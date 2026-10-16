BMW presenta la F 450 RR, supersportiva A2 da 48 CV e 177 kg. Motore bicilindrico, elettronica evoluta, frizione Easy Ride e quattro versioni

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa BMW BMW F450 RR: guidabile anche con patente A2

BMW Motorrad allarga la famiglia delle sportive RR con una moto pensata per chi cerca prestazioni accessibili senza rinunciare alle caratteristiche delle supersportive più grandi. La nuova BMW F 450 RR porta il linguaggio stilistico della S 1000 RR nella categoria riservata ai possessori di patente A2, combinando una ciclistica specifica con un peso in ordine di marcia di appena 177 kg.

Non si tratta semplicemente di una F 450 GS rivestita di carene. La Casa tedesca ha sviluppato geometrie, ergonomia e aerodinamica dedicate, con l’obiettivo di ottenere una moto agile sulle strade tortuose e sufficientemente precisa per divertirsi anche tra i cordoli.

Bicilindrico da 420 cc e frizione Easy Ride

La nuova sportiva utilizza un bicilindrico parallelo da 420 cm³, capace di erogare 48 CV a 8.750 giri/min e una coppia massima di 43 Nm a 6.750 giri/min. Già a 3.000 giri è disponibile l’80% della coppia, caratteristica che dovrebbe favorire la ripresa senza ricorrere continuamente al cambio.

Una particolarità tecnica riguarda l’albero motore, con perni di manovella sfalsati di 135 gradi. Questa configurazione genera intervalli di accensione irregolari, mentre il contralbero di bilanciamento contribuisce a contenere le vibrazioni. Il propulsore rispetta la normativa Euro 5+ e dichiara un consumo di 3,8 l/100 km nel ciclo WMTC. Con il serbatoio da 14 litri, l’autonomia teorica supera i 350 chilometri.

Tra le soluzioni più interessanti figura la Easy Ride Clutch, una frizione a funzionamento centrifugo che, abbinata allo Shift Assistant Pro, permette di partire, fermarsi e cambiare rapporto senza utilizzare manualmente la leva. Quest’ultima rimane comunque disponibile. Il sistema è incluso nel pacchetto Innovation della M Sport e può essere installato successivamente sulle altre versioni.

Ciclistica sportiva, freni Brembo ed elettronica completa

Il telaio a traliccio in acciaio utilizza il motore come elemento portante. Davanti lavora una forcella KYB rovesciata da 43 mm, mentre posteriormente troviamo un forcellone in alluminio con monoammortizzatore KYB regolabile nel precarico e nell’estensione.

Le versioni dotate di sospensioni Sport aggiungono la regolazione idraulica della forcella in compressione ed estensione. I cerchi da 17 pollici montano pneumatici nelle misure 110/70 all’anteriore e 150/60 al posteriore. L’impianto frenante prevede un disco anteriore da 310 mm con pinza monoblocco Brembo a quattro pistoncini e un disco posteriore da 240 mm con pinza ByBre.

Di serie arrivano ABS Pro sensibile all’inclinazione, controllo di trazione DTC, Dynamic Brake Control e regolazione della coppia di trascinamento MSR. Le modalità Rain, Road e Race permettono di modificare la risposta della moto, mentre Riding Modes Pro introduce una Race Pro personalizzabile. Per l’utilizzo in circuito è prevista anche la possibilità di invertire lo schema del cambio, adottando la configurazione tipica delle competizioni.

Quattro versioni e una dotazione da moto premium

La posizione di guida prevede semimanubri collegati alla piastra superiore e una sella alta 790 mm. Attraverso gli accessori ufficiali è possibile abbassarla a 775 mm oppure portarla a 810 mm.

La strumentazione comprende un display TFT da 6,5 pollici con connettività, navigazione e gestione delle chiamate. Completano l’equipaggiamento illuminazione full LED, manopole riscaldabili e presa USB-C. La gamma comprende quattro configurazioni: Base in Cosmic Black, Sport in Racing Red, M Sport e M Sport con pacchetto Innovation, entrambe nella livrea Snaefell White/M Motorsport.

La Sport introduce il cambio elettronico bidirezionale e le sospensioni regolabili, mentre la M Sport aggiunge schermate dedicate alla guida sportiva, visualizzazione dell’angolo di piega e cronometro per i tempi sul giro. BMW ha indicato il prezzo italiano della F 450 RR: parte da 7.150 euro.