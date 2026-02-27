Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Ducati Ducati DesertX monta il nuovo motore V2 da 890 cm³, con potenza di 110 CV e 92 Nm di coppia

Dopo l’anteprima internazionale alla scorsa edizione di EICMA, Ducati presenta ufficialmente la seconda generazione di DesertX. La travel enduro, arrivata sul mercato nel 2021, è stata completamente ridisegnata, anche grazie all’esperienza maturata negli ultimi anni nelle principali competizioni fuoristrada. Al centro del progetto c’è il nuovo motore V2 da 890 cm³.

Le novità riguardano non solo l’estetica e il design, ma tutto il pacchetto tecnico: sospensioni, serbatoio, elettronica ed ergonomia hanno ricevuto dei sostanziali aggiornamenti. La Casa di Borgo Panigale punta a migliorare ulteriormente l’esperienza di guida in offroad, mantenendo al contempo la possibilità di sfruttarne le caratteristiche anche su strada.

Un nuovo motore V2 performante e affidabile

Quando è stata svelata a EICMA 2025, DesertX non aveva ancora una colorazione definitiva e pochissimi erano i dati ufficiali a disposizione per la stampa. Oggi, invece, sappiamo quale cuore batte al suo interno: un motore completamente nuovo, il V2 da 890 cm³, progettato da Ducati come bicilindrico a quattro valvole per cilindro più leggero mai prodotto dal costruttore italiano. Esso integra il sistema di fasatura variabile delle valvole di aspirazione IVT, unico nel segmento, che assicura un’erogazione generosa su tutto l’arco di utilizzo e una risposta pronta ad ogni apertura del gas.

La potenza massima dichiarata è di 110 CV, mentre la coppia raggiunge 92 Nm, con il 70% già disponibile a 3.000 giri, garantendo accelerazioni rapide e prontezza di risposta sia in offroad sia su strada. Il cambio è stato studiato specificamente per questo modello: le prime quattro marce più corte aiutano a superare ostacoli impegnativi, mentre la sesta più lunga migliora comfort e consumi durante i trasferimenti veloci. Gli intervalli di manutenzione della nuova DesertX si collocano ai vertici della categoria: il controllo del gioco valvole è previsto ogni 45.000 km, mentre il cambio dell’olio deve avvenire ogni 15.000 km o due anni, riducendo i costi e aumentando l’affidabilità complessiva del motore.

Telaio, freni e sospensioni da vera offroad

DesertX adotta un telaio monoscocca sviluppato appositamente per questo modello, che utilizza il motore come elemento strutturale e svolge anche la funzione di airbox, garantendo maggiore compattezza e rigidità. La posizione rivista della scatola dell’aria semplifica l’accesso al filtro, che può essere rimosso e pulito con facilità dopo le escursioni in fuoristrada. Il telaietto posteriore a traliccio richiama la tradizione Ducati, è robusto e progettato per un facile accesso alle componenti del motore, riducendo tempi e costi di manutenzione. Il forcellone in alluminio, sviluppato specificamente, assicura solidità e affidabilità anche sui terreni più impegnativi, completando un pacchetto ciclistico pensato per unire performance e praticità.

L’impianto frenante è firmato Brembo, con pinze monoblocco M4.32, dischi da 305 mm, pastiglie dedicate e pompa assiale con leva ridisegnata, per offrire maggiore modulabilità e miglior feeling alla leva, sia in fuoristrada sia su strada. La sospensione posteriore Full-floater con leveraggi progressivi aumenta il comfort e la risposta sui terreni sconnessi, offrendo sostegno crescente con il progredire delle sollecitazioni. La forcella Kayaba è più scorrevole, assorbe meglio le asperità e dispone di regolazioni idrauliche indipendenti sulle due gambe, consentendo personalizzazioni precise. I cerchi a raggi tubeless da 21” all’anteriore e 18” al posteriore montano pneumatici Pirelli Scorpion Rally Street 90/90 e 150/70, con possibilità di scegliere alternative Pirelli grazie alla tripla omologazione, per un utilizzo completo su strada e fuoristrada.

Massimo controllo in ogni tipo di condizione

DesertX adotta una posizione di guida studiata per l’utilizzo fuoristrada, con manubrio largo, moto stretta tra le gambe e sensazioni dirette durante la guida. Il nuovo triangolo ergonomico prevede pedane arretrate e sella e manubrio avanzati, riducendo la postura seduta del pilota per migliorare il controllo nei tratti offroad e consentire una guida più sportiva su strada. Il serbatoio in polimero da 18 litri è più snello e leggero, favorendo i movimenti in sella e abbassando il baricentro della moto, con benefici evidenti in termini di maneggevolezza e facilità di manovra. I crash-pad integrati proteggono la struttura durante le possibili cadute a bassa velocità, garantendo durabilità e resistenza.

I pannelli laterali della nuova DesertX sono pensati per seguire gli spostamenti del corpo e sono caratterizzati da una texture che aumenta grip e feeling con la moto, rendendo più agevole la guida in piedi. Il parafango anteriore è posizionato più alto rispetto al modello precedente, assicurando maggiore luce libera sopra la ruota e prevenendo il blocco in caso di accumulo di fango. Il cruscotto orizzontale, dotato di utility bar, libera spazio nella parte alta del cupolino per strumenti di navigazione e migliora la visibilità immediata davanti alla moto, facilitando il riconoscimento degli ostacoli durante la guida offroad. L’altezza della sella è di 880 mm, riducibile fino a 840 mm con il kit sospensioni e sella ribassata.

Elettronica e sistemi di assistenza alla guida

Il pacchetto elettronico di ultima generazione di DesertX si basa su una piattaforma inerziale a sei assi, sviluppata da Ducati per l’impiego in fuoristrada. Il sistema rileva rollio, beccheggio e imbardata in tempo reale, modulando con precisione ABS Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC) e Engine Brake Control (EBC), tutti regolabili su più livelli di intervento. Sei Riding Mode predefiniti – Sport, Touring, Urban, Wet e i due offroad Enduro e Rally – consentono di adattare il comportamento della moto alla situazione, privilegiando prestazioni, stabilità o sicurezza, con possibilità di personalizzare ogni modalità secondo lo stile di guida del pilota.

Le informazioni principali sono riportate sul nuovo cruscotto TFT da 5” con risoluzione 800 x 480, dotato di due prese USB di serie. Tre modalità di visualizzazione – Road, Road Pro e Rally – selezionabili tramite joystick a petalo, organizzano i dati in base al contesto, con passaggio automatico tra visione diurna e notturna. L’ABS Cornering dispone di quattro livelli, due per il fuoristrada e due per la strada, ed è disinseribile nei Riding Mode Enduro e Rally. Il Ducati Quick Shift 2.0 rende le cambiate più dirette e precise, con minore esposizione a sporco e urti. L’elettronica avanzata migliora sicurezza e prestazioni, rendendo la DesertX più moderna e versatile rispetto al modello precedente.

Design, accessori e disponibilità

DesertX – una delle moto più attese nell’anno del centenario di Ducati – presenta come una offroad moderna, leggera e funzionale, dove lo stile rispecchia la filosofia form follows function. Il frontale, ribassato di 20 mm rispetto al modello precedente, conferisce una linea più dinamica e compatta. La vista laterale, il taglio del cupolino e il gruppo ottico anteriore reinterpretano in chiave moderna i concetti del passato, mentre canalizzazioni per i flussi d’aria migliorano il comfort termico. Il serbatoio snello, protetto da cover in plastica, e le soluzioni aerodinamiche studiate per l’offroad valorizzano estetica e funzionalità, rendendo la moto immediatamente riconoscibile come travel enduro moderna.

Il codino tecnico e minimalista di DesertX permette di installare accessori come serbatoio ausiliario, maniglione per il passeggero e telaietti per valige laterali, lasciando in vista gli elementi tecnici principali, come la sospensione posteriore progressiva. Ducati ha sviluppato una gamma di accessori Ducati Performance per aumentare versatilità e protezione: serbatoio ausiliario da 8 litri, protezioni radiatore, bull-bar, plexiglass maggiorato e paramani rinforzati migliorano comfort e sicurezza. Per i viaggiatori, le valige in alluminio con telaietti dedicati o il kit di borse morbide senza telaietto, in collaborazione con Mosko Moto, offrono soluzioni pratiche e robuste per ogni tipo di avventura.

Dal punto di vista tecnologico, gli accessori comprendono il Ducati Multimedia System (DMS) per la connessione Bluetooth con smartphone e il navigatore Turn by Turn, utili nella guida quotidiana e nei viaggi. DesertX arriverà nelle concessionarie europee ad aprile 2026 al prezzo di 16.990 euro, seguita dagli Stati Uniti a maggio e da Australia e Giappone da giugno. La colorazione di lancio è Matt Star White Silk, mentre il peso in ordine di marcia senza carburante è di 209 kg, un chilogrammo in meno rispetto al modello precedente. La versione limitata a 35 kW, pensata per i possessori di patente A2, sarà disponibile fin dal lancio.