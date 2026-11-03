Italjet svela ad EICMA 2026 le versioni di serie della Roadster 400 e l'evoluzione dei Dragster.

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Italjet

Le convenzioni possono aspettare. Dal 1959, anno in cui fu fondata a Bologna da Leopoldo Tartarini, Italjet persegue un’idea precisa: non limitarsi a costruire semplici mezzi di trasporto, ma dare forma ad oggetti capaci di sorprendere, emozionare e stravolgere le categorie tradizionali del mondo delle due ruote.

A EICMA, la visione della casa emiliana prende vita in due anime complementari: da un lato l’eleganza meccanica e anticonformista della nuova Roadster, dall’altro la sportività radicale della celebre famiglia Dragster. Due identità differenti guidate da una sola parola d’ordine: l’arte di osare.

Roadster 400: quando la meccanica diventa design

Dopo l’anteprima svelata lo scorso anno, Italjet porta alla ribalta la versione di serie del Roadster 400, uno scooter che reinterpreta il concetto di mezzo urbano d’autore. La serie limitata Founders Edition (777 esemplari numerati) andò sold-out in appena 46 minuti; oggi il modello si presenta ufficialmente sul mercato in quattro nuove livree di serie: Nero Stellato, Avorio, Verde Menta e Rosso Bologna.

A spingerlo c’è un monocilindrico da 400 cc raffreddato a liquido capace di erogare 42 CV (31 kW) e 41,2 Nm di coppia, su un peso a secco contenutissimo di 151 kg. Il telaio a traliccio in acciaio si sposa con un impianto frenante Brembo dotato di ABS, controllo di trazione e display TFT, con sospensioni Öhlins e scarichi Akrapovič disponibili come optional.

Il vero fiore all’occhiello ingegneristico è il DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering), il sistema di sterzo articolato brevettato da Italjet ideato per offrire il perfetto equilibrio tra precisione di guida e comfort.

Il Roadster 400 arriverà nelle concessionarie nella primavera del 2027 ad un prezzo di 7.995 euro (IVA inclusa, franco concessionario).

Famiglia Dragster: tre declinazioni di uno spirito estremo

Il Dragster non è mai stato uno scooter convenzionale. Meccanica esibita, telaio a traliccio a vista e linee affilate definiscono una gamma che oggi copre diversi segmenti, dagli iconici 125 e 200 cc fino ai modelli ad alte prestazioni:

Dragster 300: È l’espressione più diretta e racing della gamma. Dal 2025 è anche il mezzo ufficiale della Malossi Racing Academy , dove equipaggiato con componenti speciali fa da laboratorio dinamico per lo sviluppo tecnico e la formazione dei giovani piloti.

È l’espressione più diretta e racing della gamma. Dal 2025 è anche il mezzo ufficiale della , dove equipaggiato con componenti speciali fa da laboratorio dinamico per lo sviluppo tecnico e la formazione dei giovani piloti. Dragster 459 SmartShift: Rappresenta l’evoluzione tecnologica ed esperienziale della famiglia, combinando un’estetica estrema con una trasmissione innovativa. Le consegne sui mercati internazionali sono già state avviate con successo.

Rappresenta l’evoluzione tecnologica ed esperienziale della famiglia, combinando un’estetica estrema con una trasmissione innovativa. Le consegne sui mercati internazionali sono già state avviate con successo. Dragster 700 Twin: Il modello che abbate definitivamente il confine tra scooter e moto. Un concentrato di potenza ed ingegneria sfacciata che punta a ridefinire i parametri delle alte prestazioni su due ruote.

Partnership d’eccellenza: da GIVI ad Akrapovič

Ad arricchire la proposta Italjet arrivano anche importanti sinergie industriali. A EICMA fa il suo debutto la collaborazione con GIVI, che ha sviluppato una linea esclusiva di accessori di carico per la famiglia Dragster (300, 459 e 700 Twin), integrandosi armoniosamente con le forme spigolose dei veicoli. Prosegue inoltre la partnership con Akrapovič, che firma i terminali di scarico dedicati alla Roadster 400 e al Dragster 700 Twin.