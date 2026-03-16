Disponibile da aprile, la nuova livrea completa la gamma della naked di Borgo Paginale, dotata del motore V2 e dalla guida agile e intuitiva

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Ducati La nuova Ducati Monster Sport Livery è stata svelata a Roma durante la première del film “Idolos”

Ducati amplia la gamma colori di Monster con l’introduzione della nuova Sport Livery. La livrea si aggiunge alle già note Ducati Red e Iceberg White e sarà disponibile nei concessionari a partire da aprile sia per la versione standard sia per Plus, la variante della naked italiana dotata di cupolino e cover per la sella passeggero.

La nuova configurazione estetica prende ispirazione da uno dei modelli più rappresentativi della famiglia: la storica Monster S4, prima versione equipaggiata con motore a quattro valvole. La base grigia della carrozzeria si abbina al Racing Red utilizzato per cerchi e dettagli su serbatoio, sella, codino e flyscreen, richiamando elementi stilistici del passato in una reinterpretazione attuale.

Nuovo colore, ma non cambia la sostanza

L’introduzione della Sport Livery non modifica la base tecnica di Ducati Monster, che continua a puntare su prestazioni e leggerezza. Il modello utilizza un telaio monoscocca in alluminio abbinato a un telaietto posteriore con struttura mista tecnopolimero e traliccio.

Secondo i dati dichiarati dalla Casa di Borgo Panigale, questa soluzione ha permesso una riduzione di 4 kg rispetto alla generazione precedente. Il peso complessivo si attesta a 175 kg, un valore che contribuisce alla maneggevolezza del mezzo e alla facilità di utilizzo in diversi contesti di guida, dalla mobilità cittadina ai percorsi extraurbani.

L’ergonomia resta uno degli aspetti centrali del progetto. La sella è posizionata a 815 mm da terra e, insieme ai fianchi snelli della moto, facilita l’appoggio dei piedi al suolo anche per motociclisti di statura non elevata. La disposizione di pedane e manubrio è studiata per offrire una posizione di guida equilibrata, con una postura che consente di mantenere il controllo del mezzo sia nell’uso quotidiano sia nella guida più dinamica.

Il design rimane un elemento centrale e valorizza i tratti distintivi del modello: il faro incorniciato dalle “spalle” del serbatoio a dorso di bisonte, la sella unica per pilota e passeggero e il codino corto e leggero contribuiscono a rendere il profilo snello e immediatamente riconoscibile.

Disponibile anche per la patente A2

Il comparto elettronico del Monster rimane di ultima generazione anche con la nuova livrea Sport Livery. La dotazione di serie comprende ABS Cornering, Traction Control, Wheelie Control ed Engine Brake Control, tutti regolabili su diversi livelli di intervento. Le informazioni principali sono visualizzate su un display TFT a colori da cinque pollici, compatibile con Ducati Multimedia System e navigazione Turn-by-turn.

Per la prima volta, la moto può montare il Cruise Control. Sono inoltre disponibili quattro Riding Mode specifici: Urban, pensato per gli spostamenti cittadini e per chi è alle prime esperienze; Sport, progettato per la guida dinamica; Touring e Wet, per adattare la risposta della moto alle diverse condizioni ambientali. Tutti i Riding Mode mantengono l’integrazione dei sistemi elettronici come DTC, DWC, EBC e ABS Cornering. Il Ducati Power Launch permette partenze in stile MotoGP.

Il motore V2 è omologato Euro 5+ e prevede intervalli di manutenzione tra i più lunghi della categoria, con regolazione del gioco valvole ogni 45.000 km. La potenza massima è di 111 CV a 9.000 giri/minuto e la coppia massima di 91,1 Nm a 7.250 giri/minuto, con oltre l’80% della coppia disponibile tra 4.000 e 10.000 giri.

L’erogazione rimane lineare e gestibile in ogni condizione di guida. Per chi possiede la patente A2, Ducati offre anche una versione depotenziata a 35 kW, con una riduzione di 1.000 euro sul prezzo di listino, senza modifiche alla ciclistica o alle altre caratteristiche tecniche del modello.

Listino prezzi

Ogni motociclista può personalizzare il proprio Monster con gli accessori Ducati Performance, disponibili sul sito ufficiale nella sezione “Configuratore”. Tra questi figurano il silenziatore omologato Termignoni, il puntale paramotore e il portatarga racing, realizzati con materiali di alta qualità. Il configuratore include inoltre una gamma di abbigliamento tecnico e accessori, dai caschi a giacche e pantaloni, pensati per completare l’esperienza di guida della naked bolognese con sicurezza e funzionalità, senza alterare le caratteristiche della moto.

Il Monster in colorazione Sport Livery sarà disponibile a partire da 13.390 euro per la versione standard e 13.890 euro per Plus, nei concessionari Ducati a partire da aprile 2026. È attiva fino al 31 marzo l’offerta finanziaria Ducati Ride Time, che consente di salire in sella versando un anticipo pari a circa il 50% del prezzo di listino, con possibilità di guidare la moto per 24 mesi senza rate mensili. Al termine del periodo, il cliente potrà scegliere se saldare il restante importo per mantenere la moto o restituirla, con la possibilità di passare a un nuovo modello Ducati.