Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Ducati Ducati Superleggera V4 Centenario vanta soluzioni derivate dalla MotoGP e anche dalla Formula 1

L’attesa è finalmente terminata: allo scoccare della mezzanotte tra giovedì e venerdì, Ducati ha svelato la nuovissima Superleggera V4 Centenario, nata per celebrare i cento anni dalla nascita della Casa di Borgo Panigale.

Si tratta di una serie limitata in soli 500 esemplari numerati, realizzata con soluzioni tecniche derivate dalle competizioni e con un’attenzione specifica alla riduzione del peso e all’incremento delle prestazioni. Il modello, che introduce componenti inediti e soluzioni tecniche estreme, rappresenta la massima espressione della tecnologia dell’azienda italiana.

Impianto freni da competizione

Superleggera V4 Centenario è la prima moto stradale al mondo dotata di dischi freno in carbonio ceramico omologati, realizzati da Brembo attorno a un nucleo in materiale C/SiC rinforzato con fibre di carbonio; questi combinano leggerezza, rigidità e stabilità termica, mantenendo prestazioni costanti anche a temperature elevate.

Rispetto ai dischi in acciaio, ogni disco pesa 450 grammi in meno e ha un momento d’inerzia inferiore del 40%, migliorando l’agilità e la precisione della guida. Le pinze monoblocco ricavate dal pieno con pistoni differenziati e sistema antidrag, insieme a pastiglie dedicate, completano l’impianto.

Anche le sospensioni segnano un primato: la forcella Öhlins NPX 25/30 Carbon, pressurizzata e con foderi in fibra di carbonio, riduce il peso dell’8% rispetto alla Panigale V4 R e del 10% rispetto alla Panigale V4 standard, migliorando la sensibilità dell’avantreno e i cambi di direzione. La cartuccia pressurizzata limita la cavitazione, assicurando un sostegno costante in frenata e in curva.

Al posteriore, l’ammortizzatore Öhlins TTX36 GP LW, con molla in acciaio speciale e valvole da MotoGP, garantisce leggerezza e capacità di assorbire le asperità. I leveraggi in titanio, non regolabili, completano il sistema, portando una tecnologia di sospensione da pista direttamente sulle strade.

Il segreto è la leggerezza

Telaio, forcellone, telaietti e ruote di Superleggera V4 Centenario sono realizzati interamente in fibra di carbonio, con tecnologie derivate anche dalla Formula 1, portando sulla strada soluzioni tipiche dei prototipi da competizione.

Il Front Frame in carbonio pesa il 17% in meno rispetto a quello in alluminio della Panigale V4, garantendo rigidezza calibrata per migliorare grip e stabilità in piega. Il forcellone, realizzato con un processo aerospaziale, riduce il peso del 21% mantenendo valori equivalenti di rigidezza laterale e torsionale, assicurando il massimo controllo nelle uscite di curva.

Anche cerchi, telaietti e monoscocca posteriore sono ottimizzati: i cerchi a cinque razze sono circa 300 grammi più leggeri rispetto alla Panigale V4 S Carbon, il telaietto anteriore pesa 200 grammi in meno e il monoscocca posteriore riduce il peso di 1,4 kg. Il risultato è un peso complessivo di 173 kg a vuoto, che scende a 167 kg con il racing kit, mentre ogni componente in fibra di carbonio è sottoposto a controlli non distruttivi avanzati come Termografia Attiva Transiente, Phased Array ultrasonico e Tomografia Assiale Computerizzata.

Un nuovo motore da 247 CV

Il motore Desmosedici Stradale R 1100 è stato sviluppato specificamente per Superleggera V4 Centenario, con la cilindrata portata a 1.103 cc grazie all’allungamento della corsa. In configurazione Euro 5+ eroga 228 CV di potenza a 14.500 giri, che diventano 247 CV a 14.750 giri con scarico racing.

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Il motore è più leggero di 3,6 kg – rispetto all’unità di Panigale V4 – grazie all’impiego di titanio, viteria alleggerita e componenti interni ottimizzati. I pistoni a due fasce con struttura “box-in-box” e le valvole con componenti in titanio contribuiscono alla riduzione delle masse e al miglioramento dell’efficienza. La distribuzione desmodromica è regolata manualmente, mentre l’albero motore utilizza inserti in tungsteno per migliorare la risposta e la rapidità nella salita di giri.

Il sistema di aspirazione prevede corpi farfallati ovali maggiorati e trombette fisse con lunghezze differenziate, con iniettori ottimizzati per l’atomizzazione del carburante. L’impianto di scarico impiega collettori in titanio a diametro aumentato e silenziatore omologato. La trasmissione adotta il Ducati Racing Gearbox con folle posizionata sotto la prima marcia, affiancato dal sistema Ducati Neutral Lock. La catena DID ERV7 con corona in Ergal consente una riduzione complessiva del peso rispetto ai componenti della Panigale V4 S.

Aerodinamica disegnata dal vento

Le ali ad alta efficienza e i Corner Sidepods di Superleggera V4 Centenario derivano direttamente da Panigale V4 R Superbike e sono progettati per generare deportanza anche ad angoli di piega elevati. Questa soluzione contribuisce a incrementare il carico a centro curva, migliorando il grip degli pneumatici e la stabilità nelle fasi di percorrenza.

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La carenatura è realizzata interamente in fibra di carbonio, in parte lasciata a vista, e si affianca a numerosi altri componenti nello stesso materiale con l’obiettivo di contenere il peso complessivo. Tra questi figurano parafanghi, cover del serbatoio, convogliatori, copripignone, paratacchi, base della sella e condotti di aspirazione. Alcuni elementi sono invece realizzati in alluminio ricavato dal pieno, come le piastre di sterzo, le pedane e il tappo del serbatoio, con finiture dedicate per questa configurazione.

La livrea GP26 Rosso Centenario abbina il nuovo rosso opaco a tonalità più scure a elementi grafici ispirati alla tradizione del marchio. Il riferimento è a modelli storici come Ducati 60 del 1949 e la Gran Sport “Marianna” del 1955, reinterpretati in chiave contemporanea. La stessa impostazione stilistica è stata utilizzata come base per le livree delle Desmosedici ufficiali impegnate nella stagione MotoGP.

Pacchetto tecnologico all’avanguardia

Anche l’elettronica di Superleggera V4 Centenario deriva da Panigale V4 R, ricalibrata e integrata con nuove strategie DVO per offrire maggiore controllo e consentire anche ai piloti meno esperti di avvicinarsi alle tecniche utilizzate in MotoGP. I vari Ducati Traction Control (DTC) DVO, Wheelie Control (DWC) DVO, Slide Control (DSC) e Ducati Power Launch (DPL) DVO sfruttano nuovi algoritmi per una gestione più precisa della potenza e della stabilità.

L’ABS Cornering include Race Brake Control, Road eCBS e il nuovo Engine Brake Control DVO, che integra la funzione Dynamic Engine Brake (DEB). Il sistema regola automaticamente il contributo del freno motore anche sul posteriore in base al carico sull’asse posteriore, migliorando la stabilità in ingresso curva e consentendo traiettorie più strette. In questo modo, anche chi non è professionista può guidare con maggiore confidenza e precisione, sfruttando al massimo il grip disponibile.

Disponibile anche la versione Tricolore

Ducati Superleggera V4 Centenario viene consegnata in un’esclusiva cassa in legno personalizzata, accompagnata dal certificato di autenticità, dal telo coprimoto dedicato, dal tappetino e dai cavalletti paddock anteriore e posteriore. La dotazione speciale include il kit Racing per l’uso in pista, con scarico Akrapovič a passaggio alto, software DAVC Race Pro, carenatura inferiore dedicata, coperchio frizione aperto e protezioni per forcellone e coperchio alternatore, tutte in fibra di carbonio.

Sono presenti anche il kit per l’eliminazione di fari, cavalletto laterale, portatarga e indicatori di direzione, il tappo serbatoio racing in alluminio, la protezione leva freno, il manutentore di carica e la sella racing in neoprene. Ai possessori è offerta inoltre la possibilità di completare il proprio equipaggiamento con casco, giubbotto e tuta in edizione limitata, con grafica coordinata alla livrea GP26 Rosso Centenario.

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Accanto alla versione standard, Ducati realizzerà 100 esemplari di Superleggera V4 Centenario Tricolore, caratterizzati da livrea dedicata che richiama la 750 F1 Endurance Racing degli anni Ottanta reinterpretata in chiave moderna. Per 26 clienti è prevista la MotoGP Experience, giornata in pista con istruttori Ducati alla guida della Superleggera e sessione finale sulla Desmosedici GP26, in programma il 6 e 7 luglio, subito dopo il World Ducati Week 2026.