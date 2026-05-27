Ciclomotori 50, i cinque modelli più interessanti tra scooter e motard per il 2026

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

123RF Cinque ciclomotori tra i più interessanti sul mercato nel 2026

Negli ultimi anni, il mercato dei ciclomotori 50 cc ha continuato a mantenere un ruolo centrale nella mobilità urbana, soprattutto tra i più giovani e chi cerca un mezzo pratico per gli spostamenti quotidiani.

Tra scooter a ruota alta, modelli compatti e proposte dal carattere più sportivo, il panorama attuale offre soluzioni molto diverse tra loro per impostazione, dotazioni e prezzi. Ecco una selezione di alcuni tra i modelli più interessanti disponibili oggi sul mercato.

Piaggio Liberty 50, il più amato dagli italiani

Piaggio Liberty 50 si colloca tra i ciclomotori più apprezzati in Italia, risultando il modello più immatricolato nei primi quattro mesi del 2026 secondo i dati ANCMA e Ministero dei Trasporti. Il modello è equipaggiato con motore monocilindrico i-get da 49 cc, abbinato a trasmissione automatica CVT e sistema di alimentazione a iniezione elettronica. La potenza dichiarata è pari a 2,2 kW (3,0 CV), con una coppia massima di 3,0 Nm. I consumi nel ciclo WMTC sono indicati in 2,5 l/100 km, con emissioni di CO2 pari a 57 g/km.

Dal punto di vista ciclistico, adotta un telaio in tubi d’acciaio e sospensione anteriore a forcella telescopica idraulica, mentre al posteriore è presente un ammortizzatore singolo con precarico regolabile su cinque posizioni. L’impianto frenante prevede un disco anteriore da 240 mm e un tamburo posteriore da 140 mm. Le dimensioni compatte, con lunghezza di 1.945 mm e larghezza di 700 mm, facilitano la maneggevolezza nel traffico urbano, mentre la sella posta a 780 mm da terra ne rende accessibile l’utilizzo. Il prezzo di listino è di 2.650 euro.

Ufficio Stampa Piaggio

La variante Piaggio Liberty S 50 mantiene la stessa base tecnica del modello standard, con differenze concentrate principalmente sull’impostazione estetica. Cambiano infatti le finiture, con l’utilizzo di elementi in nero lucido su dettagli come cornici, logo e indicatori di direzione, oltre ad accenti blu su scudo anteriore e cerchi, che definiscono uno stile più caratterizzato rispetto alla versione standard. Restano invariati motore, ciclistica e dotazioni principali. Il prezzo è di 2.750 euro.

Filly 50 e Agility 50 R16 Plus, le due proposte Kymco

Kymco propone nel segmento dei 50 cc con due scooter pensati per esigenze differenti nella mobilità urbana: Filly 50 e Agility 50 R16 Plus. A parità di cilindrata, i due modelli seguono filosofie diverse, con il primo orientato a compattezza e semplicità di utilizzo, mentre il secondo punta maggiormente su comfort e capacità di carico.

Filly 50 si caratterizza per dimensioni contenute e soluzioni essenziali dedicate agli spostamenti cittadini. Il motore monocilindrico quattro tempi da 50 cc raffreddato ad aria sviluppa 3,3 CV e 3,5 Nm di coppia. Peso ridotto e ruote da 12 pollici favoriscono la maneggevolezza nel traffico, mentre la dotazione comprende presa USB, smart lock e bauletto da 33 litri. Il veicolo è disponibile a un prezzo base di 1.990 euro.

Ufficio Stampa Kymco

Agility 50 R16 Plus propone invece una configurazione studiata per offrire maggiore praticità nell’utilizzo quotidiano. La ciclistica con ruota anteriore da 16 pollici e posteriore da 14 pollici contribuisce a migliorare stabilità e comfort sui fondi urbani irregolari, mentre la pedana piatta maggiorata e il serbatoio da 7 litri influiscono positivamente su funzionalità e autonomia. Il prezzo di listino è pari a 2.390 euro.

SYM Symphony 50 si aggiorna al Model Year 2026

Da vent’anni un punto di riferimento nel settore scooter con la propria filiale italiana, SYM mette mano su Symphony 50 con il Model Year 2026: nuova strumentazione digitale, indicatori di direzione a LED anteriori e posteriori e un design rivisto del gruppo ottico posteriore, mantenendo però le caratteristiche principali che hanno contraddistinto questo modello.

La motorizzazione è affidata a un monocilindrico quattro tempi da 49 cc raffreddato ad aria, con potenza massima di 2,2 kW e coppia di 3,0 Nm. I consumi dichiarati nel ciclo WMTC sono pari a 2,3 l/100 km. La ciclistica adotta una forcella telescopica anteriore e un ammortizzatore posteriore singolo, mentre l’impianto frenante utilizza dischi sia all’anteriore sia al posteriore.

Ufficio Stampa SYM

Tra gli elementi distintivi del modello figurano le ruote da 16 pollici, soluzione tipica degli scooter pensati per l’utilizzo cittadino e per una maggiore stabilità sui fondi irregolari. Sono sempre presenti la pedana piatta, il vano sottosella da 18 litri e la presa USB integrata. SYM Symphony 50 viene proposto con bauletto di serie e ha un prezzo di listino pari a 2.299 euro.

Beta RR Motard 2T 50, una scelta “cool”

Infine, per chi cerca un’alternativa più sportiva rispetto ai classici scooter urbani, nel segmento dei 50 cc sta ricevendo ampio consenso Beta RR Motard 2T 50. Come suggerisce il nome, adotta una configurazione da motard stradale, con ruote da 17 pollici, impostazione rialzata e ciclistica derivata dalle moto di cilindrata superiore della gamma Beta.

La motorizzazione è affidata a un monocilindrico due tempi raffreddato a liquido con cambio a sei marce e oil mixer integrato. Tra gli aggiornamenti introdotti figurano un nuovo cambio con forchette forgiate e il sistema di recupero vapori benzina adeguato alle normative antinquinamento. La cilindrata è pari a 49,7 cc.

Ufficio Stampa Beta

La parte ciclistica prevede un telaio rivisto nelle geometrie, un forcellone più lungo e sospensioni aggiornate per migliorare stabilità e controllo. L’impianto frenante utilizza un disco anteriore da 260 mm e un disco posteriore da 220 mm, mentre il peso dichiarato è di 85 kg. Completano la dotazione il fanale posteriore a LED e il sistema mono-serratura per bloccasterzo, avviamento, sella e serbatoio.

Il prezzo di Beta RR Motard 2T 50 è di 3.240 euro, ma se non ci si vuole accontentare la gamma propone anche le versioni Sport, Sport Low Seat, Track e X Special Edition, ma ovviamente il costo è maggiore.