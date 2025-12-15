Cinque moto perfette per la montagna nel 2026, tra novità, grandi conferme e sorprese

Ecco le migliori proposte pensate per affrontare tornanti e temperature di alta quota, tra modelli in arrivo ed esemplari già presenti sul mercato

Ufficio Stampa Suzuki
Agilità, controllo e comfort: cinque moto selezionate per affrontare curve, tornanti e condizioni di montagna nel 2026

La montagna mette alla prova ogni moto: curve strette, tornanti, asfalto spesso irregolare, temperature rigide e cambi di ritmo continui. In questo contesto non contano la potenza o le prestazioni assolute, ma equilibrio, facilità di guida, controllo e comfort. Tra novità in arrivo nel 2026 e modelli già affermati e affidabili, abbiamo selezionato cinque moto che, per caratteristiche tecniche e impostazione, si prestano particolarmente alle strade di alta quota in ogni stagione, con la versatilità orientata sia all’uso quotidiano sia a viaggi di lunga durata.

Yamaha Tracer 7, eccola con cambio automatico

Yamaha amplia l’offerta della propria gamma sport-tourer introducendo le Model Year 2026 di Tracer 7 e Tracer 7 GT, dotate di cambio automatico Y-AMT. Il motore resta il bicilindrico CP2 già utilizzato su altri modelli della Casa, mentre telaio e impostazione generale non subiscono modifiche, mantenendo un’architettura pensata per garantire un buon equilibrio tra dinamica di guida e comfort, elemento centrale per chi percorre molti chilometri.

Yamaha Tracer 7 MY 2026 ideale per la montagna
Ufficio Stampa Yamaha
Yamaha Tracer 7 Model Year 2026 introduce il cambio automatico Y-AMT

L’arrivo dell’acceleratore ride-by-wire permette l’adozione di tre modalità di guida e del cruise control, con gestione affidata a un display TFT a colori da 5 pollici dotato di connettività smartphone e navigazione Garmin StreetCross. La versione GT aggiunge manopole riscaldate e parabrezza maggiorato, soluzioni orientate alle percorrenze più lunghe e all’utilizzo durante tutto l’anno. Yamaha Tracer 7 MY 2026 è stata tra le protagoniste del padiglione della Casa giapponese a EICMA 2025, in vista dell’arrivo sul mercato previsto per il prossimo gennaio.

CFMoto 800 MT-X, adventure concreta e conveniente

CFMoto 800 MT-X punta su un’impostazione da dual autentica, con ruota anteriore da 21”, sospensioni a lunga escursione e una posizione di guida che favorisce il controllo sui fondi rovinati e a basse temperature. La ciclistica è pensata per offrire stabilità e prevedibilità, qualità utili nella guida invernale e nei percorsi di montagna, dove facilità e feeling contano più della prestazione pura.

CFMoto 800 MT-X adventure media adatta alla montagna
Ufficio Stampa CFMoto
CFMoto 800 MT-X è dotata di ruota anteriore da 21” e sospensioni a lunga escursione

Il bicilindrico di origine KTM garantisce un’erogazione regolare ai bassi e medi regimi, aiutando nella gestione del gas sui tornanti e sull’asfalto freddo, mentre la dotazione elettronica completa supporta la guida in ogni condizione. Presentata a EICMA 2024, CFMoto 800 MT-X ha già raccolto un buon riscontro sul mercato grazie al rapporto tra contenuti tecnici e prezzo, affermandosi come una delle adventure medie più concrete della categoria.

Suzuki SV-7GX, la novità della Casa di Hamamatsu

SV-7GX rappresenta una novità interessante da parte di Suzuki. Presentata a EICMA 2025, è una crossover di media cilindrata, sviluppata partendo dalla piattaforma SV650 e pensata per offrire una soluzione accessibile, versatile e facile da guidare. La scelta delle ruote da 17 pollici, la posizione di guida eretta e un’impostazione più stradale rispetto alle adventure tradizionali la collocano come alternativa diretta alle sport-tourer di segmento medio, Yamaha Tracer 7 in primis.

Suzuki SV-7GX crossover media agile per strade di montagna
Ufficio Stampa Suzuki
Suzuki SV-7GX sfida Yamaha Tracer 7 nel segmento delle crossover “entry-level”

Il modello adotta il collaudato bicilindrico a V di 90° da 645 cc, ora aggiornato con acceleratore ride-by-wire, modalità di guida e controllo di trazione, mantenendo un equilibrio tra carattere, fluidità e semplicità di utilizzo. Ciclistica, ergonomia e dotazione puntano su comfort e fruibilità quotidiana, rendendo la moto adatta sia all’uso urbano sia ai viaggi a medio raggio. SV-7GX ha già attirato molta attenzione al debutto e si candida a essere una delle principali rivali di Yamaha Tracer 7.

Moto Guzzi Stelvio, tecnologia e comfort evoluto

Moto Guzzi aggiorna Stelvio per il 2026, rafforzandone il posizionamento nel segmento adventure di media-alta cilindrata. Il modello adotta il bicilindrico V-Twin da 1.042 cm³ raffreddato a liquido, già introdotto con Mandello, con una potenza di 115 CV e affinamenti mirati su erogazione ed elettronica. Le mappe di guida riviste e la connettività estesa tramite la piattaforma Moto Guzzi MIA consolidano la dotazione tecnologica, mentre telaio in acciaio, sospensioni a corsa lunga e trasmissione a cardano restano centrali nell’impostazione turistica.

Moto Guzzi Stelvio 2026 adventure tecnologica per la montagna
Virgilio Motori
Moto Guzzi Stelvio MY 2026 punta su comfort, aerodinamica ed elettronica avanzata

L’aerodinamica viene curata nei dettagli grazie al parabrezza regolabile elettricamente e ai convogliatori laterali, pensati per migliorare la protezione alle alte velocità. Presentata a EICMA 2025, Moto Guzzi Stelvio introduce le nuove colorazioni Grigio Climbing e Verde Hiking, ispirate al mondo outdoor, e conferma la Stelvio Duecento Tributo, edizione limitata dotata della piattaforma radar Piaggio Fast Forward con sistemi di assistenza avanzata alla guida.

QJ Motor SRT 800 RX, peso competitivo e ampia dotazione

SRT 800 RX segna l’ingresso di QJ Motor nel segmento adventure di fascia alta. Presentata a EICMA 2025 come evoluzione della SRT 800 introdotta due anni fa, è una crossover pensata per i lunghi viaggi e per l’utilizzo su più superfici. Il modello adotta un bicilindrico parallelo da 799 cm³ accreditato di 99,3 CV a 9.000 giri, abbinato a una ciclistica orientata anche all’off-road, con sospensioni Marzocchi a lunga escursione e ruote da 21 pollici all’anteriore e 18 al posteriore.

QJ Motor SRT 800 RX 2026 adventure leggera per la montagna
Ufficio Stampa EICMA
QJ Motor SRT 800 RX combina peso contenuto, ruote da 21/18 e dotazione completa

La struttura è studiata per offrire equilibrio tra stabilità e maneggevolezza anche nei tratti fuoristrada, con un serbatoio da 21 litri e un peso a secco dichiarato di 179 kg. L’ergonomia privilegia la guida in piedi grazie alla sella stretta in un unico pezzo e alle pedane avanzate. La dotazione comprende impianto frenante Brembo con doppio disco anteriore da 320 mm, ABS disinseribile, controllo di trazione, display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth, parabrezza regolabile, sella e manopole riscaldabili, avviamento keyless e quickshifter bidirezionale. L’arrivo sul mercato è previsto per la primavera 2026.