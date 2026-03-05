Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

BMW R 1300 R Superhooligan richiama la livrea arancione di R 90 S ed eredita il numero 83 utilizzato nel 1976

A cinquant’anni da una delle pagine più significative della propria storia sportiva, BMW Motorrad sceglie il palcoscenico della Daytona 200 per svelare BMW R 1300 R Superhooligan. Il modello speciale è stato presentato alla vigilia dell’84ª edizione della corsa americana, in programma dal 5 al 7 marzo, e rende omaggio al successo ottenuto da Steve McLaughlin nel 1976 con BMW R 90 S, in quella che fu la primissima gara Superbike disputata sul tracciato statunitense, e anche il titolo conquistato nella stagione inaugurale dell’AMA Superbike Championship con Reg Pridmore. Questa versione non solo celebra un importante anniversario, ma è pensato come filo conduttore tra l’attuale gamma boxer e la tradizione “pistaiola” della Casa bavarese.

Tra heritage sportivo e componenti racing

Il progetto riprende la base tecnica di BMW R 1300 R da 145 CV (107 kW) e la rielabora in chiave naked ad alte prestazioni, mantenendone l’architettura ma accentuandone l’indole sportiva. L’impostazione richiama le superbike essenziali degli anni Settanta, con un’estetica che mette in evidenza motore e ciclistica e privilegia linee tese e soluzioni funzionali. Tra gli elementi distintivi compaiono le tabelle portanumero e l’ampio manubrio, chiaro riferimento alle competizioni di quell’epoca, senza modificare la struttura tecnica del modello di partenza.

Il richiamo alla vittoria di McLaughlin a Daytona si riflette nel numero 83 e nella livrea ispirata a BMW R 90 S del 1976, riproposta su parafanghi anteriori e pannelli laterali del serbatoio. Il blu, già utilizzato sulle pinze freno di BMW M 1000 RR, caratterizza anche il telaio posteriore in alluminio, gli steli della forcella upside-down Wilbers completamente regolabile, estesa di 30 mm, e la molla dell’ammortizzatore. La dotazione comprende ruota anteriore in carbonio derivata da BMW M 1000 RR, componenti in fibra forniti anche da Ilmberger Carbon Parts, leve regolabili Advik e scarico in titanio Akrapovic con terminale in carbonio.

L’AMA Superbike e il progetto Butler & Smith

Nel 1976 venne istituito l’AMA Superbike Championship – oggi conosciuto con il nome di MotoAmerica – come serie nazionale negli Stati Uniti d’America. L’importatore BMW per gli Stati Uniti d’America, Butler & Smith, individuò subito nella nuova categoria una piattaforma strategica per consolidare l’immagine sportiva di BMW R 90 S. Per affrontare la competizione furono necessari interventi mirati su telaio e motore, con un incremento significativo delle prestazioni rispetto alla versione stradale.

La responsabilità tecnica venne affidata a Udo Gietl come capo meccanico e preparatore dei propulsori, mentre Todd Schuster si occupò dello sviluppo della ciclistica. Gietl, emigrato oltreoceano nel Secondo Dopoguerra, aveva già costruito una solida reputazione nell’ambiente BMW grazie ai risultati ottenuti in gare endurance come la 5 Ore di Danville del 1969, proseguendo poi con l’evoluzione delle sportive boxer fino ai primi successi della R 90 S in configurazione racing.

La vittoria alla Daytona 200 e il titolo 1976

Il team Butler & Smith schierò a Daytona un trio composto da Pridmore, McLaughlin e Gary Fisher, con le tre BMW R 90 S preparate direttamente da Gietl e Schuster. Il 6 marzo 1976 McLaughlin conquistò la vittoria alla 200 Miglia di Daytona al termine di un arrivo ravvicinato proprio con Pridmore, firmando una doppietta per BMW. Un problema al cambio fermò invece Fisher, dopo diversi giri al comando, impedendo una clamorosa tripletta.

A fine stagione il risultato venne completato dal titolo nella stagione inaugurale dell’AMA Superbike Championship, conquistato da Pridmore. A distanza di cinquant’anni, BMW Motorrad celebra quell’anniversario riportando a Daytona la storica BMW R 90 S, esposta assieme a BMW R 1300 R Superhooligan per tutta la durata del weekend. Saranno presenti anche tutti i protagonisti di quella stagione, insieme a diversi ospiti e rappresentanti del marchio.