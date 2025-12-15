Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Suzuki Agilità, controllo e comfort: cinque moto selezionate per affrontare curve, tornanti e condizioni di montagna nel 2026

La montagna mette alla prova ogni moto: curve strette, tornanti, asfalto spesso irregolare, temperature rigide e cambi di ritmo continui. In questo contesto non contano la potenza o le prestazioni assolute, ma equilibrio, facilità di guida, controllo e comfort. Tra novità in arrivo nel 2026 e modelli già affermati e affidabili, abbiamo selezionato cinque moto che, per caratteristiche tecniche e impostazione, si prestano particolarmente alle strade di alta quota in ogni stagione, con la versatilità orientata sia all’uso quotidiano sia a viaggi di lunga durata.

Yamaha Tracer 7, eccola con cambio automatico

Yamaha amplia l’offerta della propria gamma sport-tourer introducendo le Model Year 2026 di Tracer 7 e Tracer 7 GT, dotate di cambio automatico Y-AMT. Il motore resta il bicilindrico CP2 già utilizzato su altri modelli della Casa, mentre telaio e impostazione generale non subiscono modifiche, mantenendo un’architettura pensata per garantire un buon equilibrio tra dinamica di guida e comfort, elemento centrale per chi percorre molti chilometri.

L’arrivo dell’acceleratore ride-by-wire permette l’adozione di tre modalità di guida e del cruise control, con gestione affidata a un display TFT a colori da 5 pollici dotato di connettività smartphone e navigazione Garmin StreetCross. La versione GT aggiunge manopole riscaldate e parabrezza maggiorato, soluzioni orientate alle percorrenze più lunghe e all’utilizzo durante tutto l’anno. Yamaha Tracer 7 MY 2026 è stata tra le protagoniste del padiglione della Casa giapponese a EICMA 2025, in vista dell’arrivo sul mercato previsto per il prossimo gennaio.

CFMoto 800 MT-X, adventure concreta e conveniente

CFMoto 800 MT-X punta su un’impostazione da dual autentica, con ruota anteriore da 21”, sospensioni a lunga escursione e una posizione di guida che favorisce il controllo sui fondi rovinati e a basse temperature. La ciclistica è pensata per offrire stabilità e prevedibilità, qualità utili nella guida invernale e nei percorsi di montagna, dove facilità e feeling contano più della prestazione pura.

Il bicilindrico di origine KTM garantisce un’erogazione regolare ai bassi e medi regimi, aiutando nella gestione del gas sui tornanti e sull’asfalto freddo, mentre la dotazione elettronica completa supporta la guida in ogni condizione. Presentata a EICMA 2024, CFMoto 800 MT-X ha già raccolto un buon riscontro sul mercato grazie al rapporto tra contenuti tecnici e prezzo, affermandosi come una delle adventure medie più concrete della categoria.

Suzuki SV-7GX, la novità della Casa di Hamamatsu

SV-7GX rappresenta una novità interessante da parte di Suzuki. Presentata a EICMA 2025, è una crossover di media cilindrata, sviluppata partendo dalla piattaforma SV650 e pensata per offrire una soluzione accessibile, versatile e facile da guidare. La scelta delle ruote da 17 pollici, la posizione di guida eretta e un’impostazione più stradale rispetto alle adventure tradizionali la collocano come alternativa diretta alle sport-tourer di segmento medio, Yamaha Tracer 7 in primis.

Il modello adotta il collaudato bicilindrico a V di 90° da 645 cc, ora aggiornato con acceleratore ride-by-wire, modalità di guida e controllo di trazione, mantenendo un equilibrio tra carattere, fluidità e semplicità di utilizzo. Ciclistica, ergonomia e dotazione puntano su comfort e fruibilità quotidiana, rendendo la moto adatta sia all’uso urbano sia ai viaggi a medio raggio. SV-7GX ha già attirato molta attenzione al debutto e si candida a essere una delle principali rivali di Yamaha Tracer 7.

Moto Guzzi Stelvio, tecnologia e comfort evoluto

Moto Guzzi aggiorna Stelvio per il 2026, rafforzandone il posizionamento nel segmento adventure di media-alta cilindrata. Il modello adotta il bicilindrico V-Twin da 1.042 cm³ raffreddato a liquido, già introdotto con Mandello, con una potenza di 115 CV e affinamenti mirati su erogazione ed elettronica. Le mappe di guida riviste e la connettività estesa tramite la piattaforma Moto Guzzi MIA consolidano la dotazione tecnologica, mentre telaio in acciaio, sospensioni a corsa lunga e trasmissione a cardano restano centrali nell’impostazione turistica.

L’aerodinamica viene curata nei dettagli grazie al parabrezza regolabile elettricamente e ai convogliatori laterali, pensati per migliorare la protezione alle alte velocità. Presentata a EICMA 2025, Moto Guzzi Stelvio introduce le nuove colorazioni Grigio Climbing e Verde Hiking, ispirate al mondo outdoor, e conferma la Stelvio Duecento Tributo, edizione limitata dotata della piattaforma radar Piaggio Fast Forward con sistemi di assistenza avanzata alla guida.

QJ Motor SRT 800 RX, peso competitivo e ampia dotazione

SRT 800 RX segna l’ingresso di QJ Motor nel segmento adventure di fascia alta. Presentata a EICMA 2025 come evoluzione della SRT 800 introdotta due anni fa, è una crossover pensata per i lunghi viaggi e per l’utilizzo su più superfici. Il modello adotta un bicilindrico parallelo da 799 cm³ accreditato di 99,3 CV a 9.000 giri, abbinato a una ciclistica orientata anche all’off-road, con sospensioni Marzocchi a lunga escursione e ruote da 21 pollici all’anteriore e 18 al posteriore.

La struttura è studiata per offrire equilibrio tra stabilità e maneggevolezza anche nei tratti fuoristrada, con un serbatoio da 21 litri e un peso a secco dichiarato di 179 kg. L’ergonomia privilegia la guida in piedi grazie alla sella stretta in un unico pezzo e alle pedane avanzate. La dotazione comprende impianto frenante Brembo con doppio disco anteriore da 320 mm, ABS disinseribile, controllo di trazione, display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth, parabrezza regolabile, sella e manopole riscaldabili, avviamento keyless e quickshifter bidirezionale. L’arrivo sul mercato è previsto per la primavera 2026.