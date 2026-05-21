Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Ducati La nuova Ducati Hypermotard 698 Mono Nera arriverà nelle concessionarie ufficiali a giugno 2026

A soli due anni dal suo lancio sul mercato, Ducati amplia la gamma di Hypermotard con 698 Mono Nera, una nuova versione caratterizzata da una colorazione totalmente nera, scandita da dettagli del classico Rosso Ducati.

Non ci sono particolari innovazioni tecniche, ma la monocilindrica stradale colpisce per la sua estetica e, soprattutto, per una ricca dotazione, tra cui i silenziatori omologati Termignoni in acciaio. Sarà disponibile in tutti i concessionari della Casa di Borgo Paginale a partire dal mese di giugno.

Cambio Quick Shift presente di serie

Quando è stata lanciata a EICMA 2023, Ducati Hypermotard 698 Mono era stata una delle principali protagoniste della rassegna milanese e anche la variante V2 ha lasciato il segno nell’edizione 2025. Il costruttore italiano ora ha deciso d’introdurre una configurazione estetica specifica basata su una combinazione di nero lucido e dettagli in Rosso Ducati.

La nuova livrea interessa gran parte della carrozzeria e viene completata da telaio e cerchi rossi, elementi che mantengono il legame stilistico con la produzione sportiva. A caratterizzare questa versione contribuiscono anche i silenziatori omologati Termignoni in acciaio, dotati di finitura nera con inserti rossi, soluzione che modifica soprattutto l’impatto visivo della sezione posteriore della moto.

La dotazione di serie comprende inoltre il Ducati Quick Shift, inserito di serie nell’allestimento della nuova variante. Dal punto di vista tecnico, Hypermotard 698 Mono Nera mantiene l’impostazione già introdotta con il debutto della piattaforma monocilindrica Ducati, sviluppata con una ciclistica compatta e una configurazione orientata sia all’utilizzo stradale sia alla guida in pista.

Il modello nasce, infatti, attorno al motore Superquadro Mono, unità derivata dal bicilindrico impiegato su 1299 Panigale e caratterizzata da distribuzione Desmodromica, valvole di aspirazione in titanio e alesaggio da 116 mm. Il monocilindrico sviluppa una potenza massima di 77,5 CV e raggiunge i 10.250 giri/minuto.

Leggera e tecnologica

Hypermotard 698 Mono è stata sviluppata puntando su una struttura compatta e su un contenimento dei pesi che porta la moto a fermare l’ago della bilancia a 151 kg in ordine di marcia senza carburante. Tra le soluzioni adottate figurano il telaio a traliccio con sezioni e spessori differenziati, progettato per coniugare rigidità e leggerezza, oltre ai cerchi fusi e ai dischi freno con flangia in alluminio. Completa la ciclistica il forcellone bibraccio con leveraggio progressivo e ammortizzatore posteriore completamente regolabile, soluzione pensata per adattarsi sia all’utilizzo stradale sia alla guida sportiva.

Sul fronte elettronico, la moto adotta una dotazione sviluppata partendo dall’esperienza maturata da Ducati sulle supersportive della gamma Panigale. Il pacchetto include ABS Cornering con funzione Slide-by-brake, progettata per gestire le derapate in frenata durante l’utilizzo in pista, oltre a Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control ed Engine Brake Control. Sono presenti, inoltre, il Ducati Power Launch e il sistema Ducati Quick Shift Up/Down, elementi che ampliano le possibilità di gestione dinamica e supportano il pilota nelle diverse condizioni di guida.

Il pacchetto elettronico include anche una gestione specifica del Ducati Wheelie Control pensata per l’utilizzo in pista. Nel livello d’intervento più basso, il sistema consente il sollevamento controllato della ruota anteriore mantenendo attivi i parametri di sicurezza sviluppati dalla Casa bolognese.

Non manca, infine, uno scarico racing Termignoni destinato all’uso in circuito, componente che incrementa la potenza di 7 CV e abilita la funzione Wheelie Assist. In questa configurazione l’elettronica interviene sulla coppia motrice per aiutare il pilota a mantenere l’impennata in modo controllato.

Prezzi e disponibilità

Per la personalizzazione della moto, Ducati mette a disposizione diversi accessori Ducati Performance, tra cui componenti ricavati dal pieno, portatarga in alluminio, sella dedicata e poggiapiedi racing. La gamma è consultabile attraverso il configuratore presente sul sito ufficiale del marchio, insieme all’abbigliamento tecnico dedicato.

Sul portale Ducati è disponibile anche il calendario 2026 del DRE Road, corso di guida organizzato dalla Casa di Borgo Panigale che include modelli della famiglia Hypermotard.

Hypermotard 698 Mono Nera sarà disponibile nelle concessionarie Ducati da giugno 2026 con un prezzo di partenza fissato a 13.990 euro.