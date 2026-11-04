BMW M 1000 RS debutta a EICMA 2026 con 218 CV, carbonio e winglet: scopri prestazioni, prezzo, produzione limitata e arrivo nelle concessionarie italiane

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Ufficio Stampa BMW BMW M 1000 RS, la hypernaked da 218 CV

BMW porta la nuova M 1000 RS all’EICMA 2026 di Milano: forme aggressive, appendici aerodinamiche enormi e tanta fibra di carbonio ne fanno una creatura che, a prima vista, ricorda più un aereo stealth su due ruote che una moto da strada.

Eppure dietro quell’aspetto scenografico c’è soprattutto sostanza, frutto di tecnologia nata nelle corse. La sigla RS, del resto, sta per Rennsport, “sport da corsa” in tedesco, un richiamo diretto alla storia sportiva della Casa di Monaco.

Numeri da supersportiva

Il cuore pulsante è il quattro cilindri in linea da 999 cc preso dalla M 1000 RR, uno dei motori più apprezzati della categoria. Qui sviluppa 218 CV a 14.500 giri al minuto e 113 Nm di coppia, valori che, uniti a un peso in ordine di marcia di appena 196 kg, permettono a BMW di rivendicare il primato di potenza tra le hypernaked.

Un primato dichiarato dalla Casa, va detto, ma sostenuto da numeri difficili da ignorare: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e velocità massima di 283 km/h. Prestazioni da vera Superbike, insomma, in una moto con la posizione di guida più diretta e meno estrema di una carenata.

Non è un caso che la RS sfoggi vistose winglet in carbonio sul frontale. Quelle appendici non sono un vezzo estetico: servono a generare carico aerodinamico e a migliorare la stabilità quando la velocità sale, esattamente come sulle moto da competizione. Una scelta che racconta bene il carattere del progetto, pensato per chi vuole sentire sotto di sé la tecnologia della pista anche senza rinunciare all’impostazione naked.

Tra carbonio e titanio

Avvicinandosi alla moto si capisce quanto la tecnica sia anche estetica. Il serbatoio in alluminio spazzolato è uno dei dettagli più affascinanti, con una finitura che mette in mostra la lavorazione del materiale, mentre il carbonio è presente praticamente ovunque: dalle appendici aerodinamiche alla coda, direttamente derivata da quella della M 1000 RR.

In fibra di carbonio sono anche i cerchi, una soluzione che riduce le masse rotanti e il momento d’inerzia, e rende la moto più rapida nei cambi di direzione, quelli che si fanno sentire tra una curva e l’altra.

A completare l’equipaggiamento c’è uno scarico interamente in titanio, accompagnato da sospensioni elettroniche Dynamic Damping Control e da una dotazione elettronica di altissimo livello. Un pacchetto da special da pista, che spiega perché ogni dettaglio della moto sembri scelto con cura quasi maniacale.

Ma c’è un altro elemento che la rende speciale: la M 1000 RS sarà prodotta in appena 1.000 esemplari destinati al mercato mondiale. Una tiratura limitatissima che la trasforma, oltre che in un oggetto tecnico, in una moto da collezione. Allo stand BMW di EICMA è stato possibile ammirare perfino l’esemplare numero 1, riconoscibile dalla targhetta sulla piastra di sterzo.

Prezzo e arrivo in Italia

L’esclusività, come sempre, ha un costo. In Germania la M 1000 RS è proposta a 40.000 euro, mentre in Italia il listino parte da 41.240 euro. Non poco, ma coerente con ciò che si porta a casa: componenti da competizione, materiali pregiati e una moto che nessuno incontrerà ad ogni semaforo.

L’arrivo nelle concessionarie è previsto per marzo 2027, ma con soli mille esemplari in tutto il mondo la disponibilità sarà inevitabilmente ridotta. Per chi la sogna, conviene muoversi in fretta.