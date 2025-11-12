Tra grandi ritorni e novità cinesi, i modelli proposti quest'anno rappresentano al meglio l’evoluzione del segmento racing tra tradizione e innovazione

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa CFMoto EICMA 2025 riporta in scena le sportive più attese, tra novità e modelli iconici

Il cuore di EICMA 2025 batte (anche) nei padiglioni dedicati alle sportive. Il salone di Milano si conferma un palcoscenico privilegiato per i costruttori che puntano a combinare tecnologia, potenza e design. Dai ritorni di modelli storici alle nuove sfide provenienti dall’Asia, l’edizione di quest’anno ha mostrato un panorama estremamente vario e competitivo.

La tendenza più evidente è la convergenza tra il mondo delle corse e quello della produzione stradale: aerodinamica attiva, elettronica evoluta e propulsori sempre più efficienti delineano la direzione di questo segmento. Le sportive di ultima generazione non si limitano, però, a riprendere soluzioni da pista, ma le adattano a un uso quotidiano, confermando come l’anima racing resti il punto di riferimento per il futuro delle due ruote. Ecco le cinque proposte più interessanti tra quelle viste durante la kermesse milanese.

Ducati Panigale V4 R: numeri da brivido

Forse una scelta scontata, ma la presenza di Ducati Panigale V4 R a EICMA 2025 resta tra le più significative nel panorama delle sportive. Il nuovo modello di Borgo Panigale introduce una serie di aggiornamenti tecnici che la avvicinano ancora di più al mondo delle competizioni. Il motore Desmosedici Stradale R da 998 cm³, conforme alla normativa Euro 5+, eroga 218 CV di potenza a 15.500 giri/minuto e deriva direttamente dall’esperienza di Ducati in MotoGP. In configurazione racing, la potenza arriva fino a 239 CV, con una velocità di punta che supera i 330 km/h. Tra le novità spicca il cambio Ducati Racing Gearbox con folle posizionata sotto la prima marcia, una soluzione mutuata dai prototipi da gara, pensata per migliorare il controllo nelle fasi di staccata.

Ufficio Stampa Ducati

Panigale V4 R porta su strada tecnologie tipiche del mondo Superbike, a partire dai Corner Sidepods e dalle nuove ali, capaci di incrementare il carico aerodinamico del 25% rispetto al modello precedente. Il telaio Front Frame e il forcellone Hollow Symmetrical Swingarm sono stati sviluppati per ottimizzare la resa con pneumatici slick, mentre sospensioni Öhlins e sterzo SD20 garantiscono ampie possibilità di regolazione. L’elettronica introduce l’algoritmo Ducati Vehicle Observer e il sistema Race Brake Control, che gestisce la frenata in base all’inclinazione. Il cruscotto TFT da 6,9” include le modalità Track e Road, oltre alla funzione “Grip Meter”. È disponibile all’acquisto da questo mese, con kit racing e accessori sviluppati in collaborazione con Akrapovič, a un prezzo di 43.990 euro.

ZX Moto 820 RR: arriva un’altra concorrente cinese

È una ingresso in grande stile a EICMA 2025 quello del nuovo marchio ZXMoto, alla sua prima uscita ufficiale in Europa. La casa fondata da Zhan Xue ha presentato una gamma completa di modelli, dalle naked alle adventure, passando per le supersportive e le cruiser. L’obiettivo è chiaro: ritagliarsi uno spazio importante nel mercato globale, affrontando direttamente la concorrenza giapponese ed europea. Tra le novità, 820 RR rappresenta la proposta più interessante per gli appassionati delle sportive, una moto che anticipa il debutto del marchio nel Campionato Mondiale Supersport (SSP) previsto per il 2026.

Ufficio Stampa EICMA

ZXMoto 820 RR adotta un motore tricilindrico da 818 cm³ in grado di sviluppare fino a 145 CV a 12.500 giri/minuto nella versione più potente, la 820RR-R. Il telaio è di tipo perimetrale in alluminio, con forcellone tradizionale e sospensioni completamente regolabili fornite da Showa. L’impianto frenante è firmato Brembo, a conferma della volontà del costruttore di proporre una ciclistica curata. Secondo le informazioni diffuse, la versione da gara potrebbe arrivare a 150 CV e 175 kg in ordine di marcia. Alcuni dettagli lasciano spazio a miglioramenti, ma il rapporto tra prestazioni e prezzo (non ancora svelato) si preannuncia competitivo.

Suzuki GSX-R 1000R: la leggenda si presenta al pubblico

Un ritorno atteso per Suzuki a EICMA 2025, dove la casa di Hamamatsu ha svelato la nuova GSX-R1000R in occasione del quarantesimo anniversario della famiglia GSX-R. Il modello non cambia radicalmente, ma introduce una serie di aggiornamenti tecnici che ne migliorano efficienza e prestazioni. Il quattro cilindri in linea da 999,8 cm³ è stato rivisto per rispettare le normative Euro 5+, con interventi su aspirazione, scarico e distribuzione. Tra le novità figurano pistoni forgiati, un silenziatore in titanio ridisegnato e una frizione antisaltellamento evoluta. Restano il telaio in alluminio e l’impostazione ciclistica, mentre l’adozione di una batteria al litio più leggera e compatta contribuisce a ridurre il peso complessivo.

Ufficio Stampa Suzuki

L’elettronica di GSX-R1000R è stata aggiornata con l’ultima versione del sistema Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), ora dotato di una nuova piattaforma inerziale Bosch più leggera. Sono stati rivisti i controlli di trazione, anti-impennata e coppia in piega, oltre al quickshifter bidirezionale e al launch control. L’ABS cornering include la funzione “discesa”, supportata da una centralina frenante Astemo più compatta. Dal punto di vista aerodinamico, il modello può montare alette opzionali in fibra di carbonio per migliorare la stabilità alle alte velocità. In omaggio ai 40 anni della saga GSX-R, Suzuki propone tre livree ispirate a epoche diverse — blu 1986, rosso 1993 e giallo 2005 — a testimoniare la continuità di una sportiva che evolve senza rinnegare la propria identità.

CFMoto SR-RR V4 Prototype: ora si fa sul serio

CFMoto alza il livello della propria offerta presentando a EICMA 2025 la SR-RR V4 Prototype, una supersportiva che segna il debutto del marchio cinese in questo tipo di segmento. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Modena 40, prevede un motore V4 da 997 cm³ in grado di superare i 210 CV di potenza, con un peso inferiore ai 200 kg; proprio il rapporto peso/potenza (sotto il valore di 1 kg/CV) colloca SR-RR V4 Prototype in diretta competizione con i modelli più performanti di Ducati e Aprilia. Il propulsore è ancora in fase di sviluppo, ma l’obiettivo dichiarato è il debutto nel 2027, con una versione pronta a gareggiare nel Campionato Mondiale Superbike.

Ufficio Stampa CFMoto

Uno degli elementi più innovativi è l’aerodinamica attiva, con appendici frontali che modificano automaticamente angolo e incidenza in base alla velocità e alle condizioni di guida. Questa soluzione, finora riservata ai prototipi da corsa, mira a migliorare stabilità e aderenza in curva, oltre a ridurre la resistenza aerodinamica. Il telaio, ispirato a una configurazione front-frame con la sezione anteriore collegata ai cilindri del motore, è accompagnato da sospensioni di tipo attivo e da uno scarico Akrapovič in titanio. Con la SR-RR V4 Prototype, CFMoto dimostra la volontà di passare da costruttore emergente a protagonista nel panorama delle sportive di ultima generazione.

Kawasaki Ninja ZX-10R: aggiornamenti in vista del 2026

Kawasaki lancia a EICMA 2025 la nuova evoluzione di Ninja ZX-10R, aggiornata in vista del 2026 con interventi mirati su aerodinamica, elettronica e ciclistica. Il frontale è stato ridisegnato per integrare alette aerodinamiche di nuova concezione, che incrementano la deportanza del 25% rispetto al modello precedente. Questo miglioramento consente maggiore stabilità in rettilineo e una migliore precisione in inserimento di curva. Il feeling della gamma Ninja è stato mantenuto, ma con gruppi ottici più compatti e una presa d’aria Ram Air riposizionata per ottimizzare i flussi. Le sospensioni Showa BFF all’anteriore e BFRC lite al posteriore ricevono tarature specifiche per la guida sportiva, mentre il telaio è stato irrigidito nei punti chiave per aumentare la trazione e la reattività nei cambi di direzione.

Virgilio Motori

Il motore quattro cilindri in linea da 998 cm³ è ora conforme alla normativa Euro 5+, grazie a una nuova gestione dell’alimentazione con doppio sensore O2 che migliora la precisione della miscela aria/benzina. L’impianto frenante resta firmato Brembo, con pinze monoblocco M50 e dischi da 330 mm. Sul fronte elettronico, la ZX-10R adotta un pacchetto aggiornato che include S-KTRC, KCMF, launch control, freno motore regolabile e quickshifter KQS. Debutta inoltre un display TFT a colori da 5 pollici con connettività Rideology e sistema di navigazione turn-by-turn integrato, una novità assoluta per la superbike di Akashi. Il risultato è una sportiva che si evolve senza rompere con la tradizione, affinando ulteriormente un progetto già ai vertici della categoria.