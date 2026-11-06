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Virgilio Motori Ecco quali sono secondo noi i migliori caschi di EICMA 2026

A EICMA 2026 i caschi tornano protagonisti accanto alle nuove moto, con una serie di novità che puntano soprattutto su sicurezza, leggerezza e comfort. Dai modelli racing sviluppati per la pista ai modulari pensati per i lunghi viaggi, i principali produttori hanno presentato una nuova generazione di prodotti caratterizzati da materiali sempre più sofisticati e soluzioni aerodinamiche evolute. Il carbonio continua a guadagnare spazio, mentre i sistemi di ventilazione, le visiere e gli interni vengono perfezionati per migliorare il comfort durante la guida.

Tra le proposte più interessanti del Salone milanese spiccano le novità di HJC, Nolan, Shoei, MT Helmets e LS2, con prodotti destinati a categorie di motociclisti molto differenti. Alcuni modelli sono già disponibili, mentre altri arriveranno nei negozi nel corso dei prossimi mesi. Ecco le principali caratteristiche e i prezzi di quelli che secondo noi sono i migliori caschi presentati a EICMA 2026.

HJC

HJC porta a EICMA 2026 una gamma rinnovata che punta su leggerezza, versatilità e rapporto qualità-prezzo. Tra le novità più interessanti troviamo l’F72 Carbon, casco integrale sport-touring caratterizzato da una calotta interamente in fibra di carbonio, materiale che permette di contenere il peso senza rinunciare alla resistenza. Con circa 1.350 grammi dichiarati, si rivolge ai motociclisti che cercano un prodotto confortevole per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi, mantenendo un’impostazione sportiva. La visiera HJ-52 offre un ampio campo visivo, protezione UV e trattamento antigraffio, mentre il visierino parasole integrato permette di adattarsi rapidamente alle diverse condizioni di luminosità, completano la dotazione gli interni removibili e lavabili e un sistema di ventilazione progettato per favorire il ricambio d’aria.

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Accanto alla versione in carbonio troviamo l’F72, che riprende buona parte delle caratteristiche del modello superiore ma utilizza una calotta in fibra di vetro. Si tratta di una soluzione pensata per chi desidera un integrale moderno e ben equipaggiato, senza affrontare la spesa richiesta dalla versione più leggera. Entrambi i caschi sono omologati ECE 22.06 e offrono una predisposizione per i sistemi di comunicazione del marchio.

L’altra proposta interessante è l’i101, casco modulare convertibile progettato per chi alterna l’utilizzo urbano ai percorsi extraurbani. La mentoniera ribaltabile consente di passare dalla configurazione integrale a quella aperta, aumentando la praticità soprattutto durante le soste e gli spostamenti cittadini. Il casco è proposto con due misure di calotta per migliorare la vestibilità e dispone di visierino parasole integrato, interni removibili e omologazione P/J, che permette l’utilizzo nelle due configurazioni previste.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, l’F72 Carbon è proposto a 429,90 euro, mentre l’F72 parte da circa 319,90 euro e raggiunge i 359,90 euro nelle versioni grafiche. L’i101 è già disponibile a 299,90 euro nella versione monocolore e a 349,90 euro con grafica.

Nolan

Nolan si presenta a EICMA 2026 con tre caschi che interpretano esigenze differenti, dalla guida sportiva al turismo fino alla mobilità urbana. Il modello più prestigioso è l’X-804 ST Ultra Carbon, evoluzione stradale dell’integrale racing X-804 RS. Il casco conserva la calotta in fibra di carbonio e le soluzioni tecniche sviluppate per le competizioni, ma introduce uno spoiler posteriore più compatto e meno appariscente, pensato per offrire una maggiore versatilità nell’impiego quotidiano. La ventilazione, gli interni e il sistema visiera mantengono l’impostazione sportiva, mentre la predisposizione per gli interfoni N-Com rende il modello più adatto anche ai viaggi.

Per chi cerca un casco capace di adattarsi a diverse situazioni arriva il nuovo N70-3 X, evoluzione del crossover della casa bergamasca. La particolarità è la mentoniera removibile, che consente di trasformare il casco da integrale a jet, grazie alla doppia omologazione P/J. La calotta in policarbonato Lexan, il sistema di ventilazione AirBooster e l’ampio campo visivo lo rendono particolarmente interessante per chi alterna strade asfaltate e percorsi più avventurosi. Gli interni sono removibili e il casco è predisposto per l’installazione degli interfoni della gamma N-Com.

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Completa le novità il N40-6, casco jet destinato soprattutto agli spostamenti cittadini e al turismo leggero. Rispetto ai jet tradizionali offre una calotta particolarmente avvolgente, studiata per migliorare la copertura della zona delle tempie e della nuca. La visiera lunga garantisce un’ampia visuale e una buona protezione dal vento, mentre il visierino parasole integrato e gli interni Clima Comfort contribuiscono al comfort durante l’utilizzo quotidiano.

L’X-804 ST Ultra Carbon è già disponibile con prezzi da 649,99 euro nella versione monocolore fino a 969,99 euro per alcune grafiche. Il nuovo N40-6 parte invece da 239,99 euro e raggiunge 289,99 euro nelle versioni grafiche, mentre l’N70-3 X arriverà a gennaio 2027 con prezzi compresi tra 359,99 e 419,99 euro.

