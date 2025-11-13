22 anni di esperienza nel giornalismo, ha scritto per testate online e offline di tipo generalista, verticali di settore e quotidiani. Si occupa di Tecnologia, Automotive e Lifestyle.

Raffele Gomiero II meglio della tecnologia di EICMA 2025

EICMA 2025 ha confermato ancora una volta quanto il mondo delle due ruote stia vivendo una trasformazione rapidissima, sospesa tra elettronica avanzata, servizi digitali e soluzioni che puntano a rendere la guida più sicura, più intuitiva e, in molti casi, anche più divertente. Tra gli stand, la sensazione comune era quella di trovarsi davanti a un’anteprima del futuro, un concentrato di idee che non riguarda soltanto le moto in sé, ma tutto ciò che ruota attorno all’esperienza del motociclista: dalla telemetria personale ai sistemi di assistenza, dai display intelligenti ai filtri ottici di nuova generazione.

La varietà delle proposte racconta bene quanto il settore stia spingendo verso un ecosistema sempre più connesso. Brembo, ad esempio, porta in pista un approccio nuovo alla telemetria con Tracktribe, mentre la Insta360 X5 MM93 Edition unisce tecnologia video e storytelling personale. Cellularline introduce un interfono e un navigatore pensati per semplificare la comunicazione e l’orientamento quotidiano, mentre Bosch aggiorna il concetto stesso di sicurezza con radar, software e unità dedicate all’elettrificazione. CHIGEE trasforma il cockpit della moto in un piccolo centro comandi digitale, e IRID mostra come anche una visiera possa diventare un elemento attivo, capace di adattarsi alla luce in modo quasi istintivo.

Un insieme di innovazioni diverse, ma unite da un filo conduttore chiaro: rendere ogni viaggio comodo, sicuro e più tecnologico, senza complicare l’esperienza di chi guida. Ecco il meglio che abbiamo visto quest’anno alla fiera milanese.

Brembo Tracktribe, la telemetria per tutti

Brembo arriva a EICMA 2025 con un’idea che sa di svolta: Tracktribe, un dispositivo pensato per chi vive la pista giro dopo giro e vuole avere a disposizione ogni dato possibile su come ha girato allo scopo di migliorare i suoi tempi personali. È un oggetto piccolo, ma dietro c’è una filosofia che pensa in grande: trasformare la telemetria in qualcosa di semplice, accessibile e – finalmente – utile anche a chi non è un pilota professionista.

Si presenta come una centralina compatta, da installare sulla coda della moto tramite un tecnico autorizzato. Lavora in modalità totalmente standalone, senza bisogno di cablaggi complicati o centraline aggiuntive, e sfrutta una piattaforma inerziale integrata e un modulo GPS ad alta precisione. Una volta inseriti i dati del proprio modello di moto e installata l’app dedicata, fa tutto da solo: la registrazione parte, i dati vengono inviati sul cloud e si genera una sorta di “diario digitale” dei propri giri in circuito.

Ufficio Stampa Brembo

La parte più interessante, però, arriva dopo. Tracktribe confronta automaticamente i tempi con quelli della community, dove compaiono anche i riferimenti dei piloti che hanno scelto di aderire al progetto. Non solo cronologici: c’è anche la loro telemetria completa, un patrimonio prezioso per chi vuole capire davvero come si costruisce un giro veloce. Collegando una qualsiasi action cam inoltre, il sistema sincronizza i video con i dati raccolti, creando una lettura estremamente intuitiva delle proprie linee e dei propri errori.

Dentro l’app compaiono sfide, classifiche e confronti diretti: una dimensione quasi ludica, che rende la telemetria un gioco serio ma divertente. Chi preferisce avere tutto sott’occhio può fissare lo smartphone sulla moto tramite uno dei numerosi accessori presenti sul mercato e leggere tempi e parziali in tempo reale mentre gira.

Ufficio Stampa Brembo

Fondamentale chiarire una cosa: l’acquisizione dati in circuito, invece, è progettata per attivarsi esclusivamente quando la moto si trova effettivamente in pista e viene disabilitata su strade aperte al traffico. L’arrivo sul mercato è previsto per la primavera 2026, con un prezzo che dovrebbe essere sotto i mille euro.

Nuova Insta360 X5 MM93 2025 Championship Edition

La nuova Insta360 X5 MM93 2025 Championship Edition celebra la vittoria del campione Marc Márquez, con un look esclusivo, finiture nere e dettagli a tema #93. Il cuore tecnico resta quello della X5: sensori grandi, lente sostituibile, stabilizzazione FlowState e filtri avanzati. È dotata di due sensori da 1/1,28″, capace di scattare foto fino a 72 MP e registrare video in 8 K a 30 fps o in 5,7 K a 60 fps, con 4 K fino a 120 fps per slow motion, inoltre una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di sostituire gli obiettivi danneggiati, riducendo costi e tempi di riparazione.

Raffele Gomiero

Dispone inoltre di stabilizzazione evoluta, modalità protezione notturna (“PureVideo”), e una costruzione robusta che promette buone prestazioni anche in condizioni difficili. Disponibile in tiratura limitata (9.393 unità) e accompagnata da abbonamento cloud incluso, sarà in promozione fino al 2 gennaio al prezzo speciale di 685 euro anziché 759 euro.

Cellularline Interphone ERA 1X e Navigatore Beeline Moto II

Il nuovo Interphone ERA 1X debutta a EICMA 2025 con l’ambizione di ridisegnare completamente il concetto di interfono moderno. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un dispositivo che mette il design al centro: cover intercambiabili, finiture texturizzate, illuminazione LED dinamica e una cura estetica rara nel settore. All’interno una piattaforma tecnica di alto livello: audio premium firmato Harman Kardon, connettività avanzata con Mesh 3.0 compatibile con Sena e Bluetooth 5.3, più un sistema di cancellazione del rumore gestito da intelligenza artificiale che migliora sensibilmente la qualità delle conversazioni anche a velocità elevate.

Il pairing avviene tramite QR code con l’app Interphone, mentre la funzione Wave Intercom consente conversazioni VoIP con utenti illimitati e condivisione della posizione in tempo reale, mentre la distanza massima tra le moto è di 1,5 km. Non manca la certificazione IP67, l’accensione automatica e la ricarica rapida che in soli 20 minuti offre fino a cinque ore e mezza di comunicazione, mentre l’autonomia con una carica completa è di circa 20 ore.

Raffaele Gomiero

Il Beeline Moto II è il compagno perfetto per chi vuole un navigatore essenziale, si tratta di un piccolo dispositivo da 53 mm di diametro e soli 42 g, facile da montare su qualsiasi manubrio. Incorpora uno schermo a colori da 1,45″ con risoluzione 412×412, visibile in ogni condizione grazie al rivestimento anti-riflesso, inoltre è resistente all’acqua e alla polvere (IP67), funziona collegato al telefono via Bluetooth e consente fino a 14 ore di autonomia. Con l’app Beeline si può scegliere tra modalità “Fast” o “Fun”, importa tracciati GPX, oppure si può utilizzare la funzione “Compass Mode” per seguire solo una freccia verso la destinazione.

Ufficio Stampa Cellularline

Prezzi e disponibilità: Beeline Moto II è già disponibile a partire da 199,99 euro, mentre Interphone ERA 1X arriverà a febbraio/marzo 2026 con prezzi a partire da 399 euro.

Bosch: nuove soluzioni per la sicurezza in moto

A EICMA 2025, Bosch porta una visione molto chiara del futuro delle due ruote: una guida più sicura, intelligente e capace di adattarsi a ogni tipo di moto e motociclista. Il cuore della presenza dell’azienda è un pacchetto di soluzioni hardware e software che punta a unire tecnologia avanzata e utilizzo quotidiano, senza mai perdere di vista la praticità. La parte più discussa dai media europei riguarda i nuovi sistemi di assistenza basati su radar. Bosch introduce sei funzioni inedite pensate per aumentare comfort e sicurezza: dall’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go al Riding Distance Assist, fino all’Emergency Brake Assist. Per la zona posteriore arrivano invece il Rear Distance Warning e il Rear Collision Warning, utili soprattutto nel traffico intenso. Alcune di queste tecnologie debuttano già su modelli di serie.

