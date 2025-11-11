Alla kermesse milanese quest'anno i nuovi caschi presentati dai più importanti brand raccontano come sicurezza, design e tecnologia stiano progredendo sempre più

Raffaele Gomiero A EICMA 2025 sono stati presentati moltissimi nuovi caschi

All’EICMA 2025, oltre alle moto, anche i caschi sono stati protagonisti assoluti della fiera, con modelli sempre più leggeri, connessi e aerodinamici. Dalle soluzioni racing più estreme alle proposte touring e urbane, i grandi marchi hanno mostrato come tecnologia e design possano convivere. Ogni brand ha portato la propria visione: tra comfort, sicurezza e innovazione digitale, dove fibra di carbonio, sistemi di ventilazione evoluti e interni personalizzabili sono diventati ormai la norma. Ecco le novità più interessanti viste nei padiglioni della fiera milanese.

HJC

HJC ha svelato – in occasione di EICMA 2025, il nuovo RPHA 72, casco sport-touring di ultima generazione pensato per chi alterna guida sportiva e viaggi a lungo raggio. Omologato ECE 22.06 e DOT, introduce una calotta più compatta e aerodinamica, con un volume ridotto del 4% e una resistenza all’aria inferiore del 19,7% rispetto al precedente RPHA 71. Pesa 1.445 grammi (in taglia L circa ulteriori 150 g in meno), e garantisce un isolamento acustico superiore grazie al nuovo sistema semi-neckroll.

Raffele Gomiero

Realizzato in fibra PIM+ a sei strati, è dotato di visierino interno parasole, meccanismo visiera migliorato, pinlock incluso e anello di chiusura in titanio Double D-Ring. Il casco RPHA 72 è già disponibile e compatibile con i sistemi Smart HJC Bluetooth 2ª generazione (modelli 50B e 21B), è proposto in tre calotte e diverse versioni: carbonio da 549 euro (599 con grafica) o fibra, con prezzi da 449 (monocolore) a 499 euro (grafica).

Nolan

All’EICMA 2025, Nolan ha presentato due caschi che incarnano alla perfezione la filosofia del marchio: innovazione, comfort e design italiano. L’ N20-2 rinnova il concetto di casco jet urbano, puntando su leggerezza, compattezza e stile moderno. Il casco integra una calotta in policarbonato Lexan, la ventilazione AirBooster, il visierino parasole VPS e gli interni in tessuto riciclato ipoallergenico che lo rendono pratico e confortevole per l’uso quotidiano. Disponibile anche nella versione N20-2 Visor, con visiera Ultrawide antigraffio e generatori di vortice per ridurre il rumore quando aperto.

Raffaele Gomiero

Il nuovo X-904 UC segna l’ingresso di Nolan nell’era dei caschi connessi. Realizzato in fibra composita e sviluppato con Quin Technology, integra sensori d’impatto e sistema automatico di chiamata d’emergenza in caso di incidente, oltre alla raccolta dei dati di guida. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità: da 179,99 euro per il N20-2 e 209,99 euro per la versione Visor, tutti e due già in vendita. L’X-904 UC sarà disponibile a febbraio 2026, con prezzo da definire.

MT Helmets

Due i modelli di spicco che MT Helmets ha portato a EICMA 2025, oltre a tutta l’enorme gamma. Il modello KRE+ S rappresenta l’apice della categoria sport-pista, con calotta in fibra di carbonio, tre taglie per un’indossabilità ottimale, sistema di emergenza per la rimozione dell’imbottitura laterale in caso d’incidente e chiusura a doppio anello “Double D”. È inoltre il più leggero della categoria (solamente 1.250 grammi) ed è dotato di estese prese d’aria e spoiler aerodinamico, testato in galleria del vento per garantire stabilità e comfort anche ad alte velocità.

Raffaele Gomiero

Il modello Thunder 4 SV, invece, è pensato come best seller della gamma più accessibile ed è dotato di una buona ventilazione, materiali più tradizionali, design sportivo ma prezzo contenuto. Il KRE+ S top di gamma ha un prezzo intorno a 700 euro con disponibilità stimata per l’estate 2026, mentre il Thunder 4 R è già presente sul mercato a circa 160 euro.

Caberg

In occasione di EICMA 2025 Caberg ha svelato due modelli che rappresentano al meglio la filosofia del marchio: sicurezza, innovazione e design Made in Italy. Il nuovo Trip è un casco flip-back con mentoniera reversibile a rotazione di 180°, omologato ECE 22.06 P/J, capace di trasformarsi in pochi istanti da integrale a jet. Offre un’aerazione eccellente grazie a prese d’aria regolabili e monta una visiera antigraffio con lente Pinlock 70 Max Vision. Dispone inoltre del sistema Caberg SOS Medical ID, che consente di memorizzare dati sanitari d’emergenza tramite NFC, ed è predisposto per il comunicatore Pro Speak Evo.

