Ufficio Stampa BMW BMW presenta il futuro delle 2 ruote: niente casco e rispetto per l'ambiente

Il salone IAA Mobility 2025 è diventato l’occasione per BMW Group di presentare la nuovissima BMW Motorrad Vision CE, una finestra sul futuro della mobilità elettrica a 2 ruote, offerta dalla Casa bavarese. Tra i punti di forza di questo nuovo veicolo c’è la possibilità di eliminare l’utilizzo del casco e dell’abbigliamento protettivo oltre a una maggiore sensazione di libertà e spensieratezza. Il marchio tedesco è da anni impegnato nella ricerca per sviluppare veicoli che siano in grado di coniugare tecnologia, sicurezza e rispetto per l’ambiente.

Nel 2014 ad esempio, BMW Motorrad è diventato il primo produttore premium, con la BMW C evolution, a dare vita ad un modello che unisse design di alto livello e propulsione elettrica. Nel 2022 è stata poi la volta del BMW CE 04, che ancora oggi è leader nel proprio segmento. Infine, nel 2024, è arrivata la BMW CE 02.

Cosa distingue questo modello

Questo nuovo BMW Motorrad Vision CE è strettamente imparentato con la BMW C1, uno scooter che sfruttava una sofisticata struttura di sicurezza per rinunciare a casco e abbigliamento protettivo. Questa stessa filosofia è stata applicata anche su questo nuovissimo veicolo, che si prefissa di essere una finestra sul futuro della mobilità sostenibile a 2 ruote.

Nella nuova Vision CE, la sicurezza è garantita da una struttura composita in tubi metallici che si chiama “cage”. Questa, unita a una seduta che ha cinture di sicurezza, permette di avere un’esperienza di guida spensierata senza doversi per forza dotare di casco e abbigliamento protettivo. Grazie all’altezza della cage ridotta e il design aperto e arioso, insieme ad un passo lungo, danno a questo mezzo un aspetto visivamente leggero. L’utilizzo di alluminio verniciato poi, conferisce un tocco tecnico esclusivo. Inoltre il colore di base bianco opaco e il contrasto del nero danno un aspetto pulito alla Vision CE. Il tutto è poi completato dall’attenzione posta sulla seduta opaca, che viene integrata con scritte e alcuni dettagli in neon rosso.

Questione di equilibrio

A rendere però unica questa Vision CE è la funzione di bilanciamento, che permette al veicolo di mantenersi sempre in perfetto equilibrio, anche quando è fermo. La BMW Motorrad Vision CE diventa così una sorta di ideale anello di congiunzione tra uno scooter e una minicar. Stando alle foto promozionali diffuse, la struttura tubolare può essere utilizzata anche come comodo portapacchi. Sul volante invece ci sarebbe un sistema di infotainment con navigatore per spostarsi comodamente da un luogo all’altro.

In un momento comunque difficile per la mobilità, BMW ha deciso di scommettere sul futuro e su un modello che permetterà a chi lo sceglierà di svincolarsi dal casco pur continuando a guidare in piena sicurezza. La Casa bavarese è da sempre attenta agli sviluppi del mercato con i suoi vari marchi. Sotto il cappello dell’azienda teutonica, infatti, ci sono anche Mini, Rolls-Royce e per l’appunto BMW Motorrad. Quest’ultima è la divisione che da sempre si occupa dei modelli a 2 ruote griffati BMW. Un marchio che a quanto pare ha colpito anche il neoeletto Papa Leone XIV, che proprio con i bavaresi ha avviato un’interessante iniziativa benefica.