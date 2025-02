BMW CE 02 è una moto elettrica concepita per i più giovani e che adesso è oggetto di una promozione per favorire la mobilità a zero emissioni

BMW Motorrad ha annunciato un’iniziativa volta a incentivare l’adozione di veicoli elettrici nel contesto urbano, con particolare attenzione alle nuove generazioni e a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo delle due ruote. L’azienda, infatti, offre un contributo di 2.300 euro per l’acquisto del BMW CE 02, un innovativo eParkourer progettato per affrontare le sfide della mobilità urbana. Questa offerta, valida dal 27 febbraio 2025 al 31 marzo 2025, mira a rendere l’accesso alla mobilità elettrica più vantaggioso, sebbene non sia cumulabile con altre promozioni di BMW Motorrad né con l’ecobonus statale.

BMW CE 02: le caratteristiche

Il BMW CE 02 si distingue per il suo design moderno, la trazione elettrica e le soluzioni innovative, posizionandosi come un veicolo agile, pratico e robusto, ideale per l’uso quotidiano in città. Non è né un e-scooter né un’e-motorbike, ma un eParkourer, pensato per un’esperienza di guida entusiasmante e dinamica. La compatta motocicletta tedesca è disponibile in due versioni, per soddisfare diverse esigenze e fasce di età:

versione da 11 kW (15 CV): adatta ai motociclisti più esperti, questa versione offre una potenza massima di 11 kW (15 CV) e può essere guidata a partire dai 16 anni. La sua velocità massima è di 95 km/h, rendendolo adatto anche per le strade a scorrimento veloce. L’autonomia supera i 90 km (secondo WMTC), consentendo di affrontare lunghe distanze in città senza preoccupazioni. Il peso è di soli 132 kg, e l’altezza della sella è di 750 mm, per una maneggevolezza ottimale;

adatta ai motociclisti più esperti, questa versione offre una potenza massima di 11 kW (15 CV) e può essere guidata a partire dai 16 anni. La sua velocità massima è di 95 km/h, rendendolo adatto anche per le strade a scorrimento veloce. L’autonomia supera i 90 km (secondo WMTC), consentendo di affrontare lunghe distanze in città senza preoccupazioni. Il peso è di soli 132 kg, e l’altezza della sella è di 750 mm, per una maneggevolezza ottimale; versione limitata a 4 kW (5 CV): questa versione, con una potenza nominale di 3,2 kW (4 CV) e una velocità massima di 45 km/h, è conforme ai requisiti della patente AM, permettendo la guida in Italia a partire dai 14 anni, anche per chi possiede la patente di guida per auto. Il peso è ancora più contenuto, soli 119 kg.

Sostenibilità e accessibilità

BMW Motorrad, con questa iniziativa, dimostra un forte impegno verso la sostenibilità e l’innovazione. Il CE 02, con la sua trazione elettrica, rappresenta un nuovo modo di interpretare la mobilità urbana, più rispettosa dell’ambiente e accessibile alle nuove generazioni. La possibilità di ricaricare la batteria tramite una normale presa domestica a 230V e la presenza di prese per facilitare il trasporto delle batterie removibili aggiungono un ulteriore livello di praticità.

L’iniziativa a buon prezzo

L’iniziativa di BMW Motorrad di offrire incentivi per l’acquisto del BMW CE 02 non solo promuove la mobilità sostenibile, ma ha anche diverse implicazioni economiche e strategiche: