Moto Guzzi arriva a EICMA 2025 con un approccio di continuità, proponendo per V7, V85 TT e Stelvio una gamma di colori e grafiche rinnovata per il 2026. Le modifiche interessano esclusivamente l’aspetto estetico, confermando l’impostazione tecnica e il carattere dei tre modelli, già aggiornati con l’introduzione della normativa Euro 5+. Il marchio di Mandello del Lario sta attraversando un momento di trasformazione, con lo storico stabilimento in fase di completa ristrutturazione in vista del nuovo anno. In questo contesto, le nuove livree esposte allo stand E76 del Gruppo Piaggio, nel padiglione 9, segnano un’evoluzione sobria ma significativa, che ribadisce l’identità stilistica della tradizione di Moto Guzzi.

Moto Guzzi V7 2026: un omaggio al passato

V7 resta uno dei modelli più rappresentativi della storia Moto Guzzi e per il 2026 rinnova la propria gamma con nuovi colori e grafiche. V7 Stone, moderna e lineare, introduce la nuova tonalità Sabbia Camo accanto alle già note Nero Opaco e Blu Profondo. V7 Special mantiene un’impostazione classica, arricchita dalle livree Nero Smeraldo e Bianco 1969, con dettagli cromati e sella nera dedicata. V7 Sport, infine, riprende la tradizione corsaiola con forcella rovesciata, doppio disco anteriore e cerchi sportivi. Le nuove colorazioni Rosso Monza, Verde Legnano e Grigio Lario ne sottolineano l’identità racing.

La filosofia del progetto è immutata: una moto essenziale, riconoscibile e fedele allo spirito dell’Aquila. Il bicilindrico trasversale da 853 cm³ mantiene la configurazione classica ma introduce aggiornamenti nelle mappature e nella gestione termica per una risposta più fluida. La postura di guida rimane naturale, con sella piatta e manubrio largo, mentre la dotazione include strumentazione analogico-digitale e illuminazione full LED. I prezzi delle varianti 2026 saranno comunicati nei prossimi mesi.

Moto Guzzi V85 2026: tre versioni disponibili

V85 resta uno dei riferimenti più solidi nella gamma Moto Guzzi a EICMA e per il 2026 si presenta con una gamma più articolata. La piattaforma non cambia, ma viene declinata in tre versioni distinte: Strada, TT e TT Travel. Strada interpreta la visione più essenziale e urbana del progetto, con cerchi in lega e uno stile minimale. TT conferma la vocazione polivalente, capace di unire strada e fuoristrada leggero con un’estetica che richiama le origini anni Ottanta. Travel, infine, è pensata per i lunghi viaggi, con serbatoio maggiorato da 23 litri, dotazioni da viaggio e sistema multimediale Moto Guzzi MIA di serie.

Tutte le varianti mantengono le caratteristiche tecniche note, compreso il bicilindrico trasversale da 853 cm³ raffreddato ad aria e la trasmissione a cardano. L’aggiornamento riguarda soprattutto la gamma cromatica, che introduce tinte ispirate al viaggio: Verde Legnano e Rosso Monza per Strada, Giallo Sabbia Wadi e Grigio Yanar Dag per TT, Blu Zefiro per Travel. I prezzi non sono ancora stati ufficialmente comunicati.

Moto Guzzi Stelvio 2026: tanta tecnologia e aerodinamica

Stelvio affronta il 2026 con una proposta più matura, collocandosi nel cuore del segmento adventure di media-alta cilindrata. Il motore è il bicilindrico V-Twin da 1.042 cm³ raffreddato a liquido, con potenza pari a 115 CV, lo stesso introdotto con Mandello. L’unità riceve interventi mirati sull’erogazione e sull’elettronica, con mappe di guida aggiornate e connettività estesa tramite la piattaforma Moto Guzzi MIA. Il telaio in acciaio lavora con sospensioni a corsa lunga e trasmissione a cardano, mentre l’aerodinamica adotta un parabrezza regolabile elettricamente e convogliatori laterali che ottimizzano la protezione aerodinamica anche a velocità sostenute.

La gamma 2026 introduce due nuove colorazioni, Grigio Climbing e Verde Hiking, ispirate al mondo outdoor, e conferma la Stelvio Duecento Tributo, edizione limitata che celebra i 200 anni del passo alpino da cui prende il nome. Questa versione adotta la piattaforma radar Piaggio Fast Forward, con funzioni di assistenza avanzata come Forward Collision Warning e Following Cruise Control. L’allestimento comprende di serie manopole riscaldabili, sella comfort, cavalletto centrale, sensore TPMS, cambio quick shifter bidirezionale e sistema Moto Guzzi MIA. Stelvio Model Year 2026 è proposta a partire da 16.499 euro, con una versione più accessoriata attesa nel corso dell’anno.