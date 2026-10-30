Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Ducati Tutta nera fa un figurone: Ducati Monster Dark

La Ducati Monster torna a vestirsi di nero, recuperando una delle interpretazioni più riconoscibili della sua storia. La nuova Monster Dark riprende una formula che accompagna la naked di Borgo Panigale dal 1993: eliminare il superfluo senza rinunciare al carattere sportivo. Un’impostazione che oggi trova espressione in una colorazione essenziale, dettagli lasciati a vista e una meccanica profondamente aggiornata.

Il modello arriverà nelle concessionarie a novembre 2026, proponendosi anche in versione depotenziata per i possessori di patente A2. Dietro l’aspetto minimalista si nasconde una moto tecnologicamente completa, progettata per conciliare facilità di utilizzo quotidiano e prestazioni elevate.

Il nero valorizza il design originale

Il richiamo alla prima Monster emerge soprattutto nella carrozzeria. Ritroviamo il serbatoio dalle caratteristiche spalle pronunciate, il faro anteriore compatto, la sella unica per pilota e passeggero e il codino corto. Elementi che hanno attraversato oltre trent’anni di evoluzione mantenendo riconoscibile la silhouette della naked italiana.

La livrea Ducati Dark accentua questo legame con il passato. I cerchi completamente neri accompagnano una sella rivestita in tessuto uniforme, mentre il telaio anteriore, i terminali dello scarico e il condotto di aspirazione conservano superfici non verniciate. Anche gli indicatori di direzione adottano una configurazione statica.

La struttura impiega un telaio monoscocca in alluminio, abbinato a un telaietto posteriore che combina tecnopolimero e traliccio. Il lavoro di alleggerimento ha consentito di risparmiare quattro chilogrammi rispetto alla generazione precedente, portando il peso in ordine di marcia senza carburante a 175 kg.

Motore V2 da 111 CV e ciclistica orientata alla leggerezza

Il protagonista della scheda tecnica è il bicilindrico V2 di 890 cc, capace di sviluppare 111 CV a 9.000 giri/min e 91,1 Nm a 7.250 giri/min. Oltre l’80% della coppia massima risulta disponibile nell’intervallo compreso tra 4.000 e 10.000 giri, una caratteristica pensata per rendere la risposta del motore sfruttabile anche nella guida stradale.

L’altezza della sella è fissata a 815 mm, mentre i fianchi stretti agevolano l’appoggio dei piedi. La ciclistica comprende una forcella Showa rovesciata da 43 mm e un monoammortizzatore posteriore Showa regolabile nel precarico.

La frenata è affidata a componenti Brembo, con pinze anteriori M4.32 e pompa radiale PR16/21. Gli pneumatici sono Pirelli Diablo Rosso IV, nelle misure 120/70 davanti e 180/55 dietro. Una configurazione che privilegia precisione, agilità e controllo, tanto nel traffico quanto sui percorsi ricchi di curve.

Elettronica, accessori e arrivo nelle concessionarie

La dotazione elettronica sfrutta una piattaforma inerziale IMU a sei assi, che gestisce ABS Cornering, controllo di trazione, anti-impennata e regolazione del freno motore. Sono disponibili quattro Riding Mode: Sport, Road, Urban e Wet, ciascuno dedicato a differenti condizioni di utilizzo.

La strumentazione comprende un display TFT da 5 pollici, con formato 16:9 e risoluzione di 800 x 400 pixel. Completano l’equipaggiamento i gruppi ottici full LED con luci diurne DRL. Il catalogo degli accessori permette di aggiungere Ducati Quick Shift, cruise control, Ducati Power Launch, connettività multimediale e navigazione Turn-by-turn. Sono inoltre disponibili cupolino e coprisella passeggero per personalizzare ulteriormente la moto.

La Monster Dark sarà disponibile da novembre 2026, anche nella configurazione destinata alla patente A2. Per quest’ultima Ducati prevede sul mercato italiano un vantaggio cliente di 1.000 euro, mentre il prezzo di listino specifico sarebbe di 11.490 euro. La campagna fotografica IMLegend accompagnerà il lancio, riunendo piloti Ducati e appassionati della famiglia Monster.