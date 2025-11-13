Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Sito ufficiale Mooster Mooster è un progetto tutto italiano e riporta in primo piano uno scooter simbolo degli anni Novanta

La presenza di Mooster a EICMA 2025 riporta l’attenzione su Booster, il modello di casa Yamaha (commercializzato tramite il marchio MBK) che negli anni Novanta definì un nuovo modo di intendere i “motorini”. Il successo di quel progetto, nato come reinterpretazione europea dello Yamaha Zuma, trasformò Booster in un riferimento per una generazione, grazie a proporzioni compatte, ruote larghe e un’identità immediatamente riconoscibile.

Ma cos’è Mooster? Si tratta di uno scooter elettrico che riprende forme e impostazione dello storico Booster, aggiornandole alle esigenze attuali. L’iniziativa, sviluppata dall’azienda italiana E-Power, sfrutta la possibilità di riprodurre le carene originali, proponendo un modello che ricollega il mercato odierno a un’icona capace di influenzare il segmento dei “cinquantini” per oltre vent’anni.

Display digitale touch e rumore artificiale per la marmitta

Mooster adotta un motore QS Hub da 5 kW, soluzione che consente di raggiungere una velocità massima dichiarata di 125 km/h e di collocare il modello nella fascia L3. L’unità è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 5760 Wh, 72V 80Ah, ricaricabile in circa due ore tramite tecnologia Type 2, anche con sistemi domestici. L’autonomia stimata si attesta intorno ai 120 km, valore che consente un utilizzo urbano ed extraurbano senza particolari limitazioni. L’impostazione di guida si allontana da quella originaria di Booster: al posto del manubrio naked, molto diffuso tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, trova posto un display digitale touch LCD dotato di funzioni multimediali e compatibilità CarPlay.

Una delle soluzioni più peculiari riguarda la presenza di un dispositivo audio integrato nella marmitta, che riproduce artificialmente un suono ispirato al rumore di Booster, trasformando un elemento estetico in un richiamo diretto al passato. Il sistema è supportato da un secondo altoparlante posizionato nel retroscudo, utilizzabile anche per contenuti multimediali. Mooster include inoltre freni a disco su entrambe le ruote per incrementare la sicurezza in frenata e una funzione retromarcia pensata per agevolare le manovre a bassa velocità.

Disponibile in tiratura limitata e con Ecobonus

La produzione di Mooster – presente all’edizione 2025 di EICMA – è prevista in una tiratura limitata di 1.000 unità. Tra gli elementi distintivi dell’offerta rientra la possibilità, inclusa nel prezzo, di richiedere interventi estetici dedicati sulla carrozzeria. Le grafiche e le colorazioni vengono realizzate dagli artigiani dell’azienda, che intervengono direttamente sulle superfici esterne per adattare il modello ai gusti del cliente. Il listino ufficiale indica un prezzo di 3.990 euro, che scende a 2.790 euro applicando l’Ecobonus statale riservato ai veicoli elettrici. Oltre al vantaggio economico, Mooster beneficia dell’esenzione dal pagamento del bollo per cinque anni e dell’accesso consentito alle zone a traffico limitato. L’offerta commerciale prevede inoltre una garanzia di 5 anni o 50.000 km.

Yamaha ci provò nel 2023 con una bici elettrica

Mooster non rappresenta l’unico ritorno legato al nome Booster. Anche Yamaha, due anni fa, ha scelto di rilanciare quella denominazione introducendo una proposta elettrica pensata per la mobilità urbana. Il progetto comprendeva una S-pedelec e una e-bike denominata Booster Easy. Quest’ultima adottava pneumatici maggiorati, telaio minimalista in alluminio e un’unità motore progettata per offrire assistenza fluida nella pedalata, con velocità massima di 25 km/h e autonomia fino a 120 chilometri. L’impostazione era pensata per affrontare sia percorsi cittadini sia superfici irregolari, riprendendo alcuni richiami estetici del modello degli anni Novanta e trasferendoli su un mezzo leggero, a zero emissioni e orientato all’uso quotidiano.