Shoei

La principale novità di Shoei a EICMA 2026 è il nuovo NXR3, integrale sport-touring che raccoglie l’eredità dell’NXR2, uno dei modelli più apprezzati della casa giapponese. La nuova generazione introduce una calotta completamente rivista, con particolare attenzione all’aerodinamica e al comfort durante la guida. Il casco è stato sviluppato attraverso studi in galleria del vento e sfruttando le informazioni raccolte dal programma Shoei Personal Fitting System, che permette di adattare la vestibilità alle caratteristiche della testa del motociclista.

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Il nuovo NXR3 mantiene l’impostazione sportiva della famiglia, ma introduce una ventilazione migliorata, progettata per favorire il passaggio dell’aria e contenere le turbolenze anche alle velocità più elevate. La calotta utilizza la tecnologia composita AIM+ di Shoei, mentre gli interni sono stati riprogettati per offrire una calzata più precisa e confortevole. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla visiera, per la quale viene proposta come accessorio la nuova e elettrocromatica, capace di modificare la propria tonalità.

Il risultato è un casco che cerca di trovare un equilibrio tra prestazioni sportive e praticità, rivolgendosi sia ai possessori di supersportive sia a chi utilizza moto naked o sport-tourer. Il nuovo Shoei NXR3 sarà proposto con un prezzo di partenza di 499 euro, posizionandosi nella fascia premium del mercato degli integrali.

MT Helmets

MT Helmets rinnova la propria offerta racing con il nuovo KRE 2 Plus, integrale destinato ai motociclisti che cercano un casco di impostazione sportiva e con soluzioni derivate dal mondo delle competizioni. Il modello rappresenta una delle proposte più importanti della collezione 2027 e utilizza una calotta in fibra di carbonio, disponibile in quattro misure differenti per adattarsi alle diverse taglie. La costruzione punta a contenere il peso e a migliorare la distribuzione delle masse, un aspetto particolarmente importante quando si guida a lungo o si affrontano sessioni in pista.

Il KRE 2 Plus è equipaggiato con uno spoiler posteriore aerodinamico, una visiera MT-V-40 con sistema di bloccaggio e una chiusura a doppio anello, soluzione particolarmente apprezzata in ambito sportivo. Gli interni removibili facilitano le operazioni di pulizia e manutenzione, mentre il sistema di ventilazione è progettato per favorire il ricambio d’aria anche durante la guida più impegnativa. Il peso dichiarato parte da circa 1.300 grammi nelle taglie più piccole, aumentando progressivamente fino a circa 1.480 grammi nelle misure maggiori.

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Il nuovo casco è omologato ECE 22.06 e sarà disponibile anche in una versione con omologazione FIM, destinata a chi vuole utilizzare un prodotto sviluppato per le competizioni. Secondo il listino della collezione 2027, il KRE 2 Plus parte da 499,95 euro nella versione standard in carbonio, mentre la variante FIM raggiunge i 699,95 euro. Sono previste anche diverse grafiche racing, con prezzi differenti in base alla personalizzazione scelta.

LS2

Tra le novità più interessanti presentate da LS2 a EICMA 2026 spicca il nuovo Ranger, casco modulare premium progettato per chi ama viaggiare e alternare percorsi stradali e avventure fuori dall’asfalto. La sua caratteristica principale è la configurazione 3 in 1, che permette di utilizzarlo come casco adventure con frontino superiore, come modulare touring senza frontino oppure con mentoniera sollevata. Una versatilità che lo rende particolarmente adatto ai possessori di crossover e maxienduro, ma anche a chi desidera un unico casco per affrontare viaggi molto diversi.

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La calotta è realizzata in carbonio 9K o Forged Carbon, materiali utilizzati anche per alcuni elementi esterni come la mentoniera e il frontino. Il meccanismo di apertura a 90 gradi è stato studiato per offrire un movimento fluido, mentre il sistema di ventilazione interno e gli interni Coolmax contribuiscono a mantenere il comfort nelle percorrenze più lunghe. Sono presenti inoltre una visiera antigraffio predisposta per Pinlock Max Vision, con lente inclusa, e un visierino parasole integrato. Il peso dichiarato è di circa 1.650 grammi, con variazioni di 50 grammi, e l’omologazione ECE 22.06 P/J consente l’utilizzo sia con mentoniera chiusa sia aperta.

Accanto al Ranger, LS2 presenta anche il Valiant Gear, nuovo modulare con calotta in KPA e un sistema di apertura della mentoniera rivisto per migliorare la distribuzione del peso e l’aerodinamica. La gamma adventure si amplia inoltre con gli Explorer EVO ed Explorer EVO Carbon, che introducono aggiornamenti alla ventilazione, alla visiera e al comfort, mantenendo la vocazione per i lunghi viaggi e i percorsi misti.

Il nuovo Ranger è già disponibile con prezzi a partire da 649 euro per le versioni monocolore in carbonio e Forged Carbon, mentre le varianti con grafiche arrivano a 699 euro.