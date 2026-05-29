Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa BMW Motorrad BMW M 1000 RR TT sarà prodotta in 115 esemplari, un numero che combacia coi 115 anni del Tourist Trophy

BMW Motorrad rende omaggio al Tourist Trophy, la celebre corsa stradale che si disputa ogni anno nell’Isola di Man e che nel 2026 celebra il 115° anniversario. Per l’occasione, la Casa tedesca presenta M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT, un modello speciale basato su M 1000 RR Competition e che combina elementi estetici esclusivi ed equipaggiamenti unici. La produzione sarà limitata a 115 esemplari, tutti numerati e accompagnati da un certificato di autenticità.

Una livrea esclusiva e ricca di dettagli

BMW 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT adotta una livrea British Racing Green Uni Matt, abbinata a grafiche specifiche ispirate al Mountain Course: sulla carenatura sinistra sono raffigurate alcune curve a sinistra del tracciato, mentre sul lato destro trovano spazio quelle a destra.

Tra gli elementi distintivi figurano anche la copertura airbox in carbonio con grafica del circuito e logo TT, la sella in Alcantara nera e il serbatoio in alluminio con finitura Satin Chrome. La dotazione comprende inoltre una numerazione fresata sul cannotto superiore e un certificato di autenticità dedicato ai 115 esemplari previsti per la produzione.

Completano l’allestimento il kit copertura M Race, il forcellone nero, i loghi TT applicati sul telaio posteriore, il cavalletto posteriore con relativo supporto di montaggio e un tappetino M personalizzato brandizzato Tourist Trophy.

Secondo Markus Flasch, CEO di BMW Motorrad, la nuova M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT rappresenta un collegamento tra la tradizione sportiva del marchio al Tourist Trophy e la gamma ad alte prestazioni M. La serie speciale nasce infatti con l’obiettivo di richiamare l’esperienza maturata nelle competizioni su strada attraverso una configurazione esclusiva prodotta in tiratura limitata.

Il legame storico tra BMW Motorrad e il Tourist Trophy

Con questa serie speciale, BMW Motorrad richiama il rapporto costruito nel tempo con il Tourist Trophy. La competizione dell’Isola di Man ha visto nel corso degli anni diversi successi ottenuti dai modelli della gamma sportiva del costruttore bavarese.

Tra i risultati storici più significativi figura la vittoria di Georg Meier nel Senior TT del 1939 in sella a BMW RS 255 Kompressor. Nel 1976 arrivò, invece, il trionfo nella classe Production 1.000 cc conquistato da Helmut Dähne e Hans-Otto Butenuth con BMW R 90 S. Negli anni più recenti, BMW Motorrad è stata presente con S 1000 RR e successivamente con M 1000 RR, ottenendo risultati rilevanti nelle categorie dedicate alle moto derivate di serie.

Dal 2014 in avanti, diversi piloti hanno conquistato delle vittorie al Tourist Trophy utilizzando modelli BMW della famiglia RR. Michael Dunlop ottenne un successo nella classe 1.000 cc con S 1000 RR, mentre Peter Hickman ha raccolto numerosi risultati sul Mountain Course, inclusa la tripletta del 2022 nelle gare Superbike, Superstock e Senior TT. Nel 2025 Davey Todd ha invece portato al successo M 1000 RR nella categoria Superbike, confermando la competitività del modello nelle competizioni su strada riservate alle maxi sportive.

Uno dei riferimenti più significativi resta il record assoluto sul Mountain Course stabilito nel 2023 da Hickman in sella a BMW M 1000 RR in configurazione Superstock. Il pilota britannico completò il giro in 16’36”115, con una velocità media di 136,358 miglia orarie, pari a circa 219,4 km/h.