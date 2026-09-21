Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Ducati Desmo450 SM, l'ultima novità firmata Ducati

Ducati entra ufficialmente nel mondo delle supermotard racing con la nuova Desmo450 SM, modello derivato dalla Desmo450 MX ma profondamente sviluppato per affrontare le esigenze specifiche della disciplina. Dopo l’anteprima al World Ducati Week, la moto è pronta ad arrivare sul mercato europeo da dicembre 2026 attraverso una selezione di concessionarie.

La base tecnica aveva già mostrato il proprio potenziale nelle competizioni: Marc Reiner Schmidt e il Team Undici hanno infatti portato il progetto alla vittoria al debutto mondiale. Per trasformare la MX nella nuova SM, Ducati è intervenuta su sospensioni, freni, ruote, piastre di sterzo, rapportatura finale, frizione ed elettronica.

Un monocilindrico Desmo da 63,5 CV

Il protagonista rimane il monocilindrico Desmo450 da 449,6 cc, capace di sviluppare 63,5 CV a 9.400 giri/min e 53,5 Nm a 7.500 giri/min. La distribuzione Desmodromica permette di portare il limitatore fino a 11.900 giri/min, ampliando l’intervallo di utilizzo e consentendo al pilota di mantenere più a lungo lo stesso rapporto.

Il cambio dispone di Quick Shift nelle cambiate a salire, mentre la frizione antisaltellamento Suter riceve una taratura specifica pensata anche per facilitare la gestione dei caratteristici traversi in ingresso curva.

Showa sviluppa sospensioni specifiche

Una delle novità più interessanti riguarda le sospensioni. Per la prima volta su una supermotard di produzione, Showa ha sviluppato direttamente una taratura dedicata alla disciplina.

Davanti troviamo una forcella a cartuccia chiusa rovesciata da 49 mm, completamente regolabile, con escursione di 280 mm e Kashima Coating sui foderi. Le piastre di sterzo ricavate dal pieno adottano inoltre un interasse maggiorato per lasciare spazio allo pneumatico anteriore.

Dietro lavora un monoammortizzatore Showa completamente regolabile con link progressivo e 295 mm di escursione della ruota. L’obiettivo è combinare sostegno nelle frenate più violente, precisione sull’asfalto e controllo nelle sezioni sterrate.

Cerchi da gara e Brembo Stylema

La Desmo450 SM utilizza cerchi Takasago Excel da 16,5 pollici davanti e 17 dietro, abbinati al sistema Bartubeless. L’eliminazione delle camere d’aria permette di risparmiare 1,2 kg di masse rotanti e non sospese. Gli pneumatici sono Metzeler Racetec Slick SM nelle misure 125/75 R16.5 e 165/55 R17, gli stessi utilizzati nel Mondiale.

L’impianto frenante comprende una pinza radiale Brembo Stylema e un disco flottante Galfer da 310 mm all’anteriore. Dietro troviamo invece un disco Galfer da 240 mm con pinza flottante Brembo.

Elettronica pensata per il Supermotard

Ducati porta nella categoria anche un Traction Control brevettato e calibrato specificamente per il Supermotard. Il sistema stima lo slittamento effettivo della ruota posteriore ed è regolabile su quattro livelli, oltre a poter essere completamente disattivato.

Il pacchetto comprende inoltre Launch Control, Engine Brake Control, Quick Shift e due Riding Mode. Le configurazioni possono essere personalizzate attraverso l’app X-Link utilizzando l’accessorio dedicato.

Manutenzione calcolata sull’utilizzo

Per una racing sono importanti anche gli intervalli di manutenzione. Ducati stabilisce sostituzione del pistone e controllo del gioco valvole ogni 45 ore, mentre la revisione completa del motore è prevista a 90 ore e il cambio dell’olio ogni 15.

Debutta inoltre un sistema di manutenzione predittiva: attraverso il modulo Com-Link opzionale è possibile monitorare lo stress subito dai componenti in relazione all’effettivo utilizzo della moto.

La Ducati Desmo450 SM sarà proposta in Ducati Red e raggiungerà le concessionarie europee selezionate a partire da dicembre 2026, per essere successivamente distribuita anche negli altri mercati mondiali.