ai bassi e medi regimi, senza rinunciare a una progressione brillante nella parte alta del contagiri.

L’obiettivo dichiarato è offrire una guida coinvolgente e accessibile, pensata per valorizzare ogni percorso e non soltanto le prestazioni assolute. Il motore viene progettato, lavorato e assemblato direttamente nella sede francese di Brough Superior a Tolosa, utilizzando componenti ricavati dal pieno tramite lavorazioni CNC per contenere il peso e aumentare la rigidità strutturale.

Tecnologia fuori dagli schemi

La AMB 002 si distingue anche per soluzioni tecniche decisamente insolite nel panorama motociclistico. Il nuovo motore è inserito in un telaio in titanio lavorato dal pieno che pesa appena 5 chilogrammi, contribuendo a ottenere una distribuzione dei pesi perfettamente equilibrata tra anteriore e posteriore.

Grazie all’utilizzo esteso della fibra di carbonio e alla centralizzazione delle masse, il peso complessivo si ferma a 190 chilogrammi, un dato particolarmente interessante considerando la cilindrata e il livello di finitura della moto.

A rendere ancora più esclusiva la AMB 002 è la sospensione anteriore Fior, soluzione tipica di Brough Superior che separa le forze di sterzata da quelle di frenata. Rispetto alle tradizionali forcelle telescopiche, questo sistema permette di migliorare la precisione di guida, la stabilità nelle frenate più intense e il controllo nelle curve percorse ad alta velocità.

Consegne dal 2027

La nuova AMB 002 rappresenta un passaggio importante per la collaborazione tra Aston Martin e Brough Superior, nata nel 2019 e ormai diventata un progetto stabile all’interno delle strategie di entrambi i marchi.

Gli ordini sono già aperti e le prime consegne sono previste nel terzo trimestre del 2027. Con appena 300 esemplari destinati alla produzione, la nuova roadster britannica si candida fin da ora a diventare uno degli oggetti più esclusivi per collezionisti e appassionati di motociclette ad alte prestazioni.