Raffele Gomiero

Accanto al Trip, Caberg presenta Roxter, un casco integrale leggero e sportivo pensato per la guida quotidiana. Dotato di spoiler posteriore, sistema di ventilazione evoluto e interni traspiranti e lavabili, garantisce comfort e stabilità anche alle alte velocità. Il casco Tripb ha un prezzo di 299,99 euro (349,99 con grafica Lunar), mentre il Roxter di 109,99 euro, o 139,99 euro nelle versioni grafiche Hunter e Colt. Trip sarà disponibile ad aprile/maggio 2026, mentre Roxter da marzo 2026.

Shark

Shark porta al salone milanese due caschi che coprono esigenze molto diverse. Il modello OXO è un casco modulare reversibile flip-back, progettato per la prima volta da Shark appositamente per chi alterna spesso strada e città: la mentoniera si ribalta completamente per diventare una vera soluzione “jet” senza rinunciare alla protezione dell’integrale, grazie all’omologazione P/J/ECE 22.06. Realizzato in policarbonato Lexan, vanta design aerodinamico, doppia presa d’aria più estrattori e visiera Pinlock 70 inclusa.

Raffaele Gomiero

Parallelamente, lo SKWAL CUP è una novità più “racing” pensata per gli amanti delle performance su strada: nuove linee aerodinamiche, quattro prese d’aria anteriori, due estrattori posteriori e design fortemente influenzato dalla pista. Presente in fiera anche il modello Aeron GP che è l’apice della gamma racing di Shark, con calotta in fibra composta “COVA” (circa 80% carbonio, 20% aramide) e aerodinamica attiva grazie a flap adattivi brevettati: riducono l’effetto vela dell’80 % e la turbolenza del 50 %. evoluta con 5 prese d’aria e 7 estrattori, peso dichiarato circa 1.410 g. Omologato ECE 22.06/FIM, pensato per pista e circuito con dotazione racing integrata. Il modello OXO da 339 euro è già disponibile; SKWAL CUP da 269 euro, sarà disponibile dal 1 dicembre 2025, mentre il top di gamma Aeron GP è già disponibile a partire da 1.149,99 euro.

NOS Helmets

A EICMA 2025 NOS Helmets ha presentato le due proposte di punta della gamma: il modello NOS NS‑15C e il NOS NS‑11C. Entrambi caratterizzati da alte prestazioni e una buona personalizzazione, progettati per motociclisti esigenti alla ricerca di comfort, tecnologia e adattabilità. Il NS-15C, pensato per il segmento modulare/touring, dispone di calotta in HCComposite, sistema EPS a due densità, interni completamente personalizzabili e ventilazione sviluppata in galleria del vento.

Il NS-11C si posiziona al top della gamma full-face: calotta in carbonio (o HCComposite a seconda della variante), peso contenuto, interni cuciti a mano, personalizzazione su misura e omologazione ECE 22-06. In entrambi i modelli è prevista la predisposizione per interfono di ultima generazione, sottogola rimovibile in due parti, una sotto lente inclusa e l’esclusiva possibilità di custom-fit degli interni su misura, servizio totalmente gratuito anche dopo l’acquisto. Il NS-15C è proposto da circa 429 euro, mentre il NS-11C da circa 399 euro.

Scorpion EXO

Il nuovo Scorpion EXO-RACE Air rappresenta la punta di diamante della serie Apex, nato per le competizioni e pensato per chi vive la moto in modo estremo. La calotta è realizzata in una Carbon Matrix Fiber che combina carbonio, kevlar e fibra di vetro, assicurando rigidità e leggerezza eccezionali, inoltre è omologato ECE 22.06 e FIM Racing #2, garanzia di massima protezione anche in pista. Nel design spicca lo spoiler posteriore retrattile, regolabile per aumentare la stabilità alle alte velocità o ridurre la resistenza in città.

Raffaele Gomiero

Gli interni, in tessuto tecnico CoolTech, assorbono il sudore e sono abbinati al sistema AirFit, che permette di gonfiare i guanciali per una calzata perfetta. Il nuovo meccanismo di chiusura visiera è a scatto singolo, con lente Pinlock MaxVision inclusa e visiera ottica Classe 1 per avere la migliore visione possibile. Prezzo: da 649 euro (versione Solid) fino a 699 euro (versioni grafiche). Disponibile da inizio 2026.