Il nuovo modello della Casa riminese, basato sulla Kawasaki Ninja ZX-4RR, è dotato di un motore da 80 CV ed è proposto anche in edizione speciale

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Bimota Bimota KB399 è proposta nella tradizionale livrea nera, rossa e bianca con telaio rosso a vista

Bimota regala una piacevole sorpresa agli appassionati delle supersportive. Dopo i recenti risultati ottenuti da KB998 Rimini, capace di salire sul podio nel Mondiale Superbike con Alex Lowes ben quattro volte nel 2025, approda sul mercato KB399, un modello che racchiude in forma compatta tutte le caratteristiche distintive del marchio.

Equipaggiata con un motore da 399 cm³ da 80 CV, dotata di una ciclistica di impostazione sportiva e dal design curato, si propone al pubblico come un punto di accesso alla gamma della Casa riminese e come sintesi delle soluzioni tecniche e stilistiche delle recenti produzioni.

Disponibile anche l’Edizione Speciale

I tecnici e i designer Bimota hanno sviluppato la nuova KB399 partendo dalla base della Kawasaki Ninja ZX-4RR: infatti, non è un segreto che il costruttore giapponese sia proprietario del brand italiano. Il risultato è un modello che integra soluzioni tecniche proprietarie e una cura costruttiva orientata alla precisione, con interventi mirati su ciclistica, componentistica e finiture.

Proposta nella tradizionale livrea nera, rossa e bianca con telaio rosso a vista, la moto sarà disponibile anche nella versione ES (Edizione Speciale). Questa configurazione introduce ulteriori elementi distintivi, mantenendo l’impostazione tecnica del modello ma ampliando la dotazione con componenti dedicati e materiali più ricercati.

Dal punto di vista costruttivo, la moto evidenzia un’impostazione artigianale, con carene sviluppate internamente e integrate con appendici aerodinamiche. A queste si affiancano piastre di sterzo ricavate dal pieno e dettagli specifici come il tappo del cannotto dedicato, elementi che contribuiscono a definire l’identità del progetto. La versione ES introduce componenti in fibra di carbonio, tra cui la carenatura realizzata in dry carbon, oltre a semimanubri dedicati, leve di freno e cambio e pedane regolabili in alluminio lavorato dal pieno.

Design italiano e misure compatte

A completare il comparto ciclistico di KB399 intervengono una forcella Showa SFF-BP da 41 mm e un monoammortizzatore Showa BFRC lite, sostituito da un Öhlins STX46 nella versione ES. L’impianto di scarico è dotato di un silenziatore Akrapovič sviluppato su misura, mentre la frenata è affidata a pinze Brembo Stylema ad attacco radiale. La dotazione elettronica include Traction Control su tre livelli, modalità di potenza selezionabili, Integrated Riding Modes e quickshifter di serie.

Compatta e leggera, KB399 è stata progettata per ampliare il bacino di utenza del marchio, mantenendo un’impostazione orientata alla guida sportiva. Il motore e la ciclistica sono stati sviluppati per garantire risposta e precisione, anche in utilizzo in pista. Dal punto di vista stilistico, il modello riprende il linguaggio introdotto da KB998 Rimini, con linee definite e soluzioni che assicurano continuità progettuale all’interno della gamma Bimota.

Kawasaki e Bimota “insieme” dal 2019

Nel 2019, Kawasaki ha acquisito il 49,9% di Bimota attraverso la sua controllata Italian Motorcycle Investment S.p.A., con l’obiettivo di fornire motori, tecnologia e risorse al brand nostrano, mantenendo allo stesso tempo la produzione dei telai e l’assemblaggio a Rimini. La mossa ha permesso di rilanciare la produzione e di gettare le basi per un ritorno alle competizioni dopo anni di assenza dai grandi palcoscenici mondiali. Proprio da qui è nata l’occasione di affrontare il Mondiale Superbike nel 2025, sotto le insegne del Bimota by Kawasaki Racing Team.

Nella sua prima stagione completa, la squadra ha raccolto costantemente piazzamenti in top-10, fino a salire per la prima volta sul podio in occasione della Superpole Race di Misano Adriatico con Alex Lowes. Il britannico è stato successivamente in grado di cogliere tre terzi posti nelle tre gare disputate a Magny-Cours, chiudendo sesto in classifica generale.

Il suo compagno di squadra Axel Bassani, invece, ha concluso decimo, mentre il team si è posizionato quinto a fine anno. KB399 – che eredita tutta l’esperienza maturata nella WorldSBK – non è stata l’unica novità Bimota presentata in questi giorni: infatti, la BX450 rappresenta il primo modello enduro della Casa riminese, sviluppato sulla base della Kawasaki KX450X.