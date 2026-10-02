BMW F 450 R, la nuova naked tedesca per patente A2 punta su leggerezza e tecnologia

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa BMW Motorrad BMW F 450 R pesa 175 kg ed è disponibile in quattro versioni

Dopo aver pubblicato un’immagine teaser la scorsa settimana sui propri canali social, BMW ha svelato ufficialmente F 450 R, una nuova naked sportiva equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo da 420 cm³ e destinata ai possessori di patente A2.

Tra le sue caratteristiche principali spicca la notevole leggerezza, grazie a un peso in ordine di marcia di soli 175 kg che le permette di essere una moto agile e in grado di offrire il massimo piacere di guida. A questo si aggiunge una dotazione tecnologica completa.

Un motore potente e deciso

BMW F 450 R nasce sulla stessa base tecnica di F 450 GS, dalla quale riprende il motore bicilindrico parallelo da 420 cm³. Per la nuova naked, però, il propulsore è stato messo a punto specificamente per l’utilizzo stradale: la potenza massima è di 48 CV a 8.750 giri/min, mentre la coppia raggiunge i 43 Nm a 6.750 giri/min.

Il motore adotta perni di manovella sfasati di 135 gradi e un albero di bilanciamento, mentre già a 3.000 giri/min è disponibile l’80% della coppia massima. Il propulsore rispetta la normativa Euro 5+ e BMW dichiara un consumo di 3,8 litri ogni 100 km. Con il serbatoio da 14 litri, l’autonomia indicata supera i 350 km.

La trasmissione è affidata a un cambio a sei marce, con trasmissione secondaria a catena sul lato sinistro. Lo Shift Assistant Pro consente di cambiare rapporto, sia in salita sia in scalata, senza utilizzare la frizione ed è di serie su tutte le versioni tranne la Base, sulla quale può essere installato successivamente.

Tra gli optional figura anche l’Easy Ride Clutch, sistema che gestisce automaticamente l’innesto della frizione in funzione del regime del motore. Abbinato allo Shift Assistant Pro, consente di partire e cambiare marcia senza azionare manualmente la leva, che resta comunque disponibile per l’intervento diretto del pilota.

Una ciclistica pensata per la strada

Il telaio di BMW F 450 R è una struttura a traliccio realizzata con tubi in acciaio saldati e componenti forgiati, con il motore bicilindrico utilizzato anche come elemento portante. La geometria è stata definita per favorire facilità di guida, precisione e rapidità nei cambi di direzione, con un interasse contenuto.

All’anteriore è presente una forcella telescopica KYB a steli rovesciati da 43 mm, mentre al posteriore trova posto un forcellone a doppio braccio in alluminio fuso a struttura cava, abbinato a un monoammortizzatore centrale KYB. Quest’ultimo permette di regolare il precarico della molla e lo smorzamento in estensione, mentre con la configurazione Sport Suspension anche la forcella è regolabile in compressione ed estensione.

BMW F 450 R utilizza cerchi in alluminio fuso da 17 pollici, abbinati a pneumatici tubeless nelle misure 110/70-17 all’anteriore e 150/60-17 al posteriore. L’impianto frenante prevede davanti un disco singolo flottante da 310 mm con pinza fissa monoblocco Brembo a quattro pistoncini, mentre dietro è presente un disco da 240 mm con pinza flottante ByBre a singolo pistoncino.

Di serie è previsto anche BMW Motorrad ABS Pro, che mantiene l’intervento dell’ABS quando la moto è inclinata. A questo si aggiunge il Dynamic Brake Control, pensato per evitare che un azionamento involontario dell’acceleratore interferisca con una frenata più decisa. La sella è posizionata a 790 mm da terra, con alternative da 775 e 810 mm.

Tecnologia al servizio della guida

BMW F 450 R dispone di serie delle modalità di guida Rain, Road e Dynamic, che intervengono sulla risposta della moto in base alle diverse condizioni di utilizzo. La dotazione comprende anche Dynamic Traction Control, Dynamic Brake Control e regolazione della coppia di rilascio del motore, oltre al sistema ABS Pro già previsto nell’equipaggiamento standard.

Sulle versioni dotate di Riding Modes Pro si aggiunge anche la modalità Dynamic Pro, configurabile secondo le preferenze del pilota. Il pacchetto amplia inoltre le informazioni disponibili sul display con schermate dedicate a parametri come intervento del controllo di trazione, forza frenante e angolo di piega.

La strumentazione è affidata a un display TFT da 6,5 pollici, attraverso il quale è possibile gestire diverse funzioni di connettività. Durante la guida si possono utilizzare navigazione, chiamate e riproduzione musicale, mentre nella zona del cockpit è presente anche una presa USB-C.

Completano la dotazione il faro anteriore a LED con luce diurna, gli indicatori di direzione e il gruppo ottico posteriore anch’essi a LED. Le versioni M Sport dispongono inoltre di schermate Sport aggiuntive e di una funzione cronometro per la rilevazione dei tempi sul giro.

Quattro versioni per la nuova naked

BMW F 450 R viene proposta in quattro versioni: Base, Exclusive, M Sport e M Sport con Pacchetto Innovation. La configurazione Base è disponibile nella colorazione Cosmic Black, scelta anche per la Exclusive, che aggiunge alla dotazione lo Shift Assistant Pro e le sospensioni Sport. Le differenze tra gli allestimenti riguardano quindi soprattutto equipaggiamento tecnico e sistemi dedicati alla guida.

BMW F 450 R M Sport si distingue invece per la colorazione Snaefell White/M Motorsport e introduce Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro e sospensioni Sport. A caratterizzarla sono anche il telaio bianco e gli adesivi sui cerchi nei colori M Motorsport, elementi che differenziano visivamente questa configurazione dalle versioni Base ed Exclusive.

Al vertice della gamma si trova BMW F 450 R M Sport con Pacchetto Innovation, che mantiene la dotazione della M Sport e aggiunge l’Easy Ride Clutch. Il sistema è disponibile come optional di fabbrica proprio all’interno di questo pacchetto, mentre può essere installato successivamente anche sulle altre versioni attraverso gli Accessori Originali BMW Motorrad.

Le novità BMW attese a EICMA 2026

BMW F 450 R potrebbe essere una delle protagoniste dello stand BMW Motorrad a EICMA 2026, in programma a novembre a Milano. La Casa non ha ancora comunicato nel dettaglio la propria presenza al Salone, ma la presentazione della nuova naked a poche settimane dall’evento rende plausibile un debutto davanti al pubblico italiano proprio in quell’occasione.

L’attenzione potrebbe però concentrarsi anche su un’altra novità molto attesa, BMW S 1000 RR. La nuova superbike è stata più volte avvistata durante i test e alcune anticipazioni riguardano soprattutto il forcellone, caratterizzato da una struttura differente rispetto a quella del modello attuale e già osservata sia sulla Concept RR sia sui prototipi utilizzati al Nürburgring.

Secondo quanto emerso da un brevetto BMW, il nuovo componente sarebbe realizzato attraverso un processo di rheocasting, una tecnica di pressofusione dell’alluminio che permette di ottenere elementi con spessori inferiori a 3,5 mm. La struttura sarebbe composta da due elementi principali, destro e sinistro, collegati attraverso nervature di rinforzo e successivamente completati con pannelli interni.

Al momento BMW non ha confermato la presentazione di S 1000 RR 2027 alla fiera milanese, sebbene resta una delle possibili occasioni per l’esordio del nuovo modello, soprattutto considerando lo stato avanzato dei prototipi già avvistati.