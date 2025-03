XDiavel V4La Nuova Ducati XDiavel V4 entra in produzione nello stabilimento di Borgo Panigale: il debutto nelle concessionarie è programmato per il mese di maggio 2025

Fonte: Ufficio Stampa Ducati La produzione della Ducati XDiavel V4 è partita

Continua la crescita della gamma Ducati. La Casa italiana, infatti, ha comunicato l’avvio della produzione della nuova XDiavel V4. Si tratta del nuovo modello con cui Ducati va a rielaborare il concetto di Sport Cruiser. La produzione avviene nello stabilimento di Borgo Panigale. L’azienda ha anticipato anche l’avvio di un tour di presentazione, che toccherà le principali città italiane nel corso del mese di aprile facendo da apripista al debutto nelle concessionarie del nuovo modello. Andiamo a scoprire, quindi, tutti i dettagli relativi alla nuova Sport Cruiser.

Via alla produzione

La Ducati XDiavel V4 si rivolge, in modo particolare, agli appassionati del mondo cruiser, alla ricerca di un modello con posizione di guida bassa e rilassata ma anche in grado di offrire prestazioni elevate, da vera e propria dragster. Il cuore del progetto della Casa italiana è rappresentato dal motore V4 Granturismo ad albero controrotante che può garantire una potenza massima di 168 CV, con uno scatto 0-100 km/h completato in meno di 3 secondi.

La moto, in ordine di marcia, pesa 229 chilogrammi e può contare su un telaio monoscocca, sospensioni regolabili e su di un impianto frenante con pinze Brembo Stylema con dischi da 330 mm. Da segnalare anche la sospensione posteriore con corsa aumentata di 25 mm, nel confronto con XDiavel 1260, e anche una sella più ampia con una seduta più spaziosa (+30% in larghezza, +50% in lunghezza) che garantisce maggior comfort anche al passeggero, anche grazie alla presenza di un maniglione posteriore e di uno spessore incrementato (+25 mm).

La XDiavel V4 può contare anche su un cruscotto TFT a colori da 6,9 pollici, con un rapporto tra le dimensioni di 8:3 per semplificare l’accesso alle informazioni. Da segnalare la possibilità di sfruttare anche la connettività Bluetooth, per abbinare lo smartphone alla moto. C’è anche la possibilità di sfruttare il supporto al sistema di navigazione Turn-by-turn. L’elettronica della Sport Cruiser è di primo livello con pacchetto che comprende Ducati Traction Control (DTC) in versione Cornering, Ducati Wheelie Control (DWC), ABS Cornering, Launch Control e Ducati Quick Shift (DQS) 2.0.

Quando arriva

L’attesa per la Ducati XDiavel V4 sarà breve. Dopo la presentazione ufficiale avvenuta nelle scorse settimane, la nuova Sport Cruiser della Casa italiana, infatti, sarà protagonista di un tour promozionale nel corso del mese di aprile, partendo da Milano e toccando varie città italiane. Successivamente, a maggio 2025, è previsto il debutto nelle concessionarie italiane, andando ad affiancarsi ad altre novità recenti come la Multistrada V2.

I clienti interessati al modello potranno scegliere tra le colorazioni Burning Red e Black Lava, entrambe dotate di una finitura metallizzata. La versione Burning Red rappresenta una novità assoluta per la XDiavel V4 che sarà proposta per la prima volta con una livrea rossa, anche se Ducati ha scelto una colorazione molto diversa dai classici Ducati Red e Racing Red. Come da tradizione per tutte le novità della gamma Ducati, la clientela avrà a disposizione un ricchissimo catalogo per personalizzare la moto, con tanti accessori tra cui scegliere.