Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Ducati Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2027 monta il V4 Granturismo da 170 CV e sospensioni Öhlins Smart EC 2.0

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak aggiorna le proprie vesti con l’introduzione di una nuova livrea pensata dal Centro Stile Ducati insieme a Drudi Performance. La grafica riprende alcuni elementi delle DesmosediciGP e delle Panigale V4 R impegnate nei campionati MotoGP e Superbike.

Restano confermate le principali caratteristiche tecniche del modello, dal motore V4 Granturismo da 1.158 cc e 170 CV alle ruote da 17 pollici e alle sospensioni Öhlins Smart EC 2.0. Aumentano, invece, le possibilità di personalizzazione attraverso il programma Ducati Factory Made.

Prestazioni da moto sportiva

Ducati conferma il motore V4 Granturismo da 1.158 cc, capace di erogare 170 CV a 10.750 giri e 123,8 Nm di coppia a 9.000 giri, per Multistrada V4 Pikes Peak. Tra le soluzioni adottate figura anche l’albero motore controrotante, derivato dall’esperienza maturata da Ducati Corse, con l’obiettivo di ridurre l’effetto giroscopico delle ruote e contribuire alla maneggevolezza.

La ciclistica è sviluppata attorno alla ruota anteriore da 17 pollici e prevede cerchi forgiati in alluminio a cinque razze. La dotazione comprende pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV nelle misure 120/70 ZR17 all’anteriore e 190/55 ZR17 al posteriore, in linea con l’impostazione stradale e sportiva di questa versione della gamma Multistrada.

Sul fronte delle sospensioni, il modello utilizza il sistema elettronico semi-attivo Öhlins Smart EC 2.0, con logica “event based”. La regolazione varia automaticamente in funzione delle diverse fasi di guida. L’escursione dichiarata è di 170 mm sia all’anteriore sia al posteriore.

L’impianto frenante prevede all’anteriore due dischi da 330 mm con pinze radiali Brembo Stylema, mentre al posteriore è presente un disco da 280 mm. Il sistema Electronic Combined Braking System integra inoltre una strategia front-to-rear che può gestire il freno posteriore anche quando il pilota aziona soltanto il comando anteriore.

Tecnologia al servizio della guida

Sul fronte elettronico, Multistrada V4 Pikes Peak dispone di cinque Riding Mode: Race, Sport, Touring, Urban e Wet. La modalità Race adotta una taratura specifica del limitatore e una risposta più diretta dell’acceleratore nel Power Mode High, mentre il Ducati Quick Shift Up&Down utilizza una calibrazione dedicata, pensata anche per le scalate nella guida più sportiva.

La dotazione comprende inoltre Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control e Ducati Vehicle Observer, oltre all’ABS Cornering Bosch-Brembo. Il pacchetto elettronico è completato dal sistema radar anteriore e posteriore, che abilita Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection e Forward Collision Warning.

Anche l’ergonomia segue un’impostazione specifica rispetto alle altre versioni della gamma. Le pedane sono posizionate più in alto e arretrate, mentre il manubrio è più basso, stretto e meno arcuato. L’obiettivo è favorire gli spostamenti del corpo e aumentare l’angolo di piega disponibile nella guida su strada. Restano presenti anche le funzioni dedicate all’uso quotidiano e turistico, come il cruscotto TFT da 6,5 pollici, il sistema Ducati Connect, il Cruise Control e il Vehicle Hold Control.

Una nuova veste ispirata alle corse

La principale novità introdotta per il 2027 riguarda la livrea, sviluppata dal Centro Stile Ducati in collaborazione con Drudi Performance. La grafica riprende alcuni elementi visivi delle DesmosediciGP e delle Panigale V4 R utilizzate dai team ufficiali Ducati nei campionati MotoGP e Superbike.

A completare l’allestimento ci sono diversi componenti già presenti sulla versione Pikes Peak, tra cui il parafango anteriore e il becco in fibra di carbonio, il plexiglass fumé basso e il silenziatore Akrapovič omologato in titanio. Restano inoltre riconoscibili i foderi forcella Öhlins con finitura dorata, la sella con logo V4 e lo scudetto Ducati Corse applicato nella parte anteriore.

Attraverso il programma Ducati Factory Made aumentano inoltre le possibilità di configurazione direttamente in fase d’ordine. Tra le opzioni disponibili figurano i cerchi forgiati in colorazione rossa, le pinze freno rosse o nere, selle di diversa altezza e ulteriori elementi in fibra di carbonio, oltre a componenti ricavati dal pieno e accessori destinati all’impiego turistico. La configurazione può essere completata anche con faretti supplementari, valigie laterali e top case, senza richiedere interventi successivi alla consegna.

Pensata anche per viaggiare

Accanto all’impostazione sportiva, Multistrada V4 Pikes Peak mantiene una dotazione orientata anche all’utilizzo turistico. Il controllo del gioco valvole è previsto ogni 60.000 km, mentre il programma 4EVER Ducati estende la garanzia fino a quattro anni a chilometraggio illimitato, secondo le condizioni previste dalla Casa.

Il pacchetto Roadside Assistance aggiunge una serie di servizi in caso di inconvenienti durante il periodo di copertura. Tra questi rientrano l’assistenza stradale, il trasporto di pilota e passeggero, la disponibilità di un veicolo sostitutivo e, quando previsto, il pernottamento in hotel.

La rete commerciale Ducati conta oltre 800 concessionari ufficiali distribuiti in più di 90 Paesi. Multistrada V4 Pikes Peak 2027 è già disponibile nelle concessionarie ed è configurabile anche online attraverso il sito ufficiale Ducati. Il prezzo base parte da 33.590 euro.