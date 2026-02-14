Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Ducati

Per celebrare il suo centenario, Ducati ha scelto di omaggiare la Super Sport 750 Desmo, uno dei modelli più iconici della sua storia che è anche stata la prima Ducati stradale dotata di sistema desmodromico della distribuzione. L’omaggio si traduce nel debutto di una nuova moto, che sarà realizzata in serie limitata e numerata. Il progetto in questione si chiama Ducati Formula 73 e, come sottolineato dall’azienda, punta a riproporre in versione moderna un modello che “ha contribuito a creare la leggenda Ducati e da cui hanno preso ispirazione i principi che la guidano ancora oggi“. Si tratta di un progetto davvero interessante e studiato nei minimi dettagli per diventare una moto da collezione per tutti gli appassionati.

L’omaggio a un mito

La nuova Ducati Formula 73 nasce come omaggio alla Super Sport 750 Desmo, modello realizzato dalla Casa italiana come replica della 750 Imola Desmo con cui Paul Smart e Bruno Spaggiari conquistarono la 200 Miglia di Imola del 1972, la prima competizione europea per derivate di serie (da cui sarebbe nata, qualche anno dopo, la Superbike). Il progetto è stato sviluppato come parte del centenario di Ducati.

L’azienda, in occasione della presentazione del progetto, ha sottolineato che si tratta di un “tributo” a una moto definita “epocale” e “in cui si potevano già leggere i valori di Style, Sophistication, Performance“. La Formula 73 è protagonista anche del cortometraggio “A Piece of Timeless” con Stefano Accorsi, attore grande appassionato di Ducati.

Il moto presenta una livrea in argento e verde acqua, chiaramente ispirata alla Super Sport, con elementi, come la banda verticale color oro sul serbatoio, che rappresentano ulteriori omaggi all’iconica moto Ducati, celebrata anche con una livrea speciale da Ducati Corse. Come per tutte le limited edition della Casa italiana, la moto riporta sulla piastra di sterzo il nome del modello e il numero dell’esemplare.

Tra le caratteristiche tecniche troviamo un motore Desmodue da 803 cm3. Si tratta di un bicilindrico a L con distribuzione desmodromica a due valvole, omologato Euro5+ e in grado di erogare una potenza massima di 73 CV a 8.250 giri, mentre la coppia massima è di 65,2 Nm ed è disponibile a 7.000 giri. C’è spazio anche per l’acceleratore Ride-by-Wire, che rende la risposta del motore sempre pronta e regolare, anche in caso di funzionamento a bassi regimi.

Il comparto tecnico include l’impianto frenante con pinza Brembo radiale a 4 pistoncini e disco da 330 mm oltre a pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 e 180/55. Da segnalare anche una dotazione di sistemi elettronici completa con il controllo di trazione DTC, l’ABS Cornering, il sistema Ducati Quick Shift e due Riding Mode (Sport e Road).

Tramite il carosello di immagini riportato qui di sotto potete scoprire la Formula 73 da tutte le angolazioni.

Disponibilità

Come sottolineato in precedenza, la Ducati Formula 73 verrà prodotta in serie numerata e limitata. Complessivamente l’azienda italiana realizzerà 873 esemplari del modello che arriverà nelle concessionarie europee nel corso della primavera del 2026. Successivamente, inoltre, è prevista una distribuzione a livello globale, che partirà entro la prossima estate. Non ci sono informazioni in merito al prezzo. Tutti gli esemplari della nuova limited edition saranno consegnati con certificato di autenticità e una collezione di immagini d’epoca e sketch realizzati dal Centro Stile Ducati, tutto raccolto in un box dedicato.