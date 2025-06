Il mito Ducati rivive in un’opera d’arte spettacolare che svela la regina delle sportive in una veste meno dinamica, ma molto seducente

Le Ducati sono opere d’ingegno, curate nei minimi dettagli, e che rispecchiano uno stile di vita. La Panigale è già di per sé un masterpiece che meriterebbe di essere esposta in un museo. Andrea Crespi, autore di un’interpretazione unica della Panigale V4 Tricolore Italia, ha unito lo stile della Panigale in una nuova dimensione espressiva. Il risultato finale lo potete apprezzare nell’immagine in basso, ma se vi state chiedendo come è nato questo progetto spettacolare occorre un’analisi sulla passione che muove tutti i ducatisti.

Negli ultimi anni la Casa di Borgo Panigale, grazie ai successi in MotoGP, Superbike e SuperSport, è diventata famosa in ogni angolo della terra. Non c’è modello proposto che non rispecchi il DNA sportivo ed elegante che caratterizza il marchio bolognese dal 1926. In quasi un secolo di storia l’amore per il bello è passato attraverso le interpretazioni di Massimo Tamburrini, Pierre Terblanche e tutti gli altri designer geniali che hanno collaborato alla nascita di icone insuperabili. Sulla base del linguaggio universale dell’arte è nata la collaborazione con il giovane artista Andrea Crespi per tradurre la sportività in un’opera visiva.

La creazione ispirata alla Panigale V4 Tricolore Italia

La moto da collezione in edizione limitata, venduta in soli 163 esemplari, è stata svelata lo scorso marzo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La Panigale omaggia l’Azzurro delle Nazionali sportive, lo stesso colore con cui Ducati ha celebrato la doppietta al Gran Premio del Mugello nel 2024. Prodotta su tela in scala 1:1, l’opera si caratterizza per un intreccio di linee azzurre, lo stesso colore della V4 Tricolore Italia. Le traiettorie fluide come le linee della moto creano un’illusione ottica di dinamismo e profondità, proiettando su tela la percezione di velocità del bolide.

La rappresentazione di Crespi è proposta in una serie limitata di 163 litografie riservata agli appassionati che hanno già in garage la Panigale V4 Tricolore Italia. Ciascuna litografia, numerata e firmata da Crespi, riporta lo stesso numero dell’esemplare della moto a cui è associata. Un pensiero speciale a tutti i collezionisti che hanno investito nell’acquisto di un pezzo di storia della Casa emiliana. La partnership arricchisce ulteriormente il percorso di Ducati nel mondo dell’arte.

Tra innovazione e tradizione

Andrea Crespi è noto nel mondo artistico per la sua capacità di fondere dimensione fisica e digitale. Le sue opere, esposte nella Triennale di Milano, nel CAFA Art Museum di Pechino, a Times Square a New York e all’ Art Dubai, determinano delle illusioni ottiche che meritano di essere osservate a occhio nudo. Il movimento su tela, amplificato dalla tecnologia, accresce l’esposizione emozionale. L’opera di Andrea Crespi entrerà a far parte della collezione privata di Borgo Panigale sostenuta da Fondazione Ducati e da luglio potrà essere apprezzata nel Museo Ducati.

Ducati, alla Design Week, è stata protagonista per due edizioni di fila: nel 2024 con la mostra “Forma – Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale”, un percorso coinvolgente nel processo creativo che porta alla nascita dei gioielli emiliani, e nel 2025 con un evento congiunto con Lamborghini per la presentazione dell’esclusiva Panigale V4 Lamborghini. Entrambi i brand rientrano nella galassia Volkswagen. La Panigale V4 è stata messa in bella mostra anche alla Fondazione Golinelli nell’esposizione “Dall’origine al destino”, che spiega il progresso culturale umano nella scienza e nell’arte. Ducati, infine, ha partecipato all’esclusiva settimana di Art Basel a Miami Beach.