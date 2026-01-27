Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

BMW R 1300 GS è stato il secondo modello più venduto dal marchio tedesco nel 2025

BMW Motorrad chiude il 2025 con numeri che confermano la solidità del marchio nel segmento premium delle due ruote. Le consegne globali si attestano a 202.563 unità, consentendo al costruttore tedesco di superare per il quarto anno consecutivo la soglia delle 200.000 moto vendute, un risultato che arriva in una fase di forte pressione competitiva e di contrazione di alcune fasce di mercato.

La performance assume maggiore rilevanza considerando il contesto internazionale, caratterizzato dal calo costante del segmento oltre i 500 cc, dall’inasprimento delle normative e da dinamiche commerciali sempre più complesse. In questo scenario, BMW Motorrad registra risultati record in diversi mercati chiave, tra cui Italia e Spagna, chiudendo l’anno con un mese di dicembre tra i più performanti nella storia del brand.

Mercati europei: crescita diffusa e ruolo centrale dell’Italia

Nel 2025 il mercato europeo conferma un andamento complessivamente solido per BMW Motorrad, con 118.814 motociclette vendute, in leggero aumento rispetto all’anno precedente. Accanto ai risultati record registrati in Italia, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi, l’area dell’Europa Centrale segna un nuovo massimo storico, raggiungendo quota 12.248 unità. La Germania si conferma il principale mercato singolo a livello mondiale per il marchio, con 25.516 moto consegnate, seguita da Francia con 19.019 unità, Italia con 16.744 e Spagna con 14.005.

All’interno di questo quadro, la nostra penisola si distingue per una performance in controtendenza rispetto al mercato nazionale delle due ruote. A fronte di una flessione complessiva del 6,6%, pari a 317.684 unità, BMW Motorrad registra un nuovo record assoluto con 16.744 motociclette commercializzate, in crescita dell’1,2% rispetto al 2024. Il risultato rafforza la leadership nel segmento premium, dove la quota raggiunge il 42,2%, in aumento di 9,5 punti percentuali.

Vendite solide anche oltre i confini europei

Anche al di fuori del contesto del Vecchio Continente, BMW Motorrad mantiene volumi di vendita rilevanti nel corso del 2025, pur operando in mercati caratterizzati da vincoli normativi e condizioni commerciali differenziate. Stati Uniti d’America, Brasile e Cina confermano un apporto significativo ai risultati complessivi del marchio, con 14.869 unità consegnate nel mercato statunitense, 14.488 in quello brasiliano e 10.555 in quello cinese.

I modelli che guidano i risultati

Un elemento chiave del successo commerciale di BMW Motorrad nel 2025 è stato il valore della gamma prodotti e l’introduzione di nuovi modelli in grado di intercettare le preferenze dei clienti. Tra le novità, la BMW R 1300 RT, la R 1300 R e la R 1300 RS hanno registrato un’accoglienza positiva, mentre la BMW R 1300 GS Adventure, lanciata l’anno precedente, ha continuato a sostenere i volumi di vendita. Anche la nuova BMW R 12 G/S, dotata del tradizionale motore boxer raffreddato ad aria/olio, ha superato le aspettative già nel suo primo anno di presenza sul mercato.

Tra i modelli più venduti, si confermano le protagoniste storiche della gamma boxer: la BMW R 1300 GS Adventure guida con 33.570 unità, seguita dalla BMW R 1300 GS con 32.555. Nel segmento delle quattro cilindri, il podio è completato dalla BMW S 1000 RR, che chiude con 11.643 moto vendute.

Risultati da incorniciare anche per il segmento medio

Il 2025 ha evidenziato performance particolarmente positive per i segmenti di media cilindrata e fino a 500 cc di BMW Motorrad. Il comparto medio ha raggiunto 41.166 unità vendute, sostenuto soprattutto dai modelli BMW F 800 GS, F 900 R e F 900 GS, mentre nel segmento fino a 500 cc la famiglia G ha mantenuto una solida tenuta, nonostante l’imminente arrivo della nuova BMW F 450 GS.

Buoni i risultati anche per il comparto “Urban Mobility”, con i modelli C 400 GT, C 400 X e le moto elettriche CE 04 e CE 02 che hanno complessivamente superato le 18.400 unità vendute. Significativa crescita si registra anche tra i quattro cilindri sportivi, grazie all’appeal delle prestazioni e della dinamica di guida. I modelli della Serie S hanno raggiunto 20.859 unità, cifra che sale a 28.408 includendo i modelli M, ovvero BMW M 1000 R, M 1000 RR e M 1000 XR.

Le novità e le prospettive per il 2026

Per il 2026, BMW Motorrad prevede di consolidare la propria posizione nel segmento premium, facendo leva su una gamma di modelli ampia e diversificata. Tra gli appuntamenti principali ci sarà il BMW Motorrad International GS Trophy in Romania, in programma in autunno, insieme a eventi e iniziative dedicate agli appassionati. La strategia del marchio punta su continuità nelle vendite e rafforzamento della presenza nei principali mercati internazionali, mantenendo l’attenzione su innovazione tecnica e aggiornamento della gamma.

La nuova BMW F 450 GS rappresenta uno dei principali elementi di novità della stagione. La crossover media, sviluppata per i possessori di patente A2, monta un motore bicilindrico da 48 CV, frizione Easy Ride Clutch e cambio a sei marce con Shift Assistant Pro. Con tre modalità di guida di serie e ciclistica derivata dalla serie GS, la F 450 GS combina leggerezza, maneggevolezza e tecnologie avanzate, garantendo autonomia superiore ai 350 km. Quattro allestimenti disponibili – Basic, Exclusive, Sport e Trophy – permettono di adattare il modello alle diverse esigenze, sia su strada sia in fuoristrada.