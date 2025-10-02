Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Ducati Ducati svela la nuova Ducati Scrambler Nightshift 2026

I trionfi della Ducati non si esauriscono solo alla pista e stanno avendo un forte impatto sul listino stradale. Gli appassionati stanno apprezzando tutti i nuovi modelli della gamma. Il successo non si limita ai bolidi all’avanguardia, ma si estende anche a quei modelli che si rifanno al passato, in particolare alle sfide degli anni ’70. Lo stile della nuova Scrambler Nightshift risulta ancora più evocativo di un’epoca d’oro per il motociclismo con una inedita colorazione retrò.

Il Model Year 2026 della Scrambler Nightshift, da questo mese, è ordinabile con una appariscente livrea Emerald Green. Creata con una attenzione maniacale dal Centro Stile Ducati, la nuova colorazione riprende il look delle leggendarie moto e auto di 50 anni fa. La Nightshift, sin dal suo debutto, incarna il DNA post-heritage della Casa emiliana, rendendo ancor più esclusiva la linea della Scrambler. Spiccano dettagli più curati come la sella impunturata, in omaggio alle Cafè Racer dell’epoca, e l’alternanza di parti lucide e opache.

La riscoperta di uno stile iconico

Le caratteristiche semi-stradali di queste moto si sposavano con sgasate off-road di lieve difficoltà. Il concetto di all-terrain è nato, negli Usa e in Gran Bretagna, con le Scrambler. Il nome deriva dal verbo inglese “to scramble” che vuol dire mischiare. In Italia, sulla base della moda dilagante negli anni ‘70 in America, diversi brand provarono a lanciare questo segmento, tra cui Ducati. Concepite come moto universali atte a sporcarsi nel fango e percorrere con stile anche le giungle urbane, montano persino le tabelle porta numero laterali.

Sulla Nightshift il parafango anteriore risulta minimale, mentre si nota l’assenza del parafango posteriore. I compatti indicatori di direzione a LED mettono in mostra una natura sportiva. Spicca il contrasto con i cerchi a raggi, completamente neri, con la livrea Emerald Green. Il manubrio a sezione variabile è piatto e scuro, mentre gli specchietti bar-end traggono ispirazione dallo stile Café Racer. La famiglia Scrambler è pensata per coloro che amano il design vintage, impreziosito da elementi moderni e dinamici. La moto può offrire sicurezza e comodità, grazie all’ampia sella concepita per l’uso quotidiano, permettendo anche gite avventurose nei weekend.

Una moto disegnata per chi desidera la libertà

Sotto al serbatoio il motore Desmodue della nuova generazione Scrambler presenta una nuova frizione a otto dischi, più morbida nell’azionamento. La frizione risulta più compatta, garantendo più spazio al piede del conducente. Il nuovo modello pesa 4 kg in meno, favorendo l’agilità tra le curve. Il bicilindrico raffreddato ad aria di 803 cc è capace di sprigionare 73 CV (53,6 kW) e una coppia di 65,2 Nm. La moto in ordine di marcia senza carburante pesa 182 kg. Il Ride by Wire dell’acceleratore consente di cambiare la personalità della moto grazie a due diverse modalità di guida. La dotazione di serie è completata dall’ABS cornering e dal Ducati Traction Control per una sicurezza massima su qualsiasi superfice. Il prezzo? 12.690 euro.

L’animo riconoscibile della Casa di Borgo Panigale sposa uno stile cool per chi non vuole passare inosservato fuori a un bar. Sul sito ufficiale Scramblerducati.com è possibile accedere al configuratore per scoprire tutti i dettagli e le possibilità di personalizzazione dei nuovi modelli. Per qualsiasi informazione vi consigliamo di contattare un dealer Ducati che vi consentirà anche di effettuare un test ride.