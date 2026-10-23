Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa CFMoto CFMoto 450CL-C Bobber monta un bicilindrico da 449 cc e 41 CV, valori da patente A2

Dopo Australia e Germania, CFMoto 450CL-C Bobber si prepara a sbarcare anche in Spagna. La custom cinese, proposta nella versione Model Year 2027, prosegue così la propria espansione commerciale, raggiungendo un nuovo mercato. Ma quando arriverà anche in Italia?

Al momento non ci sono conferme sulla commercializzazione nel nostro Paese, ma la progressiva diffusione del modello in Europa lascia aperta questa possibilità. Con EICMA 2026 ormai alle porte, gli occhi sono puntati sul Salone di Milano: potrebbe essere l’occasione per vederla anche dalle nostre parti?

Cosa cambia rispetto alla standard

La versione Bobber nasce sulla stessa base di 450CL-C, ma introduce alcune modifiche che ne caratterizzano l’estetica e la posizione di guida. L’elemento più evidente è la sella monoposto sospesa, sostenuta da una struttura in alluminio pressofuso realizzata in un unico pezzo. Una soluzione che lascia maggiormente a vista la parte posteriore del telaio e richiama lo stile delle bobber tradizionali. Il rivestimento presenta inoltre cuciture a vista e finiture dal gusto rétro.

A distinguere questa versione è anche il parafango posteriore in lamiera stampata, lungo 760 mm, ovvero 20 cm in più rispetto a quello della configurazione standard. Rimangono invece il serbatoio dalle forme arrotondate, il faro anteriore circolare con tecnologia LED e il doppio terminale di scarico. La gamma cromatica prevede due colorazioni, Ivory White e Nebula Black, entrambe abbinate a dettagli che riprendono l’impostazione classica delle moto custom.

Gli interventi riguardano anche l’ergonomia, con il manubrio avanzato di 20 mm e le pedane arretrate di 80 mm, per una posizione di guida più raccolta e orientata in avanti. L’altezza della sella passa dai 690 mm della 450CL-C ai 715 mm della Bobber, mentre il peso dichiarato scende a 177 kg, quattro in meno rispetto al modello di partenza. CFMoto ha inoltre rivisto l’imbottitura della seduta, portandone lo spessore da 40 a 55 mm, e modificato la taratura dell’ammortizzatore posteriore.

Motore da 41 CV e patente A2

CFMoto 450CL-C Bobber mantiene il motore bicilindrico parallelo da 449 cc, raffreddato a liquido e con distribuzione a doppio albero a camme in testa. La potenza massima è di 41 CV (30 kW) a 8.000 giri/min, mentre la coppia raggiunge i 42 Nm a 6.250 giri/min; valori che consentono di guidare la moto con patente A2, senza necessità di depotenziamento. Il propulsore adotta inoltre un albero motore con manovelle a 270° e un doppio contralbero di bilanciamento per contenere le vibrazioni.

La trasmissione prevede un cambio a sei rapporti, abbinato a una frizione multidisco in bagno d’olio con sistema antisaltellamento. Il collegamento alla ruota posteriore avviene tramite una cinghia Gates, soluzione che richiede generalmente meno interventi di manutenzione rispetto a una tradizionale catena. Sul fronte della ciclistica troviamo un telaio in tubi d’acciaio, una forcella anteriore a steli rovesciati da 37 mm e un monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico.

L’impianto frenante è affidato a un disco anteriore da 320 mm con pinza radiale J.Juan a quattro pistoncini e a un disco posteriore da 220 mm. I cerchi da 16 pollici montano pneumatici CST nelle misure 130/90 all’anteriore e 150/80 al posteriore. Di serie sono presenti ABS e controllo di trazione, oltre all’illuminazione full LED e alla strumentazione TFT circolare da 3,6 pollici, collegabile allo smartphone tramite l’app CFMoto Ride. Il serbatoio ha una capacità di 12 litri, mentre l’interasse misura 1.485 mm.

Quanto costa in Spagna e quando arriva in Italia

In Spagna, CFMoto 450CL-C Bobber viene proposta a 6.495 euro per il Model Year 2027. Un prezzo che offre un primo riferimento anche per il mercato italiano, dove 450CL-C standard è attualmente disponibile a 5.790 euro. In caso di debutto, la nuova versione si troverebbe a competere con altre custom di media cilindrata guidabili con patente A2, come Honda CMX500 Rebel e Kawasaki Eliminator 500.

Resta quindi da capire se CFMoto intenda estendere ulteriormente la distribuzione della Bobber in Europa. Una prima occasione per avere risposte potrebbe essere EICMA 2026, in programma a Milano a novembre. Il Salone potrebbe infatti rappresentare la vetrina per un’eventuale presentazione al pubblico italiano, anche se al momento non è stata confermata né la presenza della moto all’evento né una sua futura introduzione a listino.