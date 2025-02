Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: GettyImages KTM in crisi: ora c'è l'ipotesi BMW

La crisi economica post Covid sta colpendo praticamente tutti, in ogni settore. Nel mondo delle due ruote, nei mesi scorsi, ha fatto enorme scalpore la notizia dei problemi economici di KTM. Il marchio austriaco è da sempre uno dei più conosciuti a livello mondiale. Un brand che si è spesso distinto soprattutto per il suo impegno nel motorsport. Pensiamo ad esempio alla Dakar o al grandissimo apporto dato al Motomondiale.

Dallo scorso novembre però KTM ha presentato istanza di ristrutturazione giudiziaria con amministrazione autonoma. L’idea era quella di provare a buttare giù un piano di ristrutturazione con i creditori. Il 25 febbraio si è tenuta una riunione per approvare il tutto e i creditori hanno accettato il piano dando di fatto altro tempo utile al brand austriaco per provare a salvarsi.

L’ipotesi BMW

La situazione però non è affatto semplice. KTM, infatti, deve cercare di pagare il 30% dei propri debiti entro fine maggio, una cifra che al momento supera di un bel po’ i 500 milioni di euro. Naturalmente in questo piano di ristrutturazione è previsto un rilancio attraverso l’incremento delle vendite. Per aumentare la produzione la cerchia allargata degli azionisti avrebbe già versato 50 milioni di euro.

Nel comunicato pubblicato su pierermobility.com, si legge inoltre che per finanziare il marchio ci vorranno capitali per altri 800 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal sito austriaco oe24, sembrerebbe che BMW Motorrad sia interessata ad acquistare KTM. Il progetto prevederebbe il taglio di circa 4.500 dipendenti austriaci con la progettazione spostata in Germania e la produzione in India. Il marchio bavarese inoltre vorrebbe sfruttare la cosa per un suo ingresso in MotoGP.

BMW manca dal Motomondiale dall’inizio degli anni ’60 e potrebbe sfruttare il team già collaudato di KTM per un ritorno in grande stile. Al momento la Casa tedesca è presente nella SBK, dove nel 2024, grazie a Toprak Razgatlıoğlu ha conquistato il titolo iridato. Il marchio teutonico però non sembrerebbe l’unico interessato ad un’acquisizione. Sullo sfondo ci potrebbe essere anche l’interessamento della cinese CFMoto, che attualmente già intrattiene rapporti di collaborazione con KTM.

L’arrivo di BMW e il loro progetto di entrare in MotoGP farebbe sicuramente molto piacere agli organizzatori della competizione. La classe regina del Motomondiale ha già perso Suzuki alla fine del 2022 e non può permettersi di lasciare andare ancora un altro costruttore. Vedremo se il tutto si concretizzerà. Inoltre Toprak ha più volte espresso la propria volontà di provare proprio con la MotoGP e chissà che questo intreccio non possa portarlo alla fine proprio lì.

KTM perde pezzi

Intanto KTM, nelle scorse settimane, ha già detto addio ad uno dei marchi presenti nel suo Gruppo. MV Agusta, infatti, ha annunciato di essere tornata in mano all’Art of Mobility S.A., la società che è in mano alla famiglia Sardarov. Grazie a questo accordo l’azienda italiana si è svincolata dai problemi finanziari degli austriaci. MV Agusta, inoltre, a differenza di KTM che è in difficoltà arrivava da un anno importante con volumi di vendita cospicui. La speranza è che gli austriaci possano presto sistemare i propri problemi finanziari.