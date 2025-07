Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa BMW Una moto nata per vincere: BMW R 1300 R Titan

BMW Motorrad ha presentato con orgoglio la R 1300 R “TITAN”, una moto personalizzata che incarna senza compromessi la passione e la precisione che la Casa tedesca dimostra in ogni singolo dettaglio. Nata dalla profonda passione per il motorsport, per il design e, naturalmente, per BMW Motorrad stessa, questa creazione straordinaria è stata concepita con l’obiettivo di vincere.

La genesi della “TITAN” è il risultato del lavoro di un piccolo gruppo di dipendenti di BMW Motorrad che ha avuto l’opportunità di dare vita a questa visione. Nell’ambito di un progetto eccezionale, Philipp Ludwig ha ricoperto il ruolo di project manager, guidando l’iniziativa con determinazione. Il design del veicolo è stato affidato ad Andreas Martin, che ha plasmato le sue linee aggressive. Theresa Stukenbrock ha curato il design dei colori e delle grafiche, aggiungendo un tocco visivo distintivo. Infine, i prototipisti Paul Summerer e Thomas Becker hanno contribuito con la loro esperienza e passione alla creazione di questo veicolo unico.

Bella e potente

La BMW R 1300 R “TITAN” è descritta come potente e aggressiva, bella e straordinaria, veloce e precisa, progettata esplicitamente per la vittoria. Il suo design incorpora gli elementi stilistici fondamentali della nuova BMW R 1300 R, traducendoli nelle linee dinamiche e aggressive di una sprint racer. Le proporzioni complessive della moto sono notevolmente compatte e ruotano attorno al motore boxer da 1300 cc.

Questa configurazione evoca l’immagine di un felino, pronto a scattare anche da fermo, suggerendo la sua straordinaria reattività. Le linee distintive del serbatoio e della carenatura della BMW R 1300 R si riflettono nel monoscocca tipico delle moto da corsa, mentre il pannello dell’air duct, caratteristico della versione standard, amplifica ulteriormente la dinamica della “TITAN“. Visivamente, il peso è strategicamente spostato verso la ruota anteriore, un accorgimento progettuale mirato a mantenerla il più a lungo possibile aderente all’asfalto durante la partenza, massimizzando così la trazione e l’accelerazione.

A livello estetico, la moto sfoggia una grafica distintiva che si pone in netto contrasto con il carbonio forgiato sottostante. Questa grafica cattura l’impressione di movimento con un’interpretazione moderna e decisa, arricchita da dettagli blu metallico che ne esaltano l’aggressività e la raffinatezza.

La forza sta anche nel resto del pacchetto

Per elevare ulteriormente il carattere potente della “TITAN”, BMW Motorrad ha collaborato con il suo storico partner, Akrapovic. Questa sinergia ha permesso al team di progettare un sistema completo di scarico in titanio Akrapovic che esalta il carattere della moto sia a livello visivo che acustico. Lo scarico fuoriesce dai due cilindri, si unisce brevemente sotto la moto e termina in un’uscita a doppio flusso in stile boxer, posizionata sotto la coda posteriore, che si innalza con un design aggressivo.

La BMW R 1300 R “TITAN” mantiene un profilo basso sull’asfalto, una postura resa possibile da un telaio Wilbers realizzato appositamente con un forcellone lungo. La base è stata rigidamente calibrata per massimizzare le prestazioni del motore di serie, garantendo che ogni singola unità di potenza venga sfruttata al massimo, evitando qualsiasi spreco. Un elemento che sottolinea la sua vocazione per la velocità è la bombola di protossido di azoto dal design aggressivo, strategicamente posizionata tra i due silenziatori posteriori in titanio.

Con un semplice tocco di un pulsante, il protossido di azoto viene iniettato nel sistema di iniezione, conferendo al pilota e alla moto una spinta aggiuntiva cruciale verso il traguardo. Quando l’ossigeno arriva al motore, la potenza sprigionata spinge le gomme sull’asfalto tramite la trasmissione e il cardano, catapultando la BMW R 1300 R “TITAN” in avanti con una forza impressionante.

La massima precisione

La precisione è un elemento distintivo dell’esperienza di guida, con le marce che si innestano con una millimetrica chirurgia. E una volta superato il traguardo, la leva del freno Magura HC3 è incaricata di catturare l’energia rilasciata, rallentando la moto fino a fermarla con controllo e sicurezza. Anche i poggiapiedi sono stati progettati per la performance, estendendosi ben oltre la parte posteriore per fornire il supporto necessario durante le intense gare di sprint.