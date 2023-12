Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati Ducati Diavel for Bentley, una moto a tiratura limitata davvero speciale

La nascita di un sodalizio speciale tra due Marchi che rappresentano eccellenza e lusso nei rispettivi campi, l’uno nelle due e l’altro nelle quattro ruote, ha portato alla nascita della Ducati Diavel for Bentley. Questo oggetto raffinato è un concentrato di finissima tecnologia, di stile e di performance, in grado di far sognare gli appassionati del genere. La moto è stata rivelata al pubblico con un evento fuorisalone all’interno della settimana di Art Basel a Miami Beach, l’edizione oltreoceano della fiera d’arte più prestigiosa del Vecchio Continente. Chi l’ha già incontrata dal vivo afferma che l’ultima nata di Borgo Panigale è una sintesi ottimale di performance, cura artigianale ed esclusività. Un po’ come Bentley insegna nel campo delle automobili.

Esclusiva in ogni sua forma

Nata sull’eccezionale piattaforma tecnica del Diavel V4, Ducati ha aggiunto molti elementi di stile che contraddistinguono la Bentley Batur, modello prodotto a tiratura limitatissima che anticipa le prossime tendenze del costruttore anglosassone, dando vita a una moto speciale in ogni sua angolatura. Il Diavel for Bentley sarà realizzato in serie numerata e limitata a 500+50 esemplari, questi ultimi riservati ai clienti Bentley.



Il Centro Stile di Borgo Panigale ha lavorato a stretto contatto con i designer Bentley, creando una trama stilistica tutta nuova per questa moto unica nel suo genere, traendo ispirazione dalla Batur da cui riprende specialmente le linee orizzontali della vista laterale. Il colore Scarab Green, disponibile solo sulle Bentley Mulliner, è sofisticato e raffinato, ricco di sfumature metallizzate e viene utilizzato su tutta la carrozzeria.



Le linee aggressive del Diavel V4 sono adesso riviste in modo significativo anche grazie agli innovativi componenti tecnici. I cerchi forgiati, sviluppati appositamente per questa moto, possiedono lo stesso design di quelli dell’auto e vengono anche verniciati con il medesimo Dark Titanium Satin lasciando a vista alcune superfici con lavorazioni di macchina.



Le griglie delle prese d’aria riprendono la calandra bicolore, uno degli elementi più caratterizzanti della Batur mentre gli estrattori posteriori triangolari si ispirano ai corrispondenti elementi posizionati al di sopra del brancardo della vettura. Il parafango anteriore ed il top serbatoio ripropongono le nervature sul cofano, il piccolo cupolino è legato invece all’innesto del parabrezza sul cofano mentre il codino monoposto, che può venire sostituito con la sella passeggero, riproduce il concetto del doppio layer dell’estrattore posteriore dell’auto.

Ducati, una ciclistica raffinata

La Ducati è una moto particolare, speciale sotto molti aspetti, e non possono essere da meno alcune componenti delle sovrastrutture realizzate in pregiata fibra di carbonio (parafanghi, palpebra fanale, cover motore, scarico e radiatore, convogliatori, puntale, fianchetti, codino). La sella del pilota, in Alcantara nero e ispirata agli interni della vettura, è realizzata con una lavorazione di precisione che lascia intravedere il tessuto rosso sottostante, adottando la stessa texture dei sedili della Batur e con il logo Bentley ricamato sul cuscinetto posteriore. Lo scarico a doppia uscita, con la relativa cover, è stato ridisegnato per armonizzarsi alle linee raffinate della moto.

Il massimo della ricercatezza

Il Diavel for Bentley viene consegnato con il certificato d’autenticità, la sella passeggero, una sella pilota alternativa e il telo coprimoto. Il nome del modello e il numero progressivo dell’esemplare vengono testimoniati su una targhetta collocata nella cover in fibra di carbonio della testata verticale, sul lato destro della moto. Sia il cruscotto, dotato di serie di navigatore turn-by-turn, che la matrice di LED del gruppo ottico posteriore offrono al key-on un’animazione particolare che rende più personale il Diavel for Bentley. Infine, ciascun Diavel for Bentley sarà consegnato in una cassa in legno personalizzata.



La collaborazione fra i due Brand ha portato anche alla creazione di una Capsule Collection, destinata ai possessori di Diavel for Bentley, che permette di completare il proprio look con un casco jet e un giubbotto tecnico (disponibile sia in versione maschile che femminile) in edizione limitata, caratterizzati da uno schema colori che riprende quello della moto. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per confezionare una moto magnifica, speciale in modo incredibile.