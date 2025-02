BMW R 18, la regina delle bicilindriche boxer

Fonte: Ufficio stampa BMW Il design della nuova BMW R 18 è quello di una cruiser della più trasparente acqua

A distanza di 5 anni dalla presentazione, la BMW svela la nuova gamma della mastodontica cruiser R 18, che è stata oggetto di notevoli miglioramenti nel design, nella guidabilità e nella dotazione.

Il termine “cruiser”, in ambito motociclistico, è sinonimo di moto da passeggio tutt’altro che sportive: comode e rilassanti, sono utilizzabili anche per i lunghi viaggi in modalità di guida “slow ride”. In questa categoria spiccano i motori bicilindrici, con prevalenza di quelli con disposizione a V “stretta” oppure “larga”, come il boxer che equipaggia questa nuova tedescona.

Vuole fare l’americana

Le motivazioni di tali scelte tecniche sono strettamente legate alle destinazioni d’uso di queste moto, per le quali la potenza pura e le prestazioni velocistiche non sono fattori di primaria importanza, visto che chi le utilizza preferisce fluidità e coppia ai bassi regimi: prerogative che nella R 18 davvero non mancano.

Per il ritorno in un settore occupato prevalentemente da modelli americani, la Casa tedesca si è ispirata al design della indimenticabile R 5 del 1938, ma anche, ed evidentemente, allo stile yankee…

La sospensione c’è, ma è ben nascosta

Lo stile volutamente rétro di tutte le R 18 (e in particolare per il modello “Classic”) è sottolineato da evidenti richiami alle BMW del passato: serbatoio rifinito con doppia filettatura, forcella telescopica con steli coperti e verniciati, e un (finto) retrotreno rigido (in realtà equipaggiato con un – riprogettato e ritarato – sistema ammortizzante perfettamente mimetizzato).

Partendo dalla R 18 base, la BMW ha creato una gamma di modelli caratterizzati da differenze stilistiche marcate (in alcuni casi sembrano parecchio diversi), pur mantenendo inalterata l’accoppiata motore-telaio.

Aggiornamenti tecnici ed estetici

Ecco, quindi, la “Classic” da turismo dal fascino nostalgico, la “Transcontinental”, lussuosa tourer ispirata alle moto americane per i grandi raid, la “bagger” R 18 B modello “custom” da viaggio, equipaggiata con valigie laterali e la grintosa R 18 Roctane.

Per il 2025 la BMW Motorrad, ha annunciato il rinnovamento di tutta la gamma R 18, con aggiornamenti significativi che riguardano design, comfort e tecnologia. Anche le versioni R 18 Roctane, R 18 B e R 18 Transcontinental hanno ricevuto aggiornamenti tecnici per conformarsi allo standard EU 5+.

Fonte: Ufficio Stampa BMW

Una coppia da Caterpillar

Tra le modifiche più importanti si segnala l’adozione della ruota posteriore di 18” (in precedenza di 16”) con pneumatico 180/55, che a detta della Casa rende la guida più fluida e divertente. Tuttavia, rimane disponibile come opzione, la combinazione con ruote di 19” e di 16”.

Gli aggiornamenti riguardano anche il “Big Boxer” di ben 1802 cm3 provvisto di raffreddamento misto ad aria/olio e distribuzione ad aste e bilancieri, che mantiene la potenza pressoché invariata di 91 CV (67 kW) a 4750 giri/’, mentre la coppia massima guadagna 5 Nm raggiungendo il notevole picco di 163 Nm a 3000 giri/’ (mantenendosi sempre al di sopra dei 150 Nm tra 2000 e 4000 giri/’).

Sella più comoda (e removibile)

Caratterizzato da un mix di elementi classici e moderni, il design delle BMW R 18 2025, risulta intrigante e riuscito. All’avantreno la forcella rimane invariata, ma la rimozione dei foderi (che restano per il modello Classic) conferisce alla moto un aspetto più sfizioso.

Rimodellati i parafanghi e nuova è pure la sella (ora removibile, premendo un pulsante celato sotto la copertura), alla quale è stato aggiunto uno strato di “schiuma” più spesso di 10 mm nell’imbottitura, con l’obbiettivo di migliorare il comfort nei lunghi viaggi. Inediti sono pure i silenziatori completamente ridisegnati, ora a sezione circolare, che sostituiscono quelli precedenti a “coda di pesce”.

Si può personalizzare con una valanga di accessori

La BMW R 18 2025 gode anche di nuove combinazioni di colori e finiture, mentre accessori in metallo lucido oppure opaco accentuano la personalità delle varie versioni, che beneficiano anche di fari Led aggiornati che migliorano sia l’estetica sia la visibilità.

La lista di optional, pacchetti e abbinamenti è, come consuetudine, vastissima e tale da rendere unico ogni singolo modello della gamma. Tutte le versioni saranno disponibili nel secondo trimestre del 2025 coi seguenti prezzi: R 18 base da 21.750 Euro, Classic da 24.250 Euro, Roctane da 26.500 Euro, “B” da 28.400 Euro e Transcontinental da 30.350 Euro.