La Ducati si evolve: svelato in America il modello definitivo per l’off-road

La Casa di Borgo Panigale mette su strada, o meglio sullo sterrato, una moto per chi sogna di competere negli eventi Enduro. L’analisi delle caratteristiche della Ducati Desmo450 EDX

Foto di Davide Russo

Davide Russo

Giornalista automotive

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Pubblicato: 9 Ottobre 2025 09:22

La Ducati si evolve: svelato in America il modello definitivo per l’off-road
Ufficio Stampa Ducati
Le caratteristiche della nuova Ducati Desmo450 EDX

La Ducati punta a ingolosire professionisti e amatori con un modello concepito per l’enduro nudo e crudo. Costruita sulla base della Desmo450 MX, la nuova EDX è una moto leggera, tecnologicamente all’avanguardia ma essenziale, in cui spicca il motore Desmo. Il DNA della Casa emiliana sono le corse e questo modello non differisce dalla tradizione, con performance top e una sicurezza necessaria per spingersi oltre i limiti.

Vanta una ciclistica facile da guidare per chiunque abbia familiarità con le moto enduro, offrendo il primo controllo di trazione off-road a circuito chiuso. Ruote tassellate, codino dritto e look corsaiolo esaltato dal classico rosso Ducati. Ci sono tutti gli elementi per una moto generazionale e che ha già conquistato i fan statunitensi. Le consegne presso i concessionari Ducati Off-road del Nord America cominceranno a partire da gennaio 2026. Gli appassionati italiani la potranno ammirare nella prossima edizione dell’EICMA.

Le caratteristiche della nuova regina dell’enduro

Per affrontare le gare è previsto un serbatoio specifico da 8,5 litri, che si collega a una sella e a un set di convogliatori dedicati, aumentando l’autonomia della Desmo450 EDX. C’è un diverso set di ruote, una piastra paramotore e un cavalletto laterale e paramani, inclusi nell’offerta standard, per chi sogna subito di andare in pista a saggiare le proprie skill.

Il motore Desmo450 EDX vanta la distribuzione Desmodromica, il sistema che hanno tutte le Ducati da corsa, comprese quelle della MotoGP di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Il vantaggio? Il motore riesce a girare a regimi molto elevati, sprigionando una potenza maggiore che aumenta le possibilità di partenze più rapide rispetto alle rivali dirette. La potenza del motore Desmo450 è di 63,5 CV a 9.400 giri/min, mentre la coppia massima erogata è di 50 Nm a 7.500 giri/min. L’intervento del limitatore è fissato a 11.900 giri/min. La curva di erogazione unica consente al pilota di sfruttare il 70% della coppia massima a 4.200 giri/min.

La moto risulta agile, grazie al peso piuma (107 kg senza benzina), e molto divertente. I cerchi in alluminio Takasago Excel e raggi Alpina nelle misure 21″ x 1,60″ e 18″ x 2,15″, montati con pneumatici Pirelli Scorpion XC Mid-Soft, 80/100-21″ e 110/90-18″, regalano una aderenza da sogno. Le sospensioni sono il top per la categoria: forcella Showa a cartuccia chiusa completamente regolabile, con steli rovesciati da 49 mm, 310 mm di escursione, trattamento Kashima Coating sugli steli, nuove molle da 0,47 kg/mm (4,6 N/mm) e smorzamento specificamente tarato per le sfide sullo sterrato.

Il telaio estremamente compatto offre un comfort impeccabile. I fianchetti stretti avvolgono le gambe del pilota e una sella piatta permette cambi di direzione repentini. L’impianto frenante Brembo è dotato di una pinza flottante a due pistoncini all’anteriore e di una pinza a pistoncino singolo al posteriore. Il Ducati Traction Control (DTC) è perfezionato per interventi efficaci e lineari. La dotazione elettronica comprende anche il Launch Control e l’Engine Brake Control, mentre il cambio presenta il Quickshifter in innesto.

Successo assicurato

L’ascesa nel mondo delle corse di Ducati è irrefrenabile e, dopo i successi ottenuti in MotoGP e nelle altre categorie stradali, il marchio emiliano ha deciso di lanciarsi anche nelle sfide tassellate. Tony Cairoli, 9 volte campione del mondo, ha preso parte all’AMA Pro Motocross 450cc 2025 in sella alla Ducati Desmo450 MX. Il siciliano ha affrontato anche il 78° Motocross delle Nazioni, andato in scena al Raceway di Crawfordsville, in Indiana a 70 miglia da Indianapolis, su uno dei circuiti americani di motocross più leggendari. Tony Cairoli e Jeremy Seewer, entrambi impegnati nella top class, rappresenteranno un valore aggiunto per il successo commerciale delle nuove moto Ducati.

Ducati Eicma Moto enduro