Ufficio Stampa Bosch

Accanto ai sistemi radar c’è l’evoluzione dell’ABS: l’ABSi integra al suo interno l’unità inerziale, semplificando l’architettura della moto e ampliando la diffusione dell’MSC anche sui segmenti più piccoli. Per chi ama la pista, il Race eCBS sviluppato con Ducati porta la frenata combinata a un livello completamente nuovo. Bosch dedica spazio anche all’efficienza: il nuovo Drive Control Unit da 2 kW permette di elettrificare scooter e moto leggere con funzioni come cruise control, smooth riding e recupero energetico. Sul fronte digitale arrivano le funzioni on-demand e gli aggiornamenti over-the-air, gestibili direttamente dallo smartphone, insieme a una nuova generazione di display TFT più luminosi e intuitivi.

Chigee AIO-6, il display che trasformare la moto in un vero hub digitale

Il CHIGEE AIO-6 è un display da sei pollici pensato per trasformare la moto in un vero hub digitale: navigazione full-touch, mirroring di CarPlay e Android Auto, compatibilità con dash-cam HDR e accessori smart come TPMS e moduli 4G. È costruito per resistere alle intemperie (certificazione IP69K) e offre un’interfaccia studiata per i motociclisti, con schermo altamente luminoso, pulsanti fisici adatti per essere utilizzato con i guanti e un montaggio rapido.

Raffaele Gomiero

Installando una scheda per il traffico dati interna è anche possibile utilizzarlo oltre che come allarme antifurto anche per comunicare un SOS in caso si è coinvolti in un incidente, permette di vedere l’angolo cieco della moto e inoltre è possibile accedere da remoto alle eventuali videocamere installate e connesse ad esso per vedere cosa succede intorno alla propria moto. In pratica mira a combinare stile, robustezza e funzioni avanzate per chi vuole andare oltre il semplice display

IRID Dynamic Light Filter, la visiera del futuro

Presentato per la prima volta a EICMA 2025, l’IRID Dynamic Light Filter porta nei caschi da moto una tecnologia che cambia davvero la percezione della guida. Immaginate una visiera capace di adattarsi alla luce in meno di un secondo, passando da una tonalità chiara a un filtro scuro equivalente a una categoria S3 senza che il motociclista debba fare nulla. Nessun pulsante, nessuna batteria, nessuna distrazione: è lo strato a cristalli liquidi brevettato a regolare automaticamente la luminosità, mantenendo sempre un campo visivo pulito e uniforme.

Sul casco, questa tecnologia diventa un alleato prezioso soprattutto quando la luce cambia di continuo: gallerie improvvise, zone d’ombra in montagna, riflessi del tramonto, tratti cittadini con alternanza di sole e palazzi. La visiera si adatta da sola, evitando quel mezzo secondo di abbaglio che spesso porta a rallentare o a irrigidirsi alla guida, anche perché allungare questi tempi di adattamento significa arrivare alla fine della galleria, dove è inutile dato che a 130 km/h è facile che una cosa del genere accada.

Realizzata con materiali ad alta uniformità cromatica e progettata per durare nel tempo, la lente IRID migliora il comfort visivo e riduce l’affaticamento durante i viaggi lunghi. È una soluzione “Made in Italy” che unisce tecnologia, sicurezza e praticità in un modo sorprendentemente naturale, quasi invisibile, ma immediatamente percepibile quando si guida. L’azienda sta stringendo accordi con i più importanti produttori di caschi, al momento l’unica azienda che sfrutta questa tecnologia per i suoi caschi è la Shark.