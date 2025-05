Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa BMW BMW Motorrad Concept RR: la supersportiva dal futuro

Il 30 novembre 2007 BMW con un comunicato dichiarò al mondo di voler competere nel campionato mondiale delle moto derivate di serie. Proporsi contro gli agguerriti rivali giapponesi e soprattutto contro una Ducati da sogno ha rappresentato una delle più grandi sfide della Casa bavarese. Ci sono voluti 6.168 giorni per festeggiare il primo titolo in Superbike, grazie all’impresa di Toprak Razgatlioglu, ex rider della Yamaha. Il trionfo del turco nel 2024 ha avuto una cassa di risonanza nel settore commerciale con proposte nate dall’esperienza in pista.

La BMW Motorrad Concept RR rappresenta la massima espressione della tecnologia tedesca applicata su due ruote. Tecniche di produzione innovative e l’utilizzo di materiali high-tech, quali carbonio e alluminio, hanno contribuito alla creazione di un mostro di potenza dal peso piuma. Ogni dettaglio è concepito per raggiungere le massime performance senza compromessi. Gli standard nella costruzione di una moto agile e leggera si sono elevati nella vetrina di Villa d’Este, dove BMW è stata l’assoluta protagonista.

Design che morde l’asfalto

Il look è estremo in ogni aspetto, dal profilo deciso al frontale aggressivo. Spicca il simbolo RR illuminato nella parte inferiore del posteriore in alluminio. Sotto al serbatoio c’è un motore quattro cilindri in linea raffreddato a liquido, derivato dal bolide del campione del mondo Toprak Razgatlioglu. La moto sprigiona oltre 230 CV (169 kW). Inoltre, è presente un sistema elettronico di controllo e regolazione preso direttamente dalla WSBK M 1000 RR, comprendente la gestione del motore, il controllo di trazione e il freno motore. È logico pensare che il progetto sia nato per esaltare le caratteristiche della stradale che ha saputo mettere indietro Ducati, Kawasaki e tutte le regine del campionato Superbike nella passata stagione.

Gli specialisti di BMW Motorrad si sono concentrati sull’aerodinamica, offrendo una “stabilità di guida ad altissime velocità”, “massima velocità in curva” e “minima resistenza aerodinamica per una velocità massima ottimale”. Il Concept RR, attraverso una riduzione degli ingombri e una gestione impeccabile dei flussi d’aria, è ideale per manici esperti. Dall’avantreno ventilato alla zona posteriore monolitica, anch’essa ventilata e aerodinamicamente ottimizzata, ogni bullone è perfezionato per unire performance e leggerezza. Il Concept vanta una carena aerodinamicamente ottimizzata, dotata di winglet integrati e freni ad alte prestazioni.

Un’eccellenza che nasce dalla pista

BMW Motorrad, in oltre 45 anni di storia, coniuga lo stile motociclistico più brillante con un moda all’ultimo grido. Al momento dell’unveiling della BMW Motorrad Concept RR è stata presentata anche una giacca lifestyle esclusiva: la Concept RR LTD, realizzata artigianalmente in edizione limitata di 50 esemplari. Spicca la pregiata pelle di vitello Nappa, frutto della collaborazione con l’azienda bavarese MEINDL.

Markus Flasch, responsabile di BMW Motorrad, ha annunciato: “Mai prima d’ora BMW Motorrad aveva offerto uno sguardo così anticipato sulla prossima generazione dei modelli RR. Il BMW Motorrad Concept RR è un vero capolavoro del nostro team di sviluppo, sia sotto il profilo tecnico sia per il linguaggio di design. Sviluppato ispirandosi alla Superbike ufficiale BMW Motorrad M 1000 RR, con la quale il pilota ufficiale Toprak Razgatlioglu ha dominato e conquistato il FIM World Superbike Championship lo scorso anno, il Concept RR rappresenta un autentico concentrato di eccellenza, concepito tanto per l’uso su strada quanto per la pista. Il passaggio dalla competizione alla strada non è mai stato così evidente. Questo modello incarna la leadership di BMW Motorrad nel garantire il massimo livello ingegneristico e prestazioni di vertice in questo segmento“.