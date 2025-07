Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

ANSA Honda non poteva essere esclusa dalla classifica delle Case moto più vendute al mondo

I primi mesi del 2025 hanno inaugurato un’epoca d’oro per il mercato motociclistico globale, registrando il miglior trimestre di sempre e consolidando il successo di un 2024 che aveva già segnato cifre record con 62,1 milioni di vendite. Questo scenario vivace è definito da una competizione accesa tra giganti affermati e promettenti attori emergenti, che plasmano il domani delle due ruote. In questa disamina, esploreremo le dieci Case motociclistiche che dominano le vendite globali, partendo dalla decima posizione per risalire fino al vertice, analizzando le loro performance e le loro strategie in un mercato che include motociclette, scooter e tricicli leggeri, escludendo invece mezzi come i Tuk Tuk asiatici o gli ATV.

Dalla decima alla sesta posizione

Chiudendo la top 10 troviamo la cinese Haojue, un nome che, nonostante una presenza significativa, ha registrato un passo indietro consistente. Con 254.113 vendite e una flessione del 4%, Haojue si trova di fronte alla sfida di riconquistare terreno in un panorama sempre più competitivo.

Salendo di una posizione, al nono posto, spicca la messicana Italika. Nonostante il nome possa trarre in inganno, Italika è un’azienda di matrice centroamericana che mostra una bella crescita del 2,9%, raggiungendo 262.821 vendite. La sua performance evidenzia l’emergere di nuovi centri nevralgici per l’industria motociclistica al di fuori dei tradizionali poli asiatici ed europei.

L’ottavo posto è occupato dalla indiana Royal Enfield. Con un dato di 273.002 vendite, Royal Enfield si distingue per aver fatto registrare la crescita più impressionante tra tutte le classificate: un notevole +22,8%. Questo risultato testimonia il forte appeal del suo stile classico e della sua filosofia, che continuano a conquistare un pubblico vasto a livello globale.

Al settimo posto si posiziona la giapponese Suzuki, un marchio di lunga data nel settore. Con 507.510 vendite, Suzuki mostra una solida crescita del 2,7% rispetto al primo trimestre del 2024, confermando la sua resilienza e la sua capacità di conservare una quota di mercato importante.

La sesta posizione è appannaggio dell’indiana Bajaj Auto. Recentemente diventata azionista di maggioranza di KTM, Bajaj ha totalizzato 729.258 vendite, pur con una leggera flessione dell’1,9%. Nonostante ciò, l’azienda indiana sta registrando una crescita esplosiva in mercati chiave come l’Indonesia (+367%), il Brasile (+249%) e la Polonia (+200%), indicando una strategia di espansione globale particolarmente efficace.

Le prime cinque: giganti e innovatori del settore

La quinta classificata è la cinese Yadea, che si distingue per essere la prima Casa cinese in classifica e pioniera nel campo dei veicoli elettrici. Nonostante le difficoltà riscontrate sul mercato interno, che hanno portato a vendite pari a 781.543 unità (-5,7%), Yadea sta implementando una rapida espansione della propria rete globale, con le attività all’estero che crescono del 54%. Questo la posiziona come un attore chiave nella transizione verso la mobilità elettrica a due ruote.

Ai piedi del podio, al quarto posto, guadagnando una posizione rispetto al 2024 e superando Yadea, troviamo l’indiana TVS Motor. Con 962.262 unità vendute e una crescita del 9,4%, TVS Motor dimostra una grande dinamicità. La sua espansione in mercati come il Vietnam, dove è appena entrata, l’Argentina e il Perù, è un chiaro segnale della sua ambizione di conquistare nuove fette di mercato.

La medaglia di bronzo spetta a Yamaha. Il colosso giapponese ha registrato 1,15 milioni di vendite, sebbene con una flessione del 2,0% rispetto al primo trimestre 2024. Nonostante ciò, Yamaha sta ottenendo crescite significative in regioni specifiche come il Nicaragua (+87,6%), la Moldavia (+83,3%) e l’Albania (+81,8%), dimostrando una capacità di adattamento e penetrazione in mercati emergenti.

La seconda posizione è saldamente occupata dall’indiana Hero Motor. Con 1,36 milioni di vendite, pur registrando una leggera contrazione del 2,1%, Hero Motor si conferma un colosso indiscusso. L’azienda sta concentrando i suoi sforzi strategici sull’America Latina, dove ha visto crescite notevoli in Argentina (+131,4%), Colombia (+112%) e Perù (+68,4%).

Un brand che non tramonta mai

Al primo posto, con un divario impressionante rispetto a tutti gli altri concorrenti, si erge Honda. Il gigante giapponese è leader nelle vendite di moto da oltre mezzo secolo e continua a mietere successi. Nel primo trimestre 2025, Honda ha venduto l’incredibile cifra di 4,9 milioni di motociclette, registrando una crescita del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La sua espansione globale è impressionante, con aumenti strabilianti in mercati come la Mongolia (+7500% grazie al recente avvio delle operazioni), la Bosnia (+312%) e il Cile (+165,3%). Questo dominio di lungo corso e la capacità di penetrare con successo mercati diversi, rendono Honda un esempio di eccellenza e leadership nel settore motociclistico mondiale.