Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

ANSA Promo biglietti EICMA 2025

EICMA 2025 rappresenta una tappa fissa per tutti gli appassionati di moto. La Fiera di Milano Rho, nella scorsa edizione, ha fatto registrare numeri importanti e ogni anno si arricchisce con nuove proposte e iniziative. La manifestazione lombarda rappresenta una opportunità per gli addetti ai lavori e per i visitatori che vivono con passione il magico mondo delle due ruote.

Come ogni anno, la kermesse meneghina vedrà la presenza di numerosi costruttori che sveleranno modelli all’avanguardia. Per evitare lunghe file e un costo dei tagliandi superiori, gli organizzatori hanno offerto la possibilità di acquistare i biglietti d’ingresso a prezzo scontato. Prevista, inoltre, una crescita di presenze di giornalisti, content creator, tecnici e professionisti della comunicazione.

Promo estiva da sfruttare subito

EICMA ha già aperto la biglietteria per la sua edizione numero 82, che torna nei padiglioni di Fiera Milano a Rho dal 6 al 9 novembre prossimi. Sul sito ufficiale della manifestazione http://www.eicma.it, unico canale di vendita, sono già offerti i biglietti d’ingresso. Con una super promozione di lancio estiva, gli organizzatori hanno deciso di offrire un vantaggio per tutti gli appassionati. Fino alle ore 12 di mercoledì 3 settembre 2025, il titolo d’ingresso sarà infatti in vendita a soli 15 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) al posto di 20 euro, pari a uno sconto del 25%.

L’Esposizione Internazionale delle due ruote potrebbe far segnare nuovi record nella prossima edizione. Con anteprime mondiali e un nuovo palinsesto di show, gare e intrattenimento dell’area esterna MotoLive gli appassionati potranno vivere l’esperienza circondati da centinaia di migliaia di fan. Proprio lo spirito di condivisione e l’energia che si respirano all’evento rendono speciale la visita a ogni padiglione. Sono previsti 10mila posti auto gratuiti distribuiti in undici parcheggi di interscambio ATM a Milano, in corrispondenza con le principali linee di trasporto pubblico. Gli appassionati potranno già approfittare di questa opportunità opzionale e limitata alle giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre, riservando il proprio posto auto gratuito in fase di acquisto del ticket. Vi rimandiamo al sito http://www.eicma.it e ai profili social della manifestazione per rimanere aggiornati su tutte le prossime iniziative.

Un mondo di novità

L’EICMA è il più importante evento fieristico per la filiera motociclistica e rappresenta un elemento cardine del marketing di ANCMA, l’Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell’industria. Lo scorso anno sono state più di 600.000 le presenze registrate durante la sei giorni dell’Edizione numero 81 dell’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, quella che ha reso omaggio ai 110 anni dell’evento espositivo più importante per i fan delle due ruote. I fan ricordato una delle moto più belle della fiera. Rispetto al 2023 si sono avute oltre 40mila le presenze in più, segnando un nuovo primato.

Nel 2024 gli espositori presenti, più di 770, hanno rappresentato 45 Paesi e 2163 brand, con un +26% di aziende presenti per la prima volta nella fiera del capoluogo meneghino. Nel 2025 gli appassionati potranno ammirare tutte le più grandi novità in cantiere dei marchi migliori al mondo, da Honda e Ducati, passando per KTM, Harley-Davidson e Piaggio. Per chiunque fosse interessato a partecipare vi suggeriamo di acquistare il tagliando in anticipo in modo da poter usufruire del vantaggioso sconto del 